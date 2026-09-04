Górnictwo

Prezes WUG: Odchodzenie pracowników na urlopy górnicze nie może wpłynąć na bezpieczeństwo w kopalniach

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego spotkał się z przedstawicielami Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Węglowego. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

4 września 2026, 15:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Maciej Dorosiński

Prezes WUG spotkał się z przedstawicielami PGG i PKW.

fot: Maciej Dorosiński

Prezes Wyższego Urzędu Górniczego spotkał się z przedstawicielami Polskiej Grupy Górniczej i Południowego Koncernu Węglowego. 

W spotkaniu wzięli udział również kierownicy ruchu zakładów górniczych wchodzących w skład PGG i PKW. Rozmowa dotyczyła stanu załóg górniczych w kontekście posiadanych kwalifikacji, zwłaszcza w działach BHP i przeróbki mechanicznej węgla.

Poruszono również kwestię potrzeby ich uregulowania w uzasadnionych przypadkach w sposób odpowiadający wymogom rozporządzenia Ministra Przemysłu w sprawie kwalifikacji w zakresie górnictwa i ratownictwa górniczego w okresie vacatio legis wskazanym w ustawie Prawo geologiczne i górnicze – podaje Wyższy Urząd Górniczy.

Prezes WUG o zapewnieniu bezpieczeństwa

Prezes WUG Piotr Litwa odniósł się też do odchodzenia pracowników na dobrowolne urlopy górnicze oraz korzystania z jednorazowych odpraw pieniężnych. Podkreślił przy tym konieczność zapewnienia optymalnego obłożenia robót oraz wykonywania czynności specjalistycznych przez osoby o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. Jak informuje WUG, w trakcie dyskusji przedstawiciele przedsiębiorców nie zgłaszali problemów w tym zakresie. Zapewnili też o bieżącym monitorowaniu wskazanych zagadnień. 

Piotr Litwa zwrócił też uwagę na utrzymanie w dobrym stanie obiektów zakładu górniczego, by w pełni chronić ludzi i mienie. Podkreślił, że to istotna kwestia w obliczu ostatnich katastrof w górnictwie.

Rozmowa dotyczyła też propozycji zmian w przepisach górniczych wniesionych przez spółki.  Mowa o modyfikacjach rozporządzenia ministra energii w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych. Przedstawiono wstępne stanowisko WUG w tym zakresie i podkreślono konieczność merytorycznego uzasadnienia propozycji zmiany każdego przepisu. Szeroki zakres tego materiału wymaga dalszych konsultacji między przedstawicielami przedsiębiorców a organami nadzoru górniczego, odpowiednio do danej branży – podkreślił WUG.

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