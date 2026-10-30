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Prezes JSW Bogusław Oleksy złożył rezygnację

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 30 października Bogusław Oleksy, pełniący funkcję prezesa zarządu JSW złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 października 2026 roku.

Monika Krezel

Monika Krężel

30 października 2026, 16:17
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: JSW/Dawid Lach

Bogusław Oleksy, prezes zarządu JSW

fot: JSW/Dawid Lach

Zarząd Jastrzębskiej Spółki Węglowej poinformował, iż 30 października Bogusław Oleksy, pełniący funkcję prezesa zarządu JSW złożył rezygnację z członkostwa w zarządzie ze skutkiem na dzień 31 października 2026 roku.

30 października JSW poinformowała, że prezes spółki Bogusław Oleksy zrezygnował z pełnionej funkcji.

Jak informuje JSW, przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Miesiąc temu zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęły „Program Naprawczy JSW SA na lata 2026-2035 z uwzględnieniem spółek zależnych”. Dokument obejmuje kompleksowy plan działań dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania JSW i jej Grupy Kapitałowej. Program łączy działania krótkoterminowe, których celem jest zapewnienie płynności finansowej spółki w okresie przygotowywania i wdrażania zmian strukturalnych, z inicjatywami długoterminowymi, ukierunkowanymi na trwałą poprawę efektywności operacyjnej i rentowności. Istotna część działań jest już wdrażana, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane.

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 roku do 14 mln ton w 2029 roku. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. Jednocześnie JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji węgla - z 85 proc. w 2025 roku do 94 proc. w 2029 roku. Istotnym celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Zgodnie z założeniami programu ma ulec on redukcji z poziomu 738,02 zł/t w 2025 roku, do 587,86 zł/t w 2026 roku oraz do 560,16 zł/t w 2029 roku. 

W ramach przygotowania programu przeprowadzono kompleksowy przegląd portfela inwestycyjnego Grupy JSW. W jego wyniku nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 zostały ograniczone do poziomu około 2 mld zł średniorocznie. Przyjęte w programie poziomy nakładów mają jednocześnie zabezpieczać realizację zakładanych wolumenów produkcji. Oznacza to koncentrację środków na inwestycjach niezbędnych dla utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników. 

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