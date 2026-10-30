Prezes JSW Bogusław Oleksy złożył rezygnację

30 października JSW poinformowała, że prezes spółki Bogusław Oleksy zrezygnował z pełnionej funkcji.

Jak informuje JSW, przyczyny rezygnacji nie zostały podane.

Miesiąc temu zarząd i Rada Nadzorcza Jastrzębskiej Spółki Węglowej przyjęły „Program Naprawczy JSW SA na lata 2026-2035 z uwzględnieniem spółek zależnych”. Dokument obejmuje kompleksowy plan działań dotyczących kluczowych obszarów funkcjonowania JSW i jej Grupy Kapitałowej. Program łączy działania krótkoterminowe, których celem jest zapewnienie płynności finansowej spółki w okresie przygotowywania i wdrażania zmian strukturalnych, z inicjatywami długoterminowymi, ukierunkowanymi na trwałą poprawę efektywności operacyjnej i rentowności. Istotna część działań jest już wdrażana, a kolejne będą sukcesywnie wprowadzane.

Program zakłada wzrost produkcji węgla z 13 mln ton w 2025 roku do 14 mln ton w 2029 roku. W kolejnych latach produkcja ma zostać utrzymana na poziomie 14,1 mln ton. Jednocześnie JSW zakłada zwiększenie udziału węgla koksowego w całkowitej produkcji węgla - z 85 proc. w 2025 roku do 94 proc. w 2029 roku. Istotnym celem jest również obniżenie gotówkowego kosztu wydobycia węgla. Zgodnie z założeniami programu ma ulec on redukcji z poziomu 738,02 zł/t w 2025 roku, do 587,86 zł/t w 2026 roku oraz do 560,16 zł/t w 2029 roku.

W ramach przygotowania programu przeprowadzono kompleksowy przegląd portfela inwestycyjnego Grupy JSW. W jego wyniku nakłady inwestycyjne w latach 2026-2029 zostały ograniczone do poziomu około 2 mld zł średniorocznie. Przyjęte w programie poziomy nakładów mają jednocześnie zabezpieczać realizację zakładanych wolumenów produkcji. Oznacza to koncentrację środków na inwestycjach niezbędnych dla utrzymania i rozwoju zdolności produkcyjnych przy jednoczesnej dbałości o bezpieczeństwo pracowników.