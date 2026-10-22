Fundusz Bezpieczeństwa i Obronności, tak się mówi właśnie o Chrobry S.A., czyli o spółce działającej tak naprawdę od kilku miesięcy. Ma wspierać inicjatywy i podmioty, które pracują dla obronności. Mamy sporo takich inicjatyw?

Jest bardzo dużo inicjatyw. Spółka została powołana w maju tego roku i w rekordowym tempie została zopercjonalizowana. 23,7 mld wpłynęło na konto Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności i to było największe w historii Polski podwyższenie kapitału za gotówkę. Część pożyczkowa - 17 mld złotych - obsługiwana jest przez Bank Gospodarstwa Krajowego, a Chrobry S.A. odpowiada za część kapitałową. Część pożyczkowa została już zakończona z rekordowym wynikiem. W ciągu prawie miesiąca cała pula została wykorzystana. W przypadku przedsiębiorstw część środków pozostaje jeszcze dostępna i można spodziewać się kolejnych działań w tym zakresie.

W Chrobry S.A jesteśmy na razie w trakcie oceny wniosków. Powołaliśmy do życia spółkę operacjonalizujemy ją, odbywamy spotkania w różnych rejonach Polski, zawieramy partnerstwa i umowy o poufności z czempionami polskiego przemysłu, ale również z podmiotami zagranicznymi. Zgłosiło się do nas ponad 200 firm za pośrednictwem strony internetowej. Obecnie analizujemy wnioski o łącznej wartości ponad 10 mld złotych. Natomiast nie wszystkie spółki są gotowe do absorpcji kapitału. Czasem spółka nie jest jeszcze na odpowiednim etapie rozwoju i nie mieści się w założeniach polityki inwestycyjnej Chrobry S.A. Wartość inwestycji Chrobrego wynosi od 10 do 750 milionów złotych na jeden projekt, przy czym finansowanie skierowane jest do spółek, które już generują przychody.

Sam pomysł nie wystarczy, technologia musi być już sprawdzona - my chcemy ją skalować. Znaczna część zgłoszeń dotyczy przedsięwzięć będących dopiero na etapie pomysłu, a nie działających spółek z potencjałem do dalszego rozwoju i skalowania. Inne ograniczenie, które obowiązuje to zasada DNSH, czyli „nie czyń źle dla środowiska”. Są zatem wykluczone projekty wysokoemisyjne, powodujące szkody dla środowiska oraz te w zakresie wykorzystania czy produkcji pojazdów spalinowych. I tutaj też mamy bardzo interesujące projekty między innymi ze Śląska, które obecnie analizujemy. Wiele zgłoszeń mamy również w zakresie systemów dronowych, antydronowych, rakietowych i o tych systemach chcemy rozmawiać oraz je rozwijać.

Jednym z pierwszych obszarów inwestycyjnych będzie łączność, w tym technologie kosmiczne. To sektor, który dynamicznie się rozwija i ma strategiczne znaczenie dla bezpieczeństwa państwa. Chcemy wspierać rozwój dużych, strategicznych projektów, istotnych z punktu widzenia Polski. Interesują nas właśnie sektory kosmiczny i łączności, a także technologie obronne, takie jak systemy rakietowe i drony oraz rozwiązania z obszaru gospodarki cyfrowej. Analizujemy już kilka projektów związanych ze sztuczną inteligencją, w tym jej zastosowaniem w obronności i rozważamy potencjalne zaangażowanie kapitałowe w tym obszarze. Zgłoszono także sporo projektów związanych z łańcuchami dostaw. Tutaj widzimy dużą rolę Chrobry S.A. w zabezpieczeniu krytycznych łańcuchów dostaw, które powinny być tutaj w Polsce. Produkcja dronów i systemów rakietowych wymaga dostępu do surowców oraz komponentów, które w dużej mierze są sprowadzane z zagranicy. W Polsce działają jednak również firmy rozwijające krajowe zdolności produkcyjne w tym zakresie. My chcemy skalować te przedsiębiorstwa, tak aby mogły dostarczyć te produkty na potrzeby finalnego produktu, jakim na przykład jest dron.



Mamy na Śląsku kilka takich przedsiębiorstw, które niedawno działały w przemyśle cywilnym, a dziś przebranżowiły się i przeszły do produkcji na potrzeby sektora obronnego. To jest na przykład Bumar Łabędy czy Rafako. Jakie główne kryteria, musi spełnić firma, która działała do niedawna jeszcze w przemyśle, a dziś chciałaby liczyć na Wasze wsparcie?

Tutaj patrzymy na model biznesowy i na biznesplan takiej spółki. Jeżeli ona dobrze sobie radziła na rynku cywilnym i chce rozwijać swoją działalność na rynku defence, może podlegać naszej analizie, byśmy mogli wspomóc wejście na ten rynek. Kluczowe znaczenie ma etap rozwoju spółki – to czy jest już dojrzałym przedsiębiorstwem z ugruntowaną działalnością, czy dopiero rozpoczyna działalność. Wtedy też rozmawiamy o innych modelach wsparcia.

Mamy dwa obszary, pierwszy to VC portfel o planowanej wartości 500 mln zł, gdzie inwestujemy pomiędzy 10 a 50 mln zł; drugi to PE, w którym mówimy o inwestycjach rzędu 30 do 750 mln zł. Te przedsiębiorstwa, które Pan wymienił, będą się mieścić wśród PE. Na Śląsku jest też dużo przedsięwzięć data center, które można rozwijać. Dużą rolę odgrywa także świetna lokalizacja i rozwinięta infrastruktura energetyczna, która może być wykorzystywana do takich projektów. Region dysponuje silnym zapleczem przemysłu motoryzacyjnego, które można wykorzystać również do rozwoju produkcji pojazdów specjalnych. Analizujemy projekty w tym obszarze i rozważamy możliwość zaangażowania kapitałowego w ich rozwój.

Czy zwracają się do was również samorządy, których gospodarki do niedawna oparte były na przemyśle, a dziś szukają innej drogi?

W ramach Funduszu Bezpieczeństwa i Obronności część pożyczkowa obejmowała przede wszystkim projekty związane z budową schronów, ochroną ludności i cyberbezpieczeństwem, a także szeroko rozumianym wzmacnianiem odporności, w tym w obszarze komunalnym. Duża część złożonych wniosków dotyczy cyberbezpieczeństwa i ochrony infrastruktury krytycznej, a także budowy schronów, na które samorządy zgłaszają bardzo duże zapotrzebowanie. Projekty te będą finansowane w formie długoterminowych, nieoprocentowanych pożyczek, z możliwością ich umorzenia w zależności od regionu.

