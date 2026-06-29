Jedni mówią o nich „artystki”, inni „stylistki”, jeszcze inni „projektantki mody”. Generalnie zajmują się tworzeniem ubrań, akcesoriów odzieżowych, w tym często również obuwia. Takie osoby charakteryzuje często wysokie poczucie estetyki, piękna i koloru. Sonia Jarosz, prawniczka z Polskiej Grupy Górniczej cechy te skupia w sobie.

Jedni mówią o nich „artystki”, inni „stylistki”, jeszcze inni „projektantki mody”. Generalnie zajmują się tworzeniem ubrań, akcesoriów odzieżowych, w tym często również obuwia. Takie osoby charakteryzuje często wysokie poczucie estetyki, piękna i koloru. Sonia Jarosz, prawniczka z Polskiej Grupy Górniczej cechy te skupia w sobie.

Na co dzień pracuje w Polskiej Grupie Górniczej. Po godzinach projektuje modę. W tym roku jej kolekcja „Silent Authority – Feminine Control” znalazła się w finale ogólnopolskiego konkursu Designers Play Sustain i została wyróżniona Nagrodą Specjalną Perwoll.

Choć świat prawa i świat mody wydają się odległe, Sonia Jarosz od lat konsekwentnie rozwija się w obu tych obszarach.

- Jestem prawniczką i twórczynią projektu Elegancja Jurystki. Na co dzień funkcjonuję w świecie, w którym liczą się kompetencje, odpowiedzialność i profesjonalizm. Jednocześnie od lat obserwuję, jak ogromny wpływ na rozwój kariery mają nie tylko wiedza i doświadczenie, lecz także sposób, w jaki prezentujemy swoją wartość i budujemy zaufanie – tłumaczy.

Jak podkreśla, Elegancja Jurystki powstała z przekonania, że styl, wizerunek i autorytet nie są dodatkiem do sukcesu zawodowego, lecz jego integralną częścią. Łączy doświadczenia zdobyte w świecie prawa z pasją do świadomego kreowania marki osobistej, pomagając kobietom budować profesjonalną pozycję opartą na kompetencjach, klasie i autentyczności.

Niedawno prawniczka PGG znalazła się w gronie finalistów ogólnopolskiego konkursu Designers Play Sustain, promującego zrównoważone projektowanie, gospodarkę cyrkularną i odpowiedzialne podejście do mody. To prestiżowy konkurs, który wprowadza modę cyrkularną na salony polskiego i wkrótce międzynarodowego designu. Jego celem jest inspirowanie młodych projektantów do tworzenia wartościowych produktów z istniejących materiałów, przy jednoczesnym zmniejszaniu nadprodukcji tekstyliów i wpływu na środowisko. Komentarze ekspertów reprezentujących znaną markę Perwoll mówią same za siebie:

„Sonia Jarosz to projektantka, której kolekcja w wyjątkowo spójny sposób realizuje ideę Perwoll #RethinkNew — pokazując, że moda cyrkularna może być jednocześnie nowoczesna, emocjonalna i dająca kobietom poczucie siły. Projekt poprzez dekonstrukcję ubrań z drugiego obiegu nadaje klasycznym elementom garderoby nowe życie i nowe znaczenie. Szczególnie symboliczna jest tutaj marynarka — element od lat kojarzony z pewnością siebie, sprawczością i kobiecą siłą. W zestawieniu z delikatnym tiulem staje się nie tylko symbolem autorytetu, także świadomej wrażliwości i autentyczności”.

Trudno o lepszą recenzję.

Ciekawostką z pewnością będzie fakt, że do finału zakwalifikowała się jej autorska kolekcja „Silent Authority – Feminine Control”, będąca refleksją nad współczesną kobiecością, powstała z wykorzystaniem ubrań z drugiego obiegu, dead stocków oraz materiałów resztkowych. Dzięki dekonstrukcji i ponownemu przetworzeniu tkaniny zyskały nowe życie, a projekty stały się przykładem praktycznego zastosowania idei odpowiedzialnej mody. Projekty Soni Jarosz eksplorują relacje pomiędzy siłą i wrażliwością, kontrolą i delikatnością, łącząc formalne elementy garderoby z lekkimi, transparentnymi tkaninami.

- Interesuje mnie napięcie pomiędzy siłą a wrażliwością, kontrolą a delikatnością. Właśnie te kontrasty stały się punktem wyjścia do stworzenia kolekcji Silent Authority – Feminine Control” – podkreśla laureatka konkursu. - Nie wystarczy być kompetentną. Warto również zadbać o to, by Twoje kompetencje były dostrzegane, zapamiętywane i właściwie oceniane. Dlatego Elegancja Jurystki koncentruje się na obszarach, które pomagają budować profesjonalny wizerunek, wzmacniać autorytet i rozwijać markę osobistą w sposób spójny z własnymi wartościami. To właśnie one stanowią fundament trwałego sukcesu zawodowego – zwraca uwagę Sonia Jarosz.

Choć zawodowo związana jest z prawem, nie zamierza rezygnować z projektowania mody. Jak mówi, oba światy wzajemnie się uzupełniają – zarówno w prawie, jak i w modzie liczy się odpowiedzialność, konsekwencja oraz dbałość o detale.