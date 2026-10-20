Blisko sto zmian i nowych rozwiązań wdrożył Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w nowej, trzeciej wersji portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na podstawie uwag użytkowników z jej miesięcznego pilotażu.

Blisko sto zmian i nowych rozwiązań wdrożył Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM) Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w nowej, trzeciej wersji portalu Systemu Dynamicznej Informacji Pasażerskiej (SDIP), na podstawie uwag użytkowników z jej miesięcznego pilotażu.

Nowy SDIP ma łączyć informacje o autobusach, tramwajach i trolejbusach systemu Transport GZM oraz o pociągach i Metrorowerze. Udostępnia przy tym funkcję wirtualnego przewodnika, wykorzystującą rozwiązania nawigacji i sugestie na podstawie rzeczywistego ruchu pojazdów.

Wirtualny przewodnik

Nowa odsłona portalu SDIP pod adresem sdip-dev.gzm.pl została udostępniona 14 września br. w celu jej przetestowania przez pasażerów i miłośników komunikacji miejskiej. ZTM zachęcał do przesyłania sugestii i uwag.

Jak przekazała w poniedziałek Justyna Koch z biura prasowego ZTM, pilotażową wersję portalu SDIP użytkownicy odwiedzili przez miesiąc ponad 40 tys. razy, zgłaszając 250 uwag i propozycji zmian, z których dotąd wprowadzono blisko 100. Wśród nowych funkcji znalazł się wirtualny przewodnik.

"To rozwiązanie bazujące na nawigacji. Pozwala powiązać lokalizację pasażera z wybranym pojazdem i uruchomić szereg wskazówek dotyczących trwającej podróży. To () jedna z najpraktyczniejszych funkcji wprowadzonych w czasie pilotażu - uznał, cytowany w informacji, dyrektor ZTM Michał Wadowski.

Korzystając z przewodnika, użytkownik może np. wskazać przystanek, na którym chce wysiąść. Przy włączonym ekranie telefonu portal przypomni o zbliżającym się przystanku docelowym - dwa przystanki wcześniej i przed wysiadaniem. Przewodnik pokazuje najważniejsze informacje o podróży. Pasażer widzi kolejne przystanki, liczbę przystanków do celu oraz odległość i przewidywany czas dojazdu do następnego przystanku. Możliwe jest wskazanie dowolnego celu podróży, a portal poprowadzi przez kolejne jej etapy, w tym przez przejścia na przesiadkach. W czasie pilotażu, we współpracy z pasażerami, rozbudowano mapę portalu.

Dodano kilkaset punktów obsługi pasażerów

W tym punkty sprzedaży biletów elektronicznych, Punkty Obsługi Pasażera i biletomaty. Wybrane lokalizacje związane z komunikacją uzupełniono o schematy obiektów, w tym katowickiego dworca kolejowego. W zakładce rozkładów po wybraniu linii pasażer może zobaczyć komunikaty na temat jej funkcjonowania, w tym informacje o planowanych zmianach.

Dodano też możliwość skanowania kodów QR na przystankach. Po zakończeniu pilotażu ZTM zamierza przez kolejny miesiąc testować portal, sprawdzać działanie nowych funkcji i je doskonalić. Wdrażający go zespół ma też jeszcze raz głębiej przeanalizować zgromadzone uwagi i wybrać kierunki dalszego rozwoju.

Kluczową funkcjonalnością nowego SDIP ma być zebranie w jednym miejscu informacji potrzebnych do planowania i realizowania podróży. Portal udostępnia rzeczywiste położenie autobusów, tramwajów i trolejbusów, szacunkowe ceny przejazdów, rozkłady jazdy, ruch drogowy i komunikaty na temat zmian. Portal udostępnia bardzo szczegółowe informacje. Po wybraniu pojazdu pojawiają się np. numer linii, kierunek jazdy, aktualne opóźnienie, następny przystanek, przewoźnik, model pojazdu, a także informacje o wyposażeniu - klimatyzacja, ładowarki USB, Wi-Fi. W pojazdach, w których działają już liczniki pasażerów, można sprawdzić wypełnienie pojazdów.

Wyszukiwarka połączeń uwzględnia autobusy, tramwaje i trolejbusy Transportu GZM, ale także połączenia kolejowe i Metrorower. Można filtrować środki transportu i wybierać godziny wyjazdu lub przyjazdu. Po wyborze przystanku na mapie pojawia się tablica podobna do elektronicznych tablic przystankowych. Prezentowane czasy uwzględniają bieżące opóźnienia. Portal obsługuje też rzeczywiste odjazdy pociągów i stacje Metroroweru (z danymi dotyczącymi liczby dostępnych rowerów oraz wolnych stojaków).

Specjaliści ZTM do przygotowania nowej wersji portalu wykorzystali narzędzia sztucznej inteligencji m.in. do wspomagania prac programistycznych, analizy danych, projektowania interfejsu użytkownika i opracowywania algorytmów. Zastosowano procedury bezpieczeństwa i rozwiązania ograniczające ryzyko błędów.

Organizacja transportu publicznego to zadanie własne miast i gmin, w obrębie GZM przekazane przez samorządy zrzeszającej je Metropolii. GZM, która - na mocy specjalnej ustawy - zrzesza 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego, organizuje w ich imieniu komunikację miejską poprzez ZTM, będący jej jednostką budżetową. Koordynowana przez ZTM komunikacja nosi nazwę Transport GZM. Stworzona przez ZTM sieć Transport GZM należy do największych w Europie sieci publicznego transportu miejskiego. Na ulicach 41 miast i gmin GZM oraz kilkunastu z nią sąsiadujących w jej barwach w dni robocze kursuje ok. 1,9 tys. autobusów, tramwajów i trolejbusów. Częścią systemu są wypożyczalnie Metrorowerów. Docelowo jego osią ma być Kolej Metropolitalna.