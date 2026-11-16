Blisko 1,9 mln zł z budżetu województwa śląskiego trafi na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Środki pozwolą na zakup sprzętu medycznego dla kilkunastu oddziałów, poradni i zakładów szpitalnych, w tym diagnostyki obrazowej, neurologii, urologii, ginekologii, okulistyki oraz patomorfologii – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Blisko 1,9 mln zł z budżetu województwa śląskiego trafi na doposażenie Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej. Środki pozwolą na zakup sprzętu medycznego dla kilkunastu oddziałów, poradni i zakładów szpitalnych, w tym diagnostyki obrazowej, neurologii, urologii, ginekologii, okulistyki oraz patomorfologii – informuje Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.

Diagnostyka obrazowa i bezpieczeństwo pacjentów

Zakład Diagnostyki Obrazowej otrzyma dwie stacje robocze, dwa duplikatory płyt oraz system do monitorowania dawki promieniowania. Nowe stanowiska mają usprawnić pracę personelu, skrócić czas analizy i opisu badań oraz ograniczyć ryzyko przestojów wynikających z awarii.

Szczególnie istotny będzie zakup systemu monitorowania dawek promieniowania jonizującego. Umożliwi on bieżącą kontrolę narażenia pacjentów podczas badań diagnostycznych, optymalizację parametrów ekspozycji i ograniczenie nieuzasadnionej ekspozycji. Obecnie zakład nie posiada takiego oprogramowania, a dawka promieniowania jest wpisywana ręcznie do systemu HIS.

Wsparcie dla neurologii i urologii

Oddział Urologii i Onkologii Urologicznej otrzyma nowy aparat do badań urodynamicznych, który zastąpi mocno wyeksploatowane urządzenie. Sprzęt ma poprawić jakość i dostępność diagnostyki schorzeń układu moczowego.

Oddział Neurologiczny z Pododdziałem Udarowym zostanie doposażony w oprogramowanie i głowice rozbudowujące aparat USG. Dzięki temu w oddziale będzie można wykonywać szerszy zakres badań ultrasonograficznych, w tym badania kardiologiczne i przezczaszkowe, ważne w diagnostyce i monitorowaniu pacjentów po udarach mózgu.

Dodatkowo zakupione zostanie urządzenie do treningu nóg lub ramion oraz górnej części tułowia. Ma ono umożliwić prowadzenie rehabilitacji neurologicznej u większej liczby pacjentów z zaburzeniami funkcji ruchowych, zwłaszcza po udarach mózgu i innych schorzeniach neurologicznych.

Matka i dziecko

Oddział Ginekologiczno-Położniczy otrzyma cztery aparaty KTG. Oddział Neonatologiczny zyska urządzenie do leczenia schorzeń uroginekologicznych, a Poradnia Ginekologiczno-Położnicza — urządzenie do badania słuchu.

Nowy aparat do badania słuchu zastąpi wyeksploatowane i awaryjne urządzenie wykorzystywane w przesiewowej diagnostyce słuchu u noworodków. Wczesne wykrycie zaburzeń słuchu pozwala szybciej wdrożyć dalszą diagnostykę i leczenie, co ma znaczenie dla rozwoju mowy oraz funkcji poznawczych dziecka.

Diagnostyka, operacje i okulistyka

Centralny Blok Operacyjny otrzyma urządzenie do rozlewania formaliny, które usprawni zabezpieczanie materiału tkankowego pobieranego podczas zabiegów i poprawi bezpieczeństwo pracy personelu. Zakład Patomorfologii z kolei otrzyma kriostat, umożliwiający szybkie przygotowywanie skrawków mrożonych do śródoperacyjnych badań histopatologicznych.

Poradnia Okulistyczna zostanie wyposażona w dwa tonometry oraz tomograf okulistyczny. Tonometry usprawnią pomiary ciśnienia wewnątrzgałkowego, istotne m.in. w diagnostyce i monitorowaniu jaskry, a drugi tomograf pozwoli szybciej wykonywać zaawansowane badania obrazowe siatkówki, plamki żółtej i nerwu wzrokowego. Doposażenie w drugi aparat jest konieczne także ze względu na realizację programów lekowych.

Dializy i bank krwi

Do Stacji Dializ trafią cztery nowe fotele. W Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej pojawi się natomiast nowa chłodziarka do przechowywania krwi, która zastąpi stary, wyeksploatowany sprzęt w Banku Krwi.

Nowe urządzenie ma zapewnić bezpieczniejsze warunki przechowywania krwi i jej składników, zgodnie z obowiązującymi wymaganiami oraz standardami bezpieczeństwa.

Dotacja dla szpitala

Zarząd Województwa Śląskiego podjął 5 listopada 2026 r. uchwałę w sprawie zawarcia umowy dotacji ze Szpitalem Wojewódzkim w Bielsku-Białej. Dofinansowanie zadania „Zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej” wyniesie 1 859 000 zł.

Zakupy mają zwiększyć możliwości diagnostyczne placówki, poprawić komfort i bezpieczeństwo pacjentów, a także usprawnić codzienną pracę personelu medycznego.

