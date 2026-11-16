Kraj i Świat

MKiŚ: Polacy zwrócili już 5,6 mld butelek i puszek

Od początku funkcjonowania systemu zwrócono 5,6 mld butelek i puszek objętych kaucją – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort podał też, że w całej Polsce działa ponad 64 tys. punktów zwrotu, w tym 24 tys. punktów z automatami kaucyjnymi. 

Pap

16 listopada 2026, 09:54
źródło: Polska Agencja Prasowa

System kaucyjny w Polsce działa od 1 października 2025 roku

Od początku funkcjonowania systemu zwrócono 5,6 mld butelek i puszek objętych kaucją – poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Resort podał też, że w całej Polsce działa ponad 64 tys. punktów zwrotu, w tym 24 tys. punktów z automatami kaucyjnymi. 

- Polski system kaucyjny konsekwentnie się rozwija. W całym kraju działa ponad 64 tys. punktów zwrotu, w których zebrano łącznie ponad 5,6 mld opakowań. W ślad za rosnącą skalą zwrotów rozbudowuje się infrastruktura zbiórki, obejmująca zarówno największe sieci handlowe, jak i mniejsze sklepy. Coraz więcej automatów kaucyjnych pojawia się również poza handlem, stając się stałym elementem przestrzeni publicznej – czytamy w komunikacie MKiŚ.

Istotną rolę odgrywają małe sklepy

Resort podał, że istotną rolę w rozwoju sieci odgrywają małe, lokalne sklepy. Choć wymóg prawny dotyczy tylko placówek powyżej 200 m kw., aż 31,5 tys. mniejszych punktów handlowych włączyło się do zbiórki dobrowolnie. Placówki te stanowią obecnie 49 proc. wszystkich punktów zwrotu w kraju.

Poza jednostkami handlowymi działa już blisko 1200 punktów zbierania opakowań. Jednak – jak wynika z komunikatu - większość butelek i puszek zwrócono za pośrednictwem automatów kaucyjnych. W ten sposób dokonano aż 90 proc. wszystkich zwrotów.

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