Polska potrzebuje tańszej energii i rozwoju AI

Aby utrzymać szybki wzrost PKB, Polska potrzebuje tańszej energii, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparcia konkurencyjności polskiego eksportu przy realokacji zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Aby utrzymać szybki wzrost PKB, Polska potrzebuje tańszej energii, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparcia konkurencyjności polskiego eksportu przy realokacji zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Glapiński w wystąpieniu w trakcie wspólnej konferencji banków centralnych Polski i Węgier w Budapeszcie ocenił, że aby utrzymać szybki wzrost gospodarczy, Polska musi sprostać pięciu kluczowym wyzwaniom.

- Po pierwsze, ceny energii w Polsce należą nadal do najwyższych w UE, co wynika z unijnej polityki klimatycznej. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany, ceny te będą nadal stanowić poważną przeszkodę dla przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności naszego eksportu - powiedział prezes NBP w nagraniu wyemitowanym na otwarciu 8. konferencji Narodowego Banku Węgier (MNB) i NBP.

- Po drugie, w związku z niskim tempem wzrostu gospodarczego w Niemczech i innych gospodarkach UE wyniki polskiego eksportu znalazły się pod presją. Biorąc pod uwagę słaby wzrost gospodarczy u naszych głównych partnerów handlowych, polscy eksporterzy muszą rozszerzyć swoją obecność na bardziej odległe rynki - dodał.

Glapiński odnotował, że chińscy producenci stają się silnymi konkurentami dla polskich eksporterów, w szczególności w takich kategoriach, jak sprzęt elektryczny, samochody, maszyny, odzież i meble.

- Wymaga to podjęcia zdecydowanych działań mających na celu wsparcie konkurencyjności polskiego eksportu oraz realokację zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - wskazał.

Polska w globalnym wyścigu

Polska nie powinna również - w ocenie prezesa NBP - pozostać w tyle w globalnym wyścigu o innowacje, w tym w zakresie rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji.

- Dlatego też musi stymulować własną działalność badawczo-rozwojową oraz zapewnić dostęp do kluczowego czynnika produkcji dla sztucznej inteligencji. Chodzi tu o przystępną cenowo energię - powiedział prezes NBP.

Glapiński odniósł się również do niekorzystnych tendencji demograficznych.

- Żadne państwo nie znalazło jeszcze sposobu na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych. Jednocześnie imigracja niesie ze sobą własne wyzwania. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie się poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i upowszechnianie automatyzacji - powiedział.

Pokonanie tych wyzwań zadecyduje - w ocenie Glapińskiego - o tempie dalszej konwergencji polskiej gospodarki w nadchodzących dziesięcioleciach, przy czym istnieją w tym obszarze solidne podstawy do ostrożnego optymizmu.

- Przede wszystkim w ostatnich latach obserwujemy już rosnący udział sektorów o wysokiej wartości dodanej oraz coraz większą integrację polskich przedsiębiorstw z globalnymi łańcuchami wartości, pomimo napięć handlowych. Jednocześnie wysoka jakość kapitału ludzkiego oraz polski duch przedsiębiorczości zapewniają Polsce znaczny potencjał w zakresie wdrażania automatyzacji i sztucznej inteligencji. Co nie mniej ważne, doświadczenia ostatniej dekady pokazały, że polska gospodarka potrafi skutecznie amortyzować wstrząsy, co dodatkowo potwierdza pozytywne perspektywy przyszłego wzrostu gospodarczego - powiedział prezes NBP.

Glapiński zapewnił, że polityka pieniężna NBP będzie nadal zapewniać długoterminową stabilność cen, tworząc sprzyjające warunki dla przyszłej konwergencji gospodarczej Polski, a zadanie to jest dziś jeszcze ważniejsze, gdy wysokie ceny energii ponownie napędzają presję inflacyjną. Aby wypełniać tę rolę - jak ocenił Glapiński - NBP musi zachować niezależność.