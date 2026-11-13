Kraj i Świat

Polska potrzebuje tańszej energii i rozwoju AI

Aby utrzymać szybki wzrost PKB, Polska potrzebuje tańszej energii, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparcia konkurencyjności polskiego eksportu przy realokacji zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Pap

13 listopada 2026, 19:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Narodowy Bank Polski

fot: Katarzyna Zaremba-Majcher

Aby utrzymać szybki wzrost PKB, Polska potrzebuje tańszej energii, rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji oraz wsparcia konkurencyjności polskiego eksportu przy realokacji zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - ocenił prezes NBP Adam Glapiński.

Glapiński w wystąpieniu w trakcie wspólnej konferencji banków centralnych Polski i Węgier w Budapeszcie ocenił, że aby utrzymać szybki wzrost gospodarczy, Polska musi sprostać pięciu kluczowym wyzwaniom. 

- Po pierwsze, ceny energii w Polsce należą nadal do najwyższych w UE, co wynika z unijnej polityki klimatycznej. Jeśli problem ten nie zostanie rozwiązany, ceny te będą nadal stanowić poważną przeszkodę dla przyszłego wzrostu gospodarczego i konkurencyjności naszego eksportu - powiedział prezes NBP w nagraniu wyemitowanym na otwarciu 8. konferencji Narodowego Banku Węgier (MNB) i NBP. 

- Po drugie, w związku z niskim tempem wzrostu gospodarczego w Niemczech i innych gospodarkach UE wyniki polskiego eksportu znalazły się pod presją. Biorąc pod uwagę słaby wzrost gospodarczy u naszych głównych partnerów handlowych, polscy eksporterzy muszą rozszerzyć swoją obecność na bardziej odległe rynki - dodał. 

Glapiński odnotował, że chińscy producenci stają się silnymi konkurentami dla polskich eksporterów, w szczególności w takich kategoriach, jak sprzęt elektryczny, samochody, maszyny, odzież i meble. 

- Wymaga to podjęcia zdecydowanych działań mających na celu wsparcie konkurencyjności polskiego eksportu oraz realokację zasobów w kierunku gospodarki opartej na wiedzy - wskazał. 

Polska w globalnym wyścigu

Polska nie powinna również - w ocenie prezesa NBP - pozostać w tyle w globalnym wyścigu o innowacje, w tym w zakresie rozwoju i wdrażania sztucznej inteligencji. 

- Dlatego też musi stymulować własną działalność badawczo-rozwojową oraz zapewnić dostęp do kluczowego czynnika produkcji dla sztucznej inteligencji. Chodzi tu o przystępną cenowo energię - powiedział prezes NBP. 

Glapiński odniósł się również do niekorzystnych tendencji demograficznych. 

- Żadne państwo nie znalazło jeszcze sposobu na odwrócenie niekorzystnych trendów demograficznych. Jednocześnie imigracja niesie ze sobą własne wyzwania. Dlatego najlepszym rozwiązaniem jest dostosowanie się poprzez zwiększenie aktywności zawodowej i upowszechnianie automatyzacji - powiedział. 

Pokonanie tych wyzwań zadecyduje - w ocenie Glapińskiego - o tempie dalszej konwergencji polskiej gospodarki w nadchodzących dziesięcioleciach, przy czym istnieją w tym obszarze solidne podstawy do ostrożnego optymizmu.

 - Przede wszystkim w ostatnich latach obserwujemy już rosnący udział sektorów o wysokiej wartości dodanej oraz coraz większą integrację polskich przedsiębiorstw z globalnymi łańcuchami wartości, pomimo napięć handlowych. Jednocześnie wysoka jakość kapitału ludzkiego oraz polski duch przedsiębiorczości zapewniają Polsce znaczny potencjał w zakresie wdrażania automatyzacji i sztucznej inteligencji. Co nie mniej ważne, doświadczenia ostatniej dekady pokazały, że polska gospodarka potrafi skutecznie amortyzować wstrząsy, co dodatkowo potwierdza pozytywne perspektywy przyszłego wzrostu gospodarczego - powiedział prezes NBP. 

Glapiński zapewnił, że polityka pieniężna NBP będzie nadal zapewniać długoterminową stabilność cen, tworząc sprzyjające warunki dla przyszłej konwergencji gospodarczej Polski, a zadanie to jest dziś jeszcze ważniejsze, gdy wysokie ceny energii ponownie napędzają presję inflacyjną. Aby wypełniać tę rolę - jak ocenił Glapiński - NBP musi zachować niezależność. 

- Niestety presja polityczna, z jaką obecnie boryka się polski bank centralny, może podważyć zaufanie społeczne, zdestabilizować rynki finansowe i ostatecznie utrudnić osiągnięcie stabilności cen - dodał.

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