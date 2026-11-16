Energetyka

Ceny gazu w Europie spadają

Ceny gazu w Europie spadają. Łagodniejsza pogoda i rekordowy eksport gazu z USA spychają na dalszy plan obawy inwestorów o niskie zapasy gazu na Starym Kontynencie - informują maklerzy.

Pap

16 listopada 2026, 11:02
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Gas Storage Poland

fot: Gas Storage Poland

Ceny gazu w Europie spadają. Łagodniejsza pogoda i rekordowy eksport gazu z USA spychają na dalszy plan obawy inwestorów o niskie zapasy gazu na Starym Kontynencie - informują maklerzy.

Notowania w Amsterdamie w dół

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) zniżkują o 1,7 proc. do 89,44 euro za MWh, po spadku wcześniej nawet o 4,7 proc. W ub. tygodniu gaz zdrożał o ponad 6 proc.

W nadchodzących dniach w całej Europie ma się rozprzestrzenić łagodniejsza pogoda, a to potencjalnie ograniczy zapotrzebowanie w regionie na ogrzewanie.

Amerykański gaz zwiększa podaż

Do tego na globalny rynek gazu trafia więcej tego paliwa ze Stanów Zjednoczonych, a eksport LNG z USA osiągnął nowy szczyt.

Analitycy informują, że dodatkowa podaż gazu może przynieść ulgę rynkom tego paliwa w Europie i Azji, gdy na półkuli północnej zaczynają się miesiące zimowe.

Oczekuje się, że eksport amerykańskiego skroplonego gazu ziemnego nadal będzie rósł, a do końca dekady eksport paliwa ma się nawet podwoić.

Co mówią eksperci?

Analitycy oceniają, że w nadchodzących latach rynek gazu przejdzie w nadpodaż, a obecnie globalny rynek gazu pozostaje w stanie „delikatnej“ równowagi.

- Rynek gazu jest bardzo podatny na zmienność - popyt na to paliwo rośnie zimą, ale jego podaż wydaje się poprawiać - powiedziała Florence Schmit, starsza strateg ds. rynków energii w Rabobank.


- Bilans na rynku gazu zimą pozostaje wrażliwy na warunki pogodowe, zakłócenia w dostawach i dalsze zmiany nastrojów rynkowych - podali w rynkowej nocie analitycy Timera Energy.

Magazyny wciąż niedopełnione, ale nie w Polsce

Tymczasem zapasy gazu ziemnego w magazynach UE wynoszą 70,6 proc. wobec średniej 5-letniej na tę porę wynoszącej 88,6 proc. W magazynach znajduje się obecnie 798,87 TWh gazu - wynika z wyliczeń firmy Gas Infrastructure Europe.

W Niemczech magazyny gazu są obecnie zapełnione w 57,3 proc., a średnia 5-letnia to 88,1 proc.

W Polsce w magazynach gazu jest 35,33 TWh tego paliwa, a ich zapełnienie wynosi 95,9 proc. wobec sezonowej średniej 5-letniej wynoszącej 97,8 proc. - wynika z danych Gas Infrastructure Europe. 

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