28 maja 2026, 14:36
źródło: portal gospodarka i ludzie

Tegorocznemu finałowi konkursu "Bezpieczny skok z BHP do górnictwa" towarzyszyły jak zwykle wielkie emocje

Szymon Michalczyk z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Knurowie wygrał tegoroczną edycję konkursu „Bezpieczny krok z BHP do górnictwa”, którego finał rozegrano 28 maja br. w siedzibie Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

Drugie miejsce zajął Łukasz Murański z Zespołu Szkół w Czerwionce – Leszczynach, natomiast trzecie przypadło w udziale Szymonowi Rużyckiemu z Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wodzisławiu Śląskim.

- Odniosłem zupełnie nieoczekiwany sukces. Mam się czym pochwalić. Przyznam się, że wcale nie wkuwałem tej wiedzy po nocach, po prostu – człowiek uczy się bezpiecznej pracy całe życie. I ja też się tego nauczyłem m.in. na praktykach w ruchu Knurów kopalni Knurów-Szczygłowice. Przepisy Prawa pracy nie jest mi obce. Pytania mi siadły. Obecnie uczę się zawodu elektryka w technikum. Może zdecyduję się w przyszłości na pracę w kopalni, myślę też o prywatnej inicjatywie – przyznał laureat.

W klasyfikacji zespołowej szkół pierwsze miejsce zajął Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Knurowie.

Konkurs obejmował dwa etapy testowe przygotowane przez organizatorów. Pierwszy z nich dotyczył zagadnień z zakresu prawa pracy, technicznego bezpieczeństwa pracy oraz zadań Państwowej Inspekcji Pracy. Drugi etap obejmował tematykę kompetencji Wyższego Urzędu Górniczego oraz regulacji w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w górnictwie.

O ile z pytaniami z zakresu prawa pracy i przepisów BHP młodzież radziła sobie całkiem nieźle, to już zagadnienia związane z problematyką górniczą, przygotowane przez specjalistów z Wyższego Urzędu Górniczego nastręczyły uczestnikom konkursu sporo trudności.

Emocji było sporo, ponieważ o drugie i trzecie miejsce uczniowie walczyli w dogrywce.

- Zwycięzca zgromadził 27 punktów na 30 możliwych, a więc jest czego gratulować. Łukasz Murański i Szymon Rużycki zgarnęli po 25 punktów. To również dobry wynik – wskazała Wioletta Natkaniec z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach.

- Młodzież stanęła na wysokości zadania, a to potwierdza, że wiedza na temat bezpieczeństwa i higieny pracy, a także prawnej ochrony pracy wśród naszej uczniów jest na wysokim poziomie. Będziemy ten konkurs kontynuować w kolejnych latach – zapowiedział Piotr Kalbron, okręgowy inspektor pracy w Katowicach.

Zwycięzcom pogratulowała w imieniu Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego, Alicja Stefaniak, dyrektor Departamentu Warunków Pracy i Szkolenia WUG.

Laureaci konkursu oraz szkoła, która uzyskała najwyższą liczbę punktów w klasyfikacji zespołowej, otrzymali nagrody ufundowane przez organizatorów. Patronat medialny nad konkursem sprawowały m.in. Trybuna Górnicza, portal nettg.pl, Tygodnik Solidarność oraz portal  tysol.pl.

 

 

 

