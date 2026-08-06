Górnictwo

Praktyki w zakładach górniczych, czyli przygotowanie do pracy w przemyśle

W trzech zakładach górniczych KGHM trwają wakacyjne praktyki blisko 40 studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

Monika Krezel

Monika Krężel

6 sierpnia 2026, 09:10
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: KGHM

KGHM ma dobrze rozwinięty system praktyk studenckich

fot: KGHM

W trzech zakładach górniczych KGHM trwają wakacyjne praktyki blisko 40 studentów Wydziału Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej.

To efekt porozumienia pomiędzy KGHM, a uczelnią, które ujednolica zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz wzmacnia współpracę w zakresie przygotowania przyszłych inżynierów do pracy w przemyśle 

- Dzięki nowemu porozumieniu studenci zyskują jeszcze lepsze warunki na zdobywanie doświadczenia zawodowego, a KGHM będzie mógł skuteczniej rozwijać współpracę z Politechniką Wrocławską oraz budować długotrwałe relacje z przyszłymi specjalistami i inżynierami – podaje KGHM w komunikacie. 

Co ważne, porozumienie potwierdza również możliwość wypłaty studentom świadczeń pieniężnych za realizację praktyk oraz gwarantuje pakiet dodatkowych benefitów jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisa odpowiedzialności cywilnej. Mogą także bezpłatnie wykonać wymagane badania medycyny pracy w należącej do Grupy KGHM przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia. 

- Oprócz praktyk zawodowych organizujemy dla studentów spotkania z ekspertami KGHM, wykłady, prelekcje oraz wydarzenia prowadzone przez przedstawicieli obszaru HR dzieląc się wiedzą i doświadczeniem. Podczas tych spotkań studenci poznają możliwości rozwoju zawodowego, programy praktyk oraz procesy rekrutacyjne funkcjonujące w miedziowym koncernie – podkreśla spółka.

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