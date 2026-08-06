To efekt porozumienia pomiędzy KGHM, a uczelnią, które ujednolica zasady organizacji studenckich praktyk zawodowych oraz wzmacnia współpracę w zakresie przygotowania przyszłych inżynierów do pracy w przemyśle

- Dzięki nowemu porozumieniu studenci zyskują jeszcze lepsze warunki na zdobywanie doświadczenia zawodowego, a KGHM będzie mógł skuteczniej rozwijać współpracę z Politechniką Wrocławską oraz budować długotrwałe relacje z przyszłymi specjalistami i inżynierami – podaje KGHM w komunikacie.

Co ważne, porozumienie potwierdza również możliwość wypłaty studentom świadczeń pieniężnych za realizację praktyk oraz gwarantuje pakiet dodatkowych benefitów jak ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz polisa odpowiedzialności cywilnej. Mogą także bezpłatnie wykonać wymagane badania medycyny pracy w należącej do Grupy KGHM przychodni Miedziowego Centrum Zdrowia.