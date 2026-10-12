Zarządca PKP Cargo złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi - podała spółka w komunikacie. Dodatkowo, EBI w porozumieniu z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao złożyło wniosek o przedłużenie terminu na złożenie propozycji układowych do 15 grudnia 2026 roku.

Zarządca PKP Cargo złożył do Sędziego-Komisarza wniosek o zmianę harmonogramu prac nad propozycjami układowymi - podała spółka w komunikacie. Dodatkowo, EBI w porozumieniu z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao złożyło wniosek o przedłużenie terminu na złożenie propozycji układowych do 15 grudnia 2026 roku.

Wniosek zarządcy obejmuje uchylenie terminu 15 października 2026 roku na przedstawienie alternatywnych propozycji układowych przez uprawnionych wierzycieli, w tym radę wierzycieli, ewentualne jego przesuniecie oraz odpowiednie dostosowanie terminu przedstawienia opinii przez radę wierzycieli. Jak wskazano w uzasadnieniu wniosku zarządcy, potrzeba zmiany harmonogramu wynika w szczególności ze zmiany okoliczności związanej z cofnięciem spółce zezwolenia na wykonywanie zarządu własnego. W ocenie zarządcy przejęcie pełnego zakresu zarządzania przedsiębiorstwem wymaga uprzedniej weryfikacji jego sytuacji operacyjnej i finansowej, w tym ponownej oceny założeń finansowych stanowiących podstawę propozycji układowych.

Zmiana harmonogramu ma charakter organizacyjny

"Zarządca wskazał również, że zmiana harmonogramu ma charakter organizacyjny i nie zmierza do ograniczenia uprawnień rady wierzycieli ani pozostałych wierzycieli, w szczególności w zakresie prawa do przedstawiania własnych propozycji układowych. Prace nad układem będą kontynuowane, a dalszy harmonogram ma uwzględniać aktualną sytuację Spółki oraz rzeczywiste możliwości wykonania układu" - napisano.

Zarządca przewiduje przedstawienie wstępnej informacji o przebiegu przejmowania zarządzania przedsiębiorstwem i najpilniejszych potrzebach operacyjnych i finansowych spółki do 4 grudnia 2026 roku, a kompleksowej informacji o jej sytuacji wraz z propozycją dalszego harmonogramu prac nad układem - do 28 stycznia 2027 roku.

Dodatkowo zarządca informuje, że Europejski Bank Inwestycyjny złożył wniosek o przedłużenie terminu na złożenie propozycji układowych do 15 grudnia 2026 roku. Jak wskazano, EBI nie jest uprawniony do samodzielnego składania propozycji układowych, wymaga to posiadania przez wierzyciela lub wierzycieli łącznie ponad 30 proc. sumy wierzytelności.

"EBI deklaruje jednak, że wniosek został uzgodniony z BGK, PKO BP i Bankiem Pekao, które mają złożyć pisma popierające. Na dzień sporządzenia raportu pisma te nie zostały złożone" - napisano.

W związku z przedstawionym uzasadnieniem zarządca uważa, że wnioskowane przedłużenie terminu jest w pełni uzasadnione oraz leży w interesie zarówno wierzycieli, jak i spółki.