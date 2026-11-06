Gospodarka

Pracująca dla kopalń spółka analizuje optymalizację zatrudnienia

Zarządca PKP Cargo analizuje sytuację spółki, w tym m.in. w zakresie optymalizacji zatrudnienia - przekazał przewoźnik. Dodał, że nie zostały określone szczegóły dotyczące potencjalnej skali, harmonogramu, grup pracowników, których zwolnienia  grupowe mogłyby dotyczyć.

Pap

6 listopada 2026, 08:45
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Andrzej Bęben/ARC

PKP Cargo odrabia straty spowodowane decyzją węglową rządu Morawieckiego

fot: Andrzej Bęben/ARC

Zarządca PKP Cargo analizuje sytuację spółki, w tym m.in. w zakresie optymalizacji zatrudnienia - przekazał przewoźnik. Dodał, że nie zostały określone szczegóły dotyczące potencjalnej skali, harmonogramu, grup pracowników, których zwolnienia  grupowe mogłyby dotyczyć.

Spółka przekazała, że plan restrukturyzacyjny PKP Cargo w restrukturyzacji przewiduje szereg działań mających służyć sanacji przedsiębiorstwa. 

"Obecnie Zarządca (masy sanacyjnej) prowadzi szczegółową analizę sytuacji Spółki we wszystkich obszarach jej działalności, w tym między innymi w zakresie optymalizacji zatrudnienia. Na tym etapie nie zostały określone szczegóły dotyczące potencjalnej skali, harmonogramu ani grup pracowników, których proces zwolnień grupowych mógłby dotyczyć" - wyjaśniła firma. 

W dialogu z pracownikami

Zapewniła, że ewentualne dalsze działania będą prowadzone w dialogu z pracownikami i stroną społeczną, a o konkretnych decyzjach spółka będzie informowała po ich wypracowaniu.  

W środę Kolejowy Portal napisał, że w PKP Cargo planowane są kolejne zwolnienia grupowe oraz zmiany w systemie wynagradzania. Według portalu informacje te przedstawiono podczas spotkania zarządcy masy sanacyjnej ze związkami zawodowymi. 

W publikacji wskazano, że organizacje związkowe protestują przeciwko brakowi postępów w negocjacjach dotyczących Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy i domagają się wypłaty około 20 mln zł zaległych świadczeń socjalnych. Zapowiadają również podjęcie dalszych działań w obronie pracowników. 

PKP Cargo jest spółką akcyjną notowaną na GPW. Największym akcjonariuszem jest PKP S.A. z 33,01-proc. udziałem w kapitale. Firma oferuje usługi logistyczne, łącząc transport kolejowy, samochodowy oraz morski. Świadczy samodzielne przewozy towarowe na terenie Polski, Czech, Słowacji, Niemiec, Austrii, Holandii, Węgier, Litwy i Słowenii. Latem 2024 r. sąd otworzył postępowanie restrukturyzacyjne spółki, a zarząd zdecydował o przeprowadzeniu zwolnień grupowych przez zakłady i centralę spółki; zatrudnienie spadło o 3 tys. 665 pracowników. W 2025 r. PKP Cargo zwolniło 450 osób i na koniec ub.r. spółka zatrudniała ponad 8 tys. osób.

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