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Pożar w fabryce dronów. To było podpalenie? Służby badają sprawę

W Skarżysku-Kamiennej ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń zakładu produkującego elementy systemów bezzałogowych. Pożar rozpoczął się kilkadziesiąt minut po północy. Na miejscu jest  policja i funkcjonariusze ABW. Czy doszło do podpalenia? Póki co wiadomo, że pierwsze zgłoszenie dotyczyło uruchomienia czujki antywłamaniowej. Służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Aldona Cichy

Opracowała: Aldona Minorczyk-Cichy

31 sierpnia 2026, 12:11
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: ARC

Służby pracują nad sprawą pożaru

fot: ARC

W Skarżysku-Kamiennej ogień pojawił się w jednym z pomieszczeń zakładu produkującego elementy systemów bezzałogowych. Pożar rozpoczął się kilkadziesiąt minut po północy. Na miejscu jest  policja i funkcjonariusze ABW. Czy doszło do podpalenia? Póki co wiadomo, że pierwsze zgłoszenie dotyczyło uruchomienia czujki antywłamaniowej. Służby nie udzielają szczegółowych informacji.

Akcja strażaków trwała dwie godziny i zakończyła się ugaszeniem ognia. Nikt nie został poszkodowany, bo w momencie wybuchu pożaru fabryka była nieczynna. Ogień na monitoringu zauważył pracownik ochrony i zaczął go gasić jeszcze przed przyjazdem strażaków. 

- Wszystkie procedury i systemy zadziałały prawidłowo, a ogień udało się błyskawicznie ugasić - mówi Remigiusz Wilk, rzecznik Grupy WB, do której należy zakład.

Świętokrzyska Policja w oficjalnym komunikacie informuje:

Dzisiaj, około północy, operator firmy ochroniarskiej powiadomił służby o uruchomieniu czujki antywłamaniowej na terenie jednej z prywatnych firm. Zgłoszenie dotyczyło obiektu znajdującego się w pobliżu magazynu, w którym składowane były elementy elektroniczne. Po przybyciu na miejsce potwierdzono, że wewnątrz budynku doszło do pożaru. Po jego ugaszeniu policjanci zabezpieczyli miejsce zdarzenia i rozpoczęli szczegółowe czynności mające na celu wyjaśnienie wszystkich okoliczności tego zdarzenia. W działania zaangażowani są funkcjonariusze, którzy wykonują oględziny, zabezpieczają ślady oraz ustalają przebieg wydarzeń poprzedzających pojawienie się ognia. Dzisiaj na miejscu pracować będzie również biegły z zakresu pożarnictwa, którego opinia pomoże w określeniu przyczyny pożaru.

Spaleniu uległo jedno z pomieszczeń. Czynności prowadzone są pod nadzorem Prokuratury Rejonowej w Skarżysku-Kamiennej.

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