Gospodarka

Powstanie nowa fabryka. Będzie produkować pociski rakietowe

W Gorzowie Wielkopolskim powstanie wspólna fabryka Grupy WB i południowokoreańskiego Hanwha Aerospace. Będą tam produkowane pociski rakietowe do wyrzutni HOMAR-K.

Robert Passia

Robert Passia

5 listopada 2026, 10:48
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Ministerstwo Obrony Narodowej FB

Fabryka w Gorzowie Wielkopolskim zatrudni ponad 200 osób.

fot: Ministerstwo Obrony Narodowej FB

W Gorzowie Wielkopolskim powstanie wspólna fabryka Grupy WB i południowokoreańskiego Hanwha Aerospace. Będą tam produkowane pociski rakietowe do wyrzutni HOMAR-K.

Zatrudnienie w gorzowskiej fabryce ma znaleźć ponad 200 osób. Jak informuje Ministerstwo Obrony Narodowej, jest to kolejny etap polsko-koreańskiego partnerstwa strategicznego i współpracy w dziedzinie obronności i zaawansowanych technologii. W czasie wydarzenia, w którym wzięła udział wiceminister obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka, wmurowano kamień węgielny pod inwestycję.

Inwestycja zakłada rozwój współpracy przemysłowej, transfer technologii oraz zwiększenie krajowych zdolności produkcyjnych. Zakład będzie produkować pociski rakietowe na dużą skalę.

- Chcemy, aby modernizacja Wojska Polskiego była jednocześnie impulsem do rozwoju polskiego przemysłu obronnego. Zależy nam, by jak największa część środków przeznaczanych na obronność wzmacniała również krajową gospodarkę, tworzyła nowe miejsca pracy, rozwijała technologie i budowała potencjał naszych przedsiębiorstw. Wierzę, że nowa fabryka stanie się ważnym ośrodkiem rozwoju tych kompetencji, a także przestrzenią współpracy polskich inżynierów, specjalistów i przedsiębiorców - napisał w liście Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.

Pociski będą produkowane z udziałem GRUPY WB oraz innych krajowych firm. Projekt obejmuje także wspólną pracę nad amunicją nowej generacji dla Sił Zbrojnych RP.

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