Powstanie Międzyuczelniane Centrum Ekosystemu Kosmicznego

Polska stoi obecnie przed koniecznością dalszej integracji krajowego ekosystemu kosmicznego. Pod koniec czerwca rektorzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie podpisali list intencyjny na temat współpracy na rzecz utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego jako międzyinstytucjonalnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy naukowej, edukacyjnej, eksperckiej i organizacyjnej.

Polska stoi obecnie przed koniecznością dalszej integracji krajowego ekosystemu kosmicznego. Pod koniec czerwca rektorzy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Politechniki Łódzkiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego, Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie i Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie podpisali list intencyjny na temat współpracy na rzecz utworzenia Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego jako międzyinstytucjonalnej i interdyscyplinarnej platformy współpracy naukowej, edukacyjnej, eksperckiej i organizacyjnej.

Jak poinformowała Szkoła Główna Handlowa, celem powołania Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego będzie w szczególności integracja uczelni wyższych, jednostek naukowych, instytutów badawczych, administracji publicznej oraz podmiotów sektora kosmicznego. W Międzyuczelnianym Centrum Ekosystemu Kosmicznego będą rozwijane wspólne projekty badawcze, edukacyjne i wdrożeniowe i tworzone będą nowoczesne programy kształcenia odpowiadające potrzebom rynku sektora kosmicznego. Zadaniem centrum ma być wspieranie udziału polskich instytucji w eksperymentach badawczych, lotach eksperymentalnych oraz przyszłych misjach kosmicznych, a także promocja osiągnięć polskiego sektora kosmicznego i budowanie świadomości społecznej dotyczącej znaczenia eksploracji kosmosu.

List intencyjny podpisali rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, rektor PŁ prof. dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, rektor UJ prof. dr hab. Piotr Jedynak, prorektor ds. kształcenia AGH prof. dr. hab. inż. Krzysztof Mendrok i rektor AWF Warszawa prof. dr hab. Bartosz Molik.

Partnerzy zadeklarowali również wolę wspólnego wypracowania modelu organizacyjnego, zasad funkcjonowania i dalszego rozwoju Międzyuczelnianego Centrum Ekosystemu Kosmicznego, otwartego na inne uczelnie i podmioty, co zostanie określone w odrębnych dokumentach regulujących działalność nowo powołanej jednostki.

W Szkole Głównej Handlowej w Warszawie została powołana komórka organizacyjna Centrum Ekosystemu Kosmicznego SGH.

List intencyjny rektorów został podpisany w SGH podczas konferencji naukowej pt. „Ekosystem kosmiczny rok po misji IGNIS”, zorganizowanej z okazji 1. rocznicy lotu dr. inż. dhc SGH Sławosza Uznańskiego Wiśniewskiego na Międzynarodową Stację Kosmiczną (ISS) i poświęconej podsumowaniu osiągnięć polskiego sektora kosmicznego po misji IGNIS oraz dyskusji nad jego dalszym rozwojem w kontekście nauki, gospodarki i innowacji. Było to jedyne wydarzenie w Polsce tego dnia z udziałem polskiego astronauty.

- Minął rok od mojego startu na ISS, ale misja IGNIS była od początku czymś znacznie większym niż tylko sam lot w kosmos. Jej celem było stworzenie impulsu dla rozwoju polskiej nauki, technologii i edukacji. Cieszę się, że w rocznicę tego wydarzenia możemy świętować właśnie w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie – uczelni, która wyróżniła mnie tytułem doktora honoris causa. SGH odgrywa aktywną rolę w budowaniu dialogu pomiędzy światem nauki, biznesu i innowacji. Wierzę, że doświadczenia zdobyte dzięki misji IGNIS będą procentować przez wiele kolejnych lat, inspirując nowe projekty, współpracę międzynarodową oraz kolejne pokolenia, które będą rozwijać polski sektor kosmiczny” – poinformował Uznański-Wiśniewski, astronauta projektowy Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA).

Rektor SGH Piotr Wachowiak podkreślił, że misja IGNIS pokazała, że Polska posiada kompetencje, ambicje i potencjał, aby aktywnie współtworzyć przyszłość europejskiego sektora kosmicznego.