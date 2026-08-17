Mieszkańcy i turyści w sześciu miejscowościach w województwie śląskim zyskają nowe możliwości poznawania lokalnej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel łącznie 186 936,60 zł.

WFOŚiGW w Katowicach przekazał prawie 187 tys. zł na ścieżki przyrodnicze i ekologiczne

Mieszkańcy i turyści w sześciu miejscowościach w województwie śląskim zyskają nowe możliwości poznawania lokalnej przyrody. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przeznaczył na ten cel łącznie 186 936,60 zł.

Dzięki dofinansowaniu powstaną lub zostaną oznakowane ścieżki dydaktyczne, edukacyjne i przyrodnicze. W ramach projektów zamontowane zostaną m.in. tablice informacyjne, mapy, urządzenia interaktywne oraz kody QR.

Sześć projektów z dofinansowaniem

Największą dotację otrzymała gmina Dębowiec. Na oznakowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej wzdłuż trasy rowerowej przy ul. Rzecznej w Kostkowicach przyznano 48 tys. zł. Trasa zostanie wyposażona w tablice oraz interaktywne urządzenia o tematyce ekologicznej. Projekt ma zwiększać świadomość mieszkańców i turystów, a także promować ochronę środowiska podczas aktywnego wypoczynku.

Miasto Częstochowa otrzymało ponad 47,2 tys. zł na oznakowanie ścieżki dydaktycznej „Aleja Brzozowa”. W ramach zadania zamontowana zostanie tablica z mapą oraz 14 tablic edukacyjnych prezentujących walory lokalnej przyrody.

24 tys. zł trafi do Czeladzi. Dotacja zostanie przeznaczona na oznakowanie ścieżki przyrodniczo-edukacyjnej w Parku Grabek, jednym z największych parków miejskich Zagłębia. Odwiedzający będą mogli lepiej poznać przyrodnicze walory tego terenu.

Taką samą kwotę przyznano miastu Żywiec. W Zabytkowym Parku Habsburgów powstanie ścieżka dydaktyczno-przyrodnicza wyposażona w 12 tablic edukacyjnych z kodami QR. Informacje na nich zawarte będą dotyczyć m.in. bioróżnorodności oraz walorów przyrodniczych i ekologicznych parku.

Informacje o przyrodzie i historii

Miasto Olsztyn otrzymało 28 tys. zł na oznakowanie szlaku „Dróżki św. Idziego”. Projekt obejmuje wykonanie i montaż tablicy startowej oraz siedmiu tablic przystankowych. Nowe oznakowanie ma poprawić czytelność trasy i bezpieczeństwo turystów, a także ułatwić dostęp do informacji o lokalnych walorach przyrodniczych i kulturowych.

Dofinansowanie w wysokości 15 680 zł przyznano również Górnośląskiemu Centrum Kultury i Spotkań im. Eichendorffa w Łubowicach. Środki zostaną przeznaczone na realizację trzeciego etapu ścieżki „Walory przyrodnicze ziemi raciborskiej w twórczości Josepha v. Eichendorffa”.

W ramach zadania zamontowane zostaną dwie drewniane tablice edukacyjne, dendrofon oraz tablica interaktywna. Elementy ścieżki będą prezentować florę i faunę XIX-wiecznego parku, nawiązując jednocześnie do twórczości Josepha von Eichendorffa.

Edukacja ekologiczna w terenie

Przedstawiciele WFOŚiGW w Katowicach podkreślają, że bezpośredni kontakt z przyrodą ułatwia zdobywanie wiedzy i zwiększa zainteresowanie ochroną środowiska.

– Dzięki tym inwestycjom mieszkańcy i turyści zyskają jeszcze lepszy dostęp do wiedzy o przyrodzie, bioróżnorodności i ochronie środowiska, a edukacja ekologiczna stanie się jeszcze bardziej atrakcyjna i dostępna dla wszystkich – zaznaczają przedstawiciele funduszu.

Nowe ścieżki mają łączyć funkcję edukacyjną z rekreacją i turystyką. Dzięki nim informacje o lokalnych ekosystemach, gatunkach roślin i zwierząt oraz znaczeniu ochrony przyrody będą dostępne podczas spacerów, wycieczek rowerowych i zwiedzania zabytkowych terenów.