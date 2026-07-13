Transformacja od A do Z

Powstaje centrum kompetencji technologii dronowych na terenach pogórniczych

Centrum Kompetencji Bytom-Zabrze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) powstaje na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), jako jeden z dziesięciu polskich ośrodków rozwoju technologii dronowych.

Pap

13 lipca 2026, 12:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: UM Bytom

Tereny poprzemysłowe, pogórnicze w Bytomiu zyskają drugie życie

fot: UM Bytom

Centrum Kompetencji Bytom-Zabrze Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej (PAŻP) powstaje na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM), jako jeden z dziesięciu polskich ośrodków rozwoju technologii dronowych.

Napisał o tym w drugim numerze newslettera GZM "Kierunki rozwoju miejskich usług dronowych", przygotowanym przez Fundację Instytut Mikromakro, szef tej fundacji i organizator corocznej Droniady Sławomir Kosieliński. Autor jest też ambasadorem Centrów Kompetencji i Ośrodków Poligonowo-Szkoleniowych PAŻP.

Jak zaznaczył Kosieliński, Centrum Kompetencji Bytom-Zabrze PAŻP będzie elementem krajowej infrastruktury, która ma uczynić z latających robotów codzienne narzędzie pracy samorządów, firm i służb. Partnerami tego CK są: GZM, miasta Bytom i Zabrze oraz Politechnika Śląska.

Obszar CK Bytom-Zabrze

Ekspert zwrócił uwagę na poprzemysłową część obszaru CK Bytom-Zabrze. Jak ocenił, to "jeden z najbardziej dronowych terenów, jakie można sobie wyobrazić w sercu aglomeracji, choć z pozoru wygląda na nieużytek".

Kopalnia Szombierki (pierwotnie Hohenzollerngrube) została zlikwidowana w 1997. Po dawnym zakładzie pozostały dwa zabytkowe szyby - Ewa i Krystyna - wpisane do rejestru zabytków w 2004 r.; w pobliżu przez dziesięciolecia pracowała Huta Zygmunt.

"Efektem są rozległe hałdy: pogórnicze i pohutnicze, deformacje gruntu i dolina rzeki Bytomki, która spina ten obszar od strony Szombierek i Łagiewnik. Krajobraz bywa nazywany księżycowym, ale właśnie ta surowość jest atutem" - uznał Kosieliński zastrzegając, że Bytom i Zabrze konsekwentnie rewitalizują te tereny.

W ocenie specjalisty z punktu widzenia operacji bezzałogowych kluczowe jest w takim miejscu niewielkie ryzyko naziemne. Są to bowiem duże, otwarte przestrzenie o niewielkim zaludnieniu, przy dużej różnorodności celów testowych, jak wieże szybowe, kominy, nasypy i hałdy o zmiennej rzeźbie, zbiorniki i ciek wodny, linie energetyczne i kolejowe.

Trudno o lepszy poligon niż kopalnia

"Trudno o lepszy poligon do kalibracji sensorów, fotogrametrii i scenariuszy inspekcyjnych, a jednocześnie miejsce z czytelną narracją społeczną" - wskazał Kosieliński.

Uściślił, że w tym CK testowane mogą być zadania: monitoringu jakości powietrza i kontroli postępów rekultywacji, inspekcji linii energetycznych, kolejowych, mostów i sieci podziemnych, a także monitoringu stateczności hałd i deformacji terenów pogórniczych.

To także dobry teren do zadań w zakresie map i modeli 3D na potrzeby planowania przestrzennego, dokumentacji planów zagospodarowania i projektów rewitalizacyjnych, a także testów logistyki last mile i logistyki medycznej, scenariuszy transportowych, zrzutów ładunku w podstrefie czy ćwiczeń wsparcia straży pożarnej, policji i ratownictwa - od poszukiwań po ocenę sytuacji z powietrza.

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