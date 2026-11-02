Górnictwo

Poszli na współpracę z australijskimi górnikami

Zmiana koncepcji eksploatacji litu w Rudawach w Czechach. Zamiast dwóch pieców obrotowych ogrzewanych gazem ma być zastosowany pojedynczy piec tunelowy, który może być również zasilany energią elektryczną.

Kajetan Berezowski

Kajetan Berezowski

2 listopada 2026, 15:31
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Czeskie górnictwo cały czas się rozwija

fot: Bartłomiej Szopa/ARC

Zmiana koncepcji eksploatacji litu w Rudawach w Czechach. Zamiast dwóch pieców obrotowych ogrzewanych gazem ma być zastosowany pojedynczy piec tunelowy, który może być również zasilany energią elektryczną.

Inaczej i lepiej, przede wszystkim taniej i z niższymi kosztami. Tak właśnie powinno wyglądać przyszłe wydobycie litu w czeskim Cínovcu, zgodnie z październikową zapowiedzią australijskich górników, którzy wraz z ČEZ zamierzają w przyszłości wydobywać kluczowy surowiec dla elektromobilności. Australijska firma EMH ogłosiła aktualizację technologiczną projektu, która ma na celu rozpoczęcie wydobycia przy niższych nakładach początkowych i przynieść oszczędności operacyjne – podaje portal e15. Ceny litu ponownie gwałtownie spadają po wiosennym ożywieniu, a ceny energii rosną. Oba te czynniki łącznie stanowią wyzwanie dla racjonalności całego czesko-australijskiego biznesu.

Podstawową zmianą technologiczną jest zastosowanie innego typu pieca do przetwarzania wydobywanego materiału. Zamiast dwóch pieców obrotowych ogrzewanych gazem, Geomet, spółka joint venture ČEZ i EMH, która ma przygotować rozpoczęcie wydobycia litu i innych metali w Rudawach, zastosuje najprawdopodobniej pojedynczy piec tunelowy zasilany energią elektryczną. Nowe rozwiązanie ma na celu zmniejszenie energochłonności produkcji i umożliwienie całkowitego wyeliminowania zależności od gazu ziemnego.

- Zastosowanie pieca tunelowego stanowi znaczącą zmianę w porównaniu ze studium wykonalności projektu Cínovec i doprowadzi do znacznego obniżenia kosztów inwestycyjnych i operacyjnych - powiedział Keith Coughlan, prezes zarządu European Metals Holdings.

Przypomnijmy, że Grupa ČEZ porozumiała się z australijską spółką European Metals Holdings (EMH) w sprawie restrukturyzacji wspólnego przedsięwzięcia Geomet. Ma za 870 milionów koron nabyć większościowy udział w firmie przygotowującej projekt. Spółka Geomet jest kluczowym podmiotem dla całego projektu. Obecnie kontroluje ją ČEZ (poprzez spółkę Północnoczeskie Kopalnie - Severočeské doly) z 51 proc., pozostałe 49 proc. należy do Australian European Metals Holdings. Wspomniana kwota 870 mln koron ma odpowiadać wykupowi tych 49 proc., dzięki czemu ČEZ stałby się jedynym właścicielem Geometu.

Cinovec to miejscowość i część miasta Dubí w Czechach, w kraju usteckim, położona w Rudawach tuż przy granicy z Niemcami, około 100 km na północny zachód od Pragi. Zlokalizowano tam największe w Europie złoże litu, cyny i wolframu.  Zasoby mineralne szacowane są na ponad 740 mln ton rudy, co czyni ten projekt kluczowym elementem unijnej strategii surowcowej i transformacji energetycznej.

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