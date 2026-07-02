„Zaczęło się…” - napisał w mediach społecznościowych poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości wskazując na zamknięcie kopalń Bobrek, Wujek i Bielszowice. Ma on wyraźne problemy z pamięcią, więc przypominamy (nie tylko posłowi) jak to było m.in. za rządów PiS.

„Zaczęło się…” - napisał w mediach społecznościowych poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości wskazując na zamknięcie kopalń Bobrek, Wujek i Bielszowice. Ma on wyraźne problemy z pamięcią, więc przypominamy (nie tylko posłowi) jak to było m.in. za rządów PiS.

- Co będzie dalej z polskim górnictwem? To pytanie dziś zadaje sobie wielu górników i ich bliskich – zakończył swój krótki wpis.

Dodał, że kopalnie dla wielu mieszkańców Śląska to nie tylko zakłady pracy, a miejsca z którymi związane są całe rodziny i lokalne społeczności.

- Zaczęło się… Najpierw zamknięto kopalnię Bobrek w Bytomiu, KWK Wujek w Katowicach Teraz kopalnię Bielszowice w Rudzie Ślaskiej, a kolejne kopalnie czekają w kolejce do likwidacji. Takie działania wynikają z polityki PO w górnictwie (przy skrócie PO postanowił dodać niemiecką flagę).

Poseł Grzegorz Matusiak z Prawa i Sprawiedliwości postanowił pochylić i użalić się nad losem śląskiego górnictwa. Jak to ma w zwyczaju zrobił to w mediach społecznościowych, gdzie napisał:

Poseł nie pierwszy raz ma wyraźne problemy z pamięcią (lub udaje, że nie pamięta), więc postanowiliśmy przypomnieć kiedy „zaczęło się”.

Jak to z likwidacją kopalń było

A „zaczęło się” tuż po 1989 r. i zmianach ustrojowych. Najpierw i niemal jednocześnie postawiono w stan likwidacji wszystkie kopalnie w Zagłębiu Wałbrzyskim, co dla tego regionu było prawdziwą tragedią. Później przyszedł czas na Górny Śląsk.

W czasach rządów koalicji SLD i PSL, w latach 1993 – 1997, w stan całkowitej likwidacji postawiono 7 kopalń. W tym czasie dodatkowo prowadzono także częściową likwidację 29 ruchów, pól lub rejonów kopalń, które prowadziły wydobycie.

Podczas rządów AWS, czyli Akcji Wyborczej Solidarność, w latach 1997 – 2001, w stan całkowitej likwidacji postawiono 19 kopalń. Prowadzono wówczas także częściową likwidację 4 części innych kopalń, które prowadziły wydobycie. Przypomnijmy, że na gruzach AWS w 2001 r. powstało m.in. Prawo i Sprawiedliwość.

W latach 2001 – 2005, czyli za rządów SLD w koalicji z PSL i UP, w stan całkowitej likwidacji postawiono 2 kopalnie. Z kolei w czasach rządów PO i PSL, w latach 2007 – 2015, w stan całkowitej likwidacji postawiono 5 kopalń.

Ile kopalń zlikwidowano za rządów PiS?

Za rządów PiS, w latach latach 2015-2023, w stan likwidacji postawiono 14 kopalń węgla kamiennego lub ich wydzielonych części. W ciągu tych 8 lat udział węgla w miksie energetycznym spadł z poziomu ok. 87 do do ok. 63 proc., a zatrudnienie w górnictwie węgla kamiennego z ok. 100 tys. do ok. 75 tys. osób.

Wreszcie to rząd PiS, w maju 2021 r., popisał ze stroną społeczną umowę społeczną dla górnictwa, która zakłada stopniowe wygaszanie wszystkich kopalń węgla kamiennego do 2049 roku. I to zgodnie z tą umową i przyjętym wówczas harmonogramem (choć w przypadku kopalni Bobrek ten kalendarz przyspieszył ze względów bezpieczeństwa) obecnie likwidowane są kolejne kopalnie.

Dziś nie tylko poseł Grzegorz Matusiak o tym zapomina, ale także wielu innych polityków Prawa i Sprawiedliwości. Powtarzają, że „naszym potencjałem jest węgiel”, że węgiel to „polskie czarne złoto”, że trzeba „polski węgiel fedrować”. Mówią o budowie nowych kopalń i wreszcie, że rząd PiS „nie wygaszał żadnych kopalń”.