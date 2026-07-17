Porzucą węgiel dla geotermii?

Geotermia może odegrać istotną rolę w transformacji sektora ciepła w Polsce – przekonywano w ministerstwie energii.

Geometria w Szaflarach. Czy geotermię można wykorzystać także w ciepłownictwie?

Geotermia może odegrać istotną rolę w transformacji sektora ciepła w Polsce – przekonywano w ministerstwie energii.

Spotkanie w resorcie energii odbyło się 16 lipca. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i branży ciepłowniczej. Dyskutowano o tym, jak rozwijać geotermię i finansowo wspierać tego typu inwestycje.

- Geotermia to stabilne, odnawialne źródło energii, które wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, zwiększa wykorzystanie krajowych zasobów i wspiera budowę nowoczesnych systemów ciepłowniczych. Naszym celem jest tworzenie warunków, które pozwolą skutecznie rozwijać tę technologię i realizować kolejne inwestycje – przekonywał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

fot. Ministerstwo Energii

Wykorzystanie geotermii wpisuje się w Krajowy Plan w dziedzinie Klimatu i Energii oraz Strategię Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku. Celem tej ostatniej jest uniezależnienie tego sektora od paliw kopalnych i szersze wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii.

W przeciwieństwie do wiatru czy słońca, geotermia jest źródłem całkowicie niezależnym od warunków atmosferycznych. Strategia Transformacji Ciepłownictwa zakłada rozwój nowych ciepłowni geotermalnych. Jednocześnie państwo będzie pomagać w poszukiwaniu podziemnych źródeł i weźmie na siebie ryzyko finansowe związane z pierwszymi, próbnymi odwiertami. W czasie spotkania omówiono też aktualne i planowane sposoby finansowania inwestycji w geotermię.