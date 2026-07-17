Energetyka

Porzucą węgiel dla geotermii?

Geotermia może odegrać istotną rolę w transformacji sektora ciepła w Polsce – przekonywano w ministerstwie energii.

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Opracował: Robert Passia

17 lipca 2026, 10:13
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Geotermia Szaflary

Geometria w Szaflarach. Czy geotermię można wykorzystać także w ciepłownictwie?

fot: Geotermia Szaflary

Geotermia może odegrać istotną rolę w transformacji sektora ciepła w Polsce – przekonywano w ministerstwie energii.

Spotkanie w resorcie energii odbyło się 16 lipca. Wzięli w nim udział przedstawiciele administracji rządowej, Urzędu Regulacji Energetyki, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i branży ciepłowniczej. Dyskutowano o tym, jak rozwijać geotermię i finansowo wspierać tego typu inwestycje. 

- Geotermia to stabilne, odnawialne źródło energii, które wzmacnia bezpieczeństwo energetyczne, zwiększa wykorzystanie krajowych zasobów i wspiera budowę nowoczesnych systemów ciepłowniczych. Naszym celem jest tworzenie warunków, które pozwolą skutecznie rozwijać tę technologię i realizować kolejne inwestycje – przekonywał wiceminister energii Konrad Wojnarowski.

fot. Ministerstwo Energii

Wykorzystanie geotermii wpisuje się w Krajowy Plan w dziedzinie Klimatu i Energii oraz Strategię Transformacji Ciepłownictwa do 2040 roku. Celem tej ostatniej jest uniezależnienie tego sektora od paliw kopalnych i szersze wykorzystanie lokalnie dostępnych odnawialnych źródeł energii

W przeciwieństwie do wiatru czy słońca, geotermia jest źródłem całkowicie niezależnym od warunków atmosferycznych. Strategia Transformacji Ciepłownictwa zakłada rozwój nowych ciepłowni geotermalnych. Jednocześnie państwo będzie pomagać w poszukiwaniu podziemnych źródeł i weźmie na siebie ryzyko finansowe związane z pierwszymi, próbnymi odwiertami. W czasie spotkania omówiono też aktualne i planowane sposoby finansowania inwestycji w geotermię. 

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