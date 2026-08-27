Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.

Kluczowe dane inwestycji

Długość nowej sieci: 8 085 m bieżących kanalizacji sanitarnej

8 085 m bieżących kanalizacji sanitarnej Liczba podłączonych budynków: 215

215 Korzyść dla mieszkańców: 760 osób zyska dostęp do uporządkowanego systemu oczyszczania ścieków

760 osób zyska dostęp do uporządkowanego systemu oczyszczania ścieków Wartość zadania: ponad 8,2 mln zł

ponad 8,2 mln zł Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach: 6,8 mln zł, w tym: ponad 3,4 mln zł dotacji ponad 3,4 mln zł nieumarzalnej pożyczki

6,8 mln zł, w tym: Planowany termin zakończenia: koniec 2027 r.

Podpisali umowę

Umowę w sprawie dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap II” podpisali:

Mateusz Pindel – prezes WFOŚiGW w Katowicach

– prezes WFOŚiGW w Katowicach Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy

– wójt gminy Kozy Katarzyna Matuszek – skarbnik gminy Kozy

Dlaczego ta inwestycja jest ważna

Zdaniem funduszu i samorządu projekt ma znaczenie nie tylko dla komfortu życia mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska. Nowa kanalizacja ograniczy ryzyko przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do gleby i wód, a także pozwoli na bardziej uporządkowaną gospodarkę ściekową w tej części gminy.

Harmonogram i utrudnienia

Gmina Kozy informuje, że w związku z realizacją etapu II w dzielnicy Gaje wprowadzono czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach Działy i Tęczowa. Roboty prowadzone są w godzinach 7:00–17:00, a po tej godzinie przejezdność ma być przywracana. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prac.

WFOŚiGW i infrastruktura wodno‑kanalizacyjna na Śląsku

WFOŚiGW w Katowicach regularnie wspiera samorządy w projektach związanych z wodociągami i kanalizacją, traktując je jako element bezpieczeństwa dostaw wody i ochrony środowiska w województwie śląskim. W ostatnich miesiącach fundusz podpisywał kolejne umowy m.in. z gminą Bestwina i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej, wskazując na priorytet inwestycji wodno‑kanalizacyjnych realizowanych poza aglomeracjami.