Ponad 8 km nowej kanalizacji w gminie Kozy. WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje inwestycję za 8,2 mln zł
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.
fot: WFOŚiGW w Katowicach
WFOŚiGW w Katowicach dofinansuje budowę kanalizacji w gminie Kozy
fot: WFOŚiGW w Katowicach
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach podpisał umowę na dofinansowanie budowy kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Gaje w gminie Kozy. W ramach drugiego etapu inwestycji powstanie ponad 8 km sieci, z której skorzysta 760 mieszkańców.
Kluczowe dane inwestycji
- Długość nowej sieci: 8 085 m bieżących kanalizacji sanitarnej
- Liczba podłączonych budynków: 215
- Korzyść dla mieszkańców: 760 osób zyska dostęp do uporządkowanego systemu oczyszczania ścieków
- Wartość zadania: ponad 8,2 mln zł
- Wsparcie WFOŚiGW w Katowicach: 6,8 mln zł, w tym:
- ponad 3,4 mln zł dotacji
- ponad 3,4 mln zł nieumarzalnej pożyczki
- Planowany termin zakończenia: koniec 2027 r.
Podpisali umowę
Umowę w sprawie dofinansowania zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla dzielnicy Gaje w Gminie Kozy – Etap II” podpisali:
- Mateusz Pindel – prezes WFOŚiGW w Katowicach
- Jacek Kaliński – wójt gminy Kozy
- Katarzyna Matuszek – skarbnik gminy Kozy
Dlaczego ta inwestycja jest ważna
Zdaniem funduszu i samorządu projekt ma znaczenie nie tylko dla komfortu życia mieszkańców, ale także dla ochrony środowiska. Nowa kanalizacja ograniczy ryzyko przedostawania się nieoczyszczonych ścieków do gleby i wód, a także pozwoli na bardziej uporządkowaną gospodarkę ściekową w tej części gminy.
Harmonogram i utrudnienia
Gmina Kozy informuje, że w związku z realizacją etapu II w dzielnicy Gaje wprowadzono czasowe utrudnienia w ruchu na ulicach Działy i Tęczowa. Roboty prowadzone są w godzinach 7:00–17:00, a po tej godzinie przejezdność ma być przywracana. Mieszkańcy proszeni są o zachowanie ostrożności w rejonie prac.
WFOŚiGW i infrastruktura wodno‑kanalizacyjna na Śląsku
WFOŚiGW w Katowicach regularnie wspiera samorządy w projektach związanych z wodociągami i kanalizacją, traktując je jako element bezpieczeństwa dostaw wody i ochrony środowiska w województwie śląskim. W ostatnich miesiącach fundusz podpisywał kolejne umowy m.in. z gminą Bestwina i Wodociągami Ziemi Cieszyńskiej, wskazując na priorytet inwestycji wodno‑kanalizacyjnych realizowanych poza aglomeracjami.
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