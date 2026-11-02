Gospodarka

Ponad 28 mln zł dla WSK PZL-KALISZ. PGZ stawia na rozwój jednostek napędowych

Polska Grupa Zbrojeniowa przeznaczy ponad 28 mln zł na modernizację i rozbudowę parku maszynowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne kaliskiej spółki, wzmocnić jej pozycję w przemyśle obronnym i cywilnym oraz przygotować grunt pod budowę centrum jednostek napędowych - informują w PGZ.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

2 listopada 2026, 10:42
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: PGZ

Podpisanie umowy między PGZ a WSK PZL-KALISZ

fot: PGZ

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Polska Grupa Zbrojeniowa przeznaczy ponad 28 mln zł na modernizację i rozbudowę parku maszynowego Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL-KALISZ S.A. Inwestycja ma zwiększyć zdolności produkcyjne kaliskiej spółki, wzmocnić jej pozycję w przemyśle obronnym i cywilnym oraz przygotować grunt pod budowę centrum jednostek napędowych - informują w PGZ.

Umowę objęcia akcji PGZ S.A. i WSK PZL-KALISZ S.A. podpisano w czwartek, 29 października 2026 r. W jej ramach Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała spółce 28 028 660 zł ze środków własnych na projekt „Zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa WSK PZL-KALISZ S.A. – częściowa modernizacja i rozbudowa parku maszynowego”.

Co się zmieni w PZL-KALISZ?

Środki posłużą kompleksowej modernizacji i rozbudowie zaplecza technologicznego w kluczowych obszarach działalności spółki. Modernizacja obejmie wydziały obróbki mechanicznej i obróbki cieplnej oraz dział kontroli jakości.

PGZ wskazuje, że inwestycja pozwoli zwiększyć skalę i zdolności produkcyjne zakładu, usunąć dotychczasowe ograniczenia technologiczne oraz wzmocnić długoterminową konkurencyjność przedsiębiorstwa. Rozwój kompetencji ma też zwiększyć możliwości realizacji projektów dual-use, istotnych zarówno dla gospodarki, jak i bezpieczeństwa państwa.

Kalisz jako centrum napędów

Jednym z strategicznych kierunków rozwoju WSK PZL-KALISZ ma być budowa kompetencji w zakresie jednostek napędowych. Adam Leszkiewicz podkreślił, że inwestycja tworzy podstawy do rozwoju planowanego w Kaliszu centrum silnikowego, które w przyszłości może zabezpieczać potrzeby spółek Grupy PGZ oraz Sił Zbrojnych RP.

– Chcemy, aby Kalisz stał się jednym z najważniejszych krajowych ośrodków kompetencji w zakresie jednostek napędowych – powiedział prezes PGZ. Jego zdaniem montaż w Polsce silników, które obecnie są kupowane za granicą, to „patriotyzm gospodarczy i polonizacja w praktyce”.

Wsparcie dla produkcji Jelczy

Inwestycja wpisuje się w szersze plany rozwoju krajowego przemysłu obronnego. Podczas tegorocznego Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach spółki JELCZ i WSK PZL-KALISZ podpisały z Daimler Truck AG porozumienie dotyczące uruchomienia w Polsce licencyjnej produkcji jednostek napędowych do pojazdów rodziny JELCZ.

Przedsięwzięcie ma zwiększyć udział polskich przedsiębiorstw w produkcji kluczowych komponentów, zabezpieczyć dostawy silników oraz ograniczyć zależność od zagranicznych łańcuchów logistycznych. PGZ ocenia, że będzie to również praktyczną realizacją idei local content i elementem budowy odpornego ekosystemu przemysłu obronnego opartego na krajowych kompetencjach.

 

 

Znaczenie dla regionu

Dla Kalisza i regionu inwestycja może oznaczać utrzymanie oraz tworzenie trwałych miejsc pracy, podnoszenie kwalifikacji pracowników i dalszy rozwój lokalnej gospodarki. WSK PZL-KALISZ, wykorzystując ponad 70-letnie doświadczenie, ma wzmacniać swoją pozycję jako zakład istotny dla bezpieczeństwa państwa i modernizacji Sił Zbrojnych RP.

Realizacja projektu ma stworzyć także podstawy do wzrostu przychodów spółki, rozwoju produkcji na potrzeby sektora wojskowego i cywilnego oraz pogłębienia współpracy z innymi podmiotami Grupy Kapitałowej PGZ.

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