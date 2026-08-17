Ponad 2,5 tys. dzieci weźmie udział w projekcie „Pierwszy krok w Kosmos”
Rozstrzygnięto nabór placówek oświatowych do projektu „Pierwszy krok w Kosmos” na rok szkolny 2026/2027. W zajęciach w Planetarium – Śląskim Centrum Nauki uczestniczyć będą dzieci z 100 przedszkoli i szkół podstawowych z województwa śląskiego.
Projekt „Pierwszy krok w Kosmos” realizowany jest w Planetarium – Śląskim Centrum Nauki
Rozstrzygnięto nabór placówek oświatowych do projektu „Pierwszy krok w Kosmos” na rok szkolny 2026/2027. W zajęciach w Planetarium – Śląskim Centrum Nauki uczestniczyć będą dzieci z 100 przedszkoli i szkół podstawowych z województwa śląskiego.
Nauka poprzez doświadczenie
Projekt realizuje Województwo Śląskie w ramach programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027. Jego głównym celem jest wyrównywanie dostępu do wysokiej jakości edukacji oraz rozwijanie zainteresowania naukami ścisłymi wśród najmłodszych mieszkańców regionu.
- W wyniku przeprowadzonej oceny wniosków do udziału w projekcie na rok szkolny 2026/2027 zakwalifikowano 100 placówek oświatowych z terenu województwa śląskiego. Dzięki temu wsparciem objętych zostanie łącznie ponad 2,5 tys. dzieci uczęszczających do przedszkoli i szkół podstawowych – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego.
Uczestnicy będą korzystać z bezpłatnych zajęć edukacyjnych organizowanych w Planetarium – Śląskim Centrum Nauki. Program został przygotowany tak, aby łączyć wiedzę teoretyczną z praktycznym doświadczeniem i samodzielnym odkrywaniem zjawisk naukowych.
Kosmos, astronomia i nowe technologie
Zajęcia będą koncentrować się na rozwijaniu kompetencji STEM, obejmujących nauki przyrodnicze, technologię, inżynierię i matematykę. Tematyka spotkań obejmie między innymi kosmos, astronomię oraz nowe technologie.
Dzięki eksperymentom i doświadczeniom dzieci będą mogły lepiej poznać otaczający je świat, rozwinąć ciekawość oraz przekonać się, że nauka może być fascynującą przygodą. Projekt ma również zachęcać do dalszego rozwijania zainteresowań związanych z naukami ścisłymi.
Projekt „Pierwszy krok w Kosmos” skierowany jest do przedszkolaków oraz uczniów szkół podstawowych z terenu województwa śląskiego. Zaangażowanie samorządu województwa pozwala objąć zajęciami dzieci z różnych części regionu i zwiększać ich dostęp do nowoczesnej edukacji.