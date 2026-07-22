Ponad 2,5 mln zł trafi na realizację 31 przedsięwzięć w ramach projektu grantowego „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Środki mają wzmocnić potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim i poprawić jakość wsparcia kierowanego do lokalnych społeczności.

Ponad 2,5 mln zł trafi na realizację 31 przedsięwzięć w ramach projektu grantowego „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Środki mają wzmocnić potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim i poprawić jakość wsparcia kierowanego do lokalnych społeczności.

Wsparcie dla lokalnych organizacji

- Projekt wzmacnia potencjał małych organizacji, co bezpośrednio przełoży się na wyższą jakość, dostępność i stabilność wsparcia oferowanego lokalnej społeczności. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji kadr oraz wdrażaniu nowoczesnych procedur mieszkańcy otrzymają profesjonalną, bezpieczną i stabilną pomoc dopasowaną do ich realnych potrzeb, dostosowaną również do osób ze szczególnymi potrzebami - czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.



Projekt „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Granty finansują 100 proc. wydatków

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 do 17 kwietnia 2026 r. Wsparcie było kierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, spełniających określone kryteria formalne i finansowe.

Granty finansują 100 proc. wydatków kwalifikowalnych, a wkład własny nie jest wymagany. Minimum 30 proc. środków trzeba przeznaczyć na rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków organizacji, pracowników lub wolontariuszy, a na zakup sprzętu lub wyposażenia można przeznaczyć do 15 proc. wartości grantu.

