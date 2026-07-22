Kraj i Świat

Ponad 2,5 mln zł dla organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Śląskiem

Ponad 2,5 mln zł trafi na realizację 31 przedsięwzięć w ramach projektu grantowego „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Środki mają wzmocnić potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim i poprawić jakość wsparcia kierowanego do lokalnych społeczności.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

22 lipca 2026, 12:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

Gmach Sejmu Śląskiego

Ponad 2,5 mln zł trafi na realizację 31 przedsięwzięć w ramach projektu grantowego „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” – informują w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego. Środki mają wzmocnić potencjał organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających w województwie śląskim i poprawić jakość wsparcia kierowanego do lokalnych społeczności.

Wsparcie dla lokalnych organizacji

- Projekt wzmacnia potencjał małych organizacji, co bezpośrednio przełoży się na wyższą jakość, dostępność i stabilność wsparcia oferowanego lokalnej społeczności. Dzięki podnoszeniu kwalifikacji kadr oraz wdrażaniu nowoczesnych procedur mieszkańcy otrzymają profesjonalną, bezpieczną i stabilną pomoc dopasowaną do ich realnych potrzeb, dostosowaną również do osób ze szczególnymi potrzebami - czytamy w komunikacie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.


Projekt „Śląskie. Dla rozwoju wspólNeGO” jest realizowany w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021–2027 i współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

Granty finansują 100 proc. wydatków

Pierwszy nabór wniosków trwał od 2 do 17 kwietnia 2026 r. Wsparcie było kierowane do organizacji społeczeństwa obywatelskiego działających na rzecz mieszkańców województwa śląskiego, spełniających określone kryteria formalne i finansowe.

Granty finansują 100 proc. wydatków kwalifikowalnych, a wkład własny nie jest wymagany. Minimum 30 proc. środków trzeba przeznaczyć na rozwój umiejętności, kompetencji i kwalifikacji członków organizacji, pracowników lub wolontariuszy, a na zakup sprzętu lub wyposażenia można przeznaczyć do 15 proc. wartości grantu.
 

Powiązane tematy:

fundusze europejskie NGO społeczeństwo obywatelskie

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Środowisko

Pogórniczy teren stanie się łąką. GIG-PIB zazielenia hałdę

Główny Instytut Górnictwa – Państwowy Instytut Badawczy bada roślinność na hałdzie Północ w rybnickich Jankowicach.

Samorząd i region

Zabrzańskie górnictwo chce na listę UNESCO. Mieszkańcy mogą pomóc

Muzeum Górnictwa Węglowego pracuje nad wpisem na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zaprasza mieszkańców na spotkanie w tej sprawie.

Samorząd i region

Wreszcie ugaszą hałdę. Dziś przeszkadza mieszkańcom

Już wiadomo, kto przeprowadzi rekultywację zapożarowanego zwałowiska Wrzosy I w Pszowie. 

Finanse i inwestycje

Tyle wynoszą teraz zarobki w Polsce. Najnowsze dane GUS

Główny Urząd Statystyczny podał czerwcowe dane dotyczące zarobków w sektorze przedsiębiorstw.