Po szychcie

Pomożecie zagłosować? Miła sprawa, chodzi o film, w którym mogą wystąpić obiekty KWK Halemba-Wirek

Oddział Centrów Demontażowych Grupy KOK znalazł się w finałowej piątce (spośród 28 zgłoszonych) plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa 2026”. Przemysłowy obiekt ma teraz szansę na drugie życie, jako przestrzeń filmowa. Wystarczy tylko na niego zagłosować.

Monika Krezel

Monika Krężel

8 września 2026, 16:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Silesia Film/D. Adamus

Możemy zawalczyć o drugie życie takich obiektów

fot: Silesia Film/D. Adamus

Oddział Centrów Demontażowych Grupy KOK znalazł się w finałowej piątce (spośród 28 zgłoszonych) plebiscytu „Śląska Lokacja Filmowa 2026”. Przemysłowy obiekt ma teraz szansę na drugie życie, jako przestrzeń filmowa. Wystarczy tylko na niego zagłosować.

Oddział Centrów Demontażowych Grupy KOK znajduje się w Rudzie Śląskiej przy ul. Tunkla 112, na terenach przemysłowych związanych z historią kopalni KWK Halemba-Wirek. Obiekt zajmuje powierzchnię blisko 3,8 hektara i obejmuje hale przemysłowe, warsztaty, magazyny, place składowe z suwnicami, łaźnie pracownicze, garaże, schron oraz zaplecze biurowe z salą odpraw. 

Przez lata funkcjonował tutaj Oddział Centrów Demontażowych, którego zadaniem był demontaż, odzysk i przygotowanie do ponownego wykorzystania maszyn oraz urządzeń pracujących wcześniej w śląskich kopalniach.

Plebiscyt organizuje Silesia Film.

- To dla nas coś więcej niż konkurs. To miejsce jest częścią historii Rudy Śląskiej i śląskiego przemysłu – przez lata związane z górnictwem, pracą i ludźmi, którzy tworzyli to miasto – napisali w mediach społecznościowych przedstawiciele Oddziału Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej. - Dziś nasz obiekt ma szansę zyskać drugie życie – tym razem jako wyjątkowa przestrzeń filmowa – wyjaśnili.

Do konkursu stanęło 28 obiektów z 20 miast i gmin województwa śląskiego. Do ścisłego finału zakwalifikowano pięć. Są to: Aleja Wojciecha Korfantego w Gliwicach, Zameczek Myśliwski w Promnicach, Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej, rzeka Ruda w Rybniku oraz Pałac Schoena w Sosnowcu.

Jak oddać głos?

Głosowanie trwa do 18 września 2026 r.
Można oddać 1 głos dziennie z jednego adresu IP.
A zagłosować można tutaj.

Każdy głos ma znaczenie!

- Będziemy ogromnie wdzięczni za głos, udostępnienie posta i przekazanie informacji dalej. Razem możemy sprawić, że kawałek przemysłowej historii Śląska będzie mógł opowiedzieć swoją historię również… na ekranie! Głosujcie na Oddział Centrów Demontażowych w Rudzie Śląskiej! – zachęcają przedstawiciele Oddziału.
 

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