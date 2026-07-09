Wysoka ma 175 postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię – tak ma wyglądać pomnik hutnika, który stanie w Siemianowicach Śląskich. Stanie centrum handlowym OTO Park, które powstaje w miejscu dawnej huty. Zrewitalizowany zostanie także Monument Pamięci Braci Hutniczej, a w elewację budynku wbudowane będą wielkoformatowe ekrany wyświetlające m.in. archiwalne filmy ze spustu surówki. Obok strefy historycznej powstanie także część rekreacyjna.

Wysoka ma 175 postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię – tak ma wyglądać pomnik hutnika, który stanie w Siemianowicach Śląskich. Stanie centrum handlowym OTO Park, które powstaje w miejscu dawnej huty. Zrewitalizowany zostanie także Monument Pamięci Braci Hutniczej, a w elewację budynku wbudowane będą wielkoformatowe ekrany wyświetlające m.in. archiwalne filmy ze spustu surówki. Obok strefy historycznej powstanie także część rekreacyjna.

OTO Park Siemianowice Ślaskie powstaje w miejscu dawnej Huty Jedność (wcześniej Huta Laura i Laurahütte). Inwestorzy (Falcon Investment Management i Acteeum Central Europe) zdecydowali, że obiekt będzie przypominać o hutniczej historii. Na strefę pamięci i rekreacji przeznaczono pół miliona złotych. Zostaną one udostępnione jeszcze tego lata, podczas otwarcia centrum.

Historia Huty Jedność rozpoczęła się 190 lat temu

– Przypadająca na ten rok 190. rocznica powstania huty oraz otwarcie OTO Parku mają dla nas wymiar symboliczny – wskazuje Piotr Piechocki, prezes Falcon Investment Management. – Nie chcemy pozostawić wyrwy w pamięci miasta. Poprzez tę inicjatywę pragniemy w godny sposób upamiętnić trud i codzienne poświęcenie całych pokoleń mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy tworzyli historię tego miejsca.

Hutnicza historia tego miejsca rozpoczęła się 1836 roku, kiedy to hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck podjął decyzję o budowie huty. Przez blisko 170 lat (huta została postawiona w stan likwidacji w 2003 r.) było to przemysłowe serce miasta, które nadawało rytm życiu tysięcy rodzin.

– Mamy pełną świadomość, że to właśnie huta zbudowała współczesne Siemianowice Śląskie – podkreśla Tomasz Szewczyk, prezes Acteeum Central Europe. – Jej historia i losy miasta są ze sobą nierozerwalnie związane, dlatego od samego początku pracy nad projektem wiedzieliśmy, że to dziedzictwo wymaga wyjątkowego szacunku. Przebieg i ostateczny kształt tej strefy bardzo szczegółowo konsultowaliśmy z zarządem miasta, mieszkańcami, ekspertami oraz środowiskiem hutniczym, pytając, co dokładnie powinno się w niej znaleźć. Od razu założyliśmy, że nie chcemy tworzyć kolejnego klasycznego muzeum – placówka o takim charakterze z powodzeniem już w Siemianowicach działa. Zależało nam na przestrzeni żywej, w której historia staje się naturalnym tłem dla codziennego życia.

Pomnik hutnika przed OTO Park Siemianowice Śląskie

Pomysł budowy pomnika hutnika zrodził się i został zaakceptowany podczas otwartych konsultacji. Będzie to wysoka na 175 cm postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię. Na pomniku znajdzie się inskrypcja „Pamięci tych, których ciężka praca w Hucie Laura i Jedność dała początek i siłę naszemu miastu”.

Do przygotowania projektu pomnika posłużyła statuetka, którą udostępnił znany siemianowicki społecznik i hutnik Mariusz Pilszak – syn ostatniego dyrektora huty. Kwerenda historyczna wykazała, że rzeźba ta stanowi polską modyfikację z lat 40. i 50. XX wieku, nawiązująca do pomnika Friedricha Reuscha w Siegen z 1902 roku.

W ramach porozumienia z miastem, dotychczasowa tablica oraz Pomnik Pamięci Braci Hutniczej i Huty Jedność stojące nieopodal zostaną przeniesione na nowe miejsce na terenie skweru. Kształt całej strefy pamięci został uzgodniony z Wydziałem Kultury i Sportu UM w Siemianowicach.

Ekrany multimedialne z hutniczą historią na elewacji centrum handlowego

Nowoczesnym elementem edukacyjnym instalacji będą dwa ekrany multimedialne o wymiarach 3x2 metry, które zostaną wbudowane bezpośrednio w elewację budynku A kompleksu OTO Park. Instalacja będzie wyświetlać materiały poświęcone historii huty. W przygotowywanych materiałach wideo wykorzystane zostaną fragmenty filmów użyczonych przez samych hutników podczas spotkań konsultacyjnych. Wśród archiwalnych kadrów mieszkańcy będą mogli zobaczyć spust surówki z hutniczego pieca. Obok powstanie także strefa sportowo-rekreacyjna.

– Pomysł upamiętnienia tego miejsca narodził się z inicjatywy inwestora a także środowiska hutniczego oraz urzędu miasta, które od lat zabiegały o godne zachowanie pamięci o ludziach tworzących historię Huty Laura i Huty Jedność. Od początku z pełnym przekonaniem poparłem tę inicjatywę i zaakceptowałem koncepcję stworzenia strefy pamięci, która będzie przypominała kolejnym pokoleniom o przemysłowych korzeniach Siemianowic Śląskich. Cieszę się, że udało się połączyć funkcję rekreacyjną z edukacyjną. Wierzę, że młodzi ludzie, którzy będą korzystać ze strefy sportowo-rekreacyjnej, choć na chwilę zatrzymają się przy pomniku i tablicach, zastanawiając się, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowało się w tym miejscu i dzięki czyjej pracy mogło rozwijać się nasze miasto – mówi Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.

Pracownia architektoniczna ARCHAS DESIGN stworzyła projekt zagospodarowania terenu, który płynnie scala strefę historyczną z nowoczesną infrastrukturą rekreacyjną. Całość będzie w formie zielonego, otwartego skweru z geometrycznymi ścieżkami z kostki brukowej, wkomponowanymi w zadbane trawniki i otoczonymi bogatą roślinnością oraz drzewami.

W centralnej części przestrzeni rekreacyjnej zaplanowano plac zabaw z miękką nawierzchnią, na którym znajdzie się m.in. nowoczesna wieża ze zjeżdżalnią, huśtawki wagowe oraz sensoryczne półkule do balansowania. Tuż obok tej strefy, dedykowanej najmłodszym, powstaną instalacje sportowe dla młodzieży – profesjonalny skatepark oraz modułowy tor rowerowy pumptrack.