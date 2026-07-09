Pomnik hutnika stanie w Siemianowicach Śląskich. Przed centrum handlowym powstającym w miejscu huty
Wysoka ma 175 postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię – tak ma wyglądać pomnik hutnika, który stanie w Siemianowicach Śląskich. Stanie centrum handlowym OTO Park, które powstaje w miejscu dawnej huty. Zrewitalizowany zostanie także Monument Pamięci Braci Hutniczej, a w elewację budynku wbudowane będą wielkoformatowe ekrany wyświetlające m.in. archiwalne filmy ze spustu surówki. Obok strefy historycznej powstanie także część rekreacyjna.
Przed OTO Park Siemianowice Śląskie stanie pomnik hutnika
Wysoka ma 175 postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię – tak ma wyglądać pomnik hutnika, który stanie w Siemianowicach Śląskich. Stanie centrum handlowym OTO Park, które powstaje w miejscu dawnej huty. Zrewitalizowany zostanie także Monument Pamięci Braci Hutniczej, a w elewację budynku wbudowane będą wielkoformatowe ekrany wyświetlające m.in. archiwalne filmy ze spustu surówki. Obok strefy historycznej powstanie także część rekreacyjna.
OTO Park Siemianowice Ślaskie powstaje w miejscu dawnej Huty Jedność (wcześniej Huta Laura i Laurahütte). Inwestorzy (Falcon Investment Management i Acteeum Central Europe) zdecydowali, że obiekt będzie przypominać o hutniczej historii. Na strefę pamięci i rekreacji przeznaczono pół miliona złotych. Zostaną one udostępnione jeszcze tego lata, podczas otwarcia centrum.
Historia Huty Jedność rozpoczęła się 190 lat temu
– Przypadająca na ten rok 190. rocznica powstania huty oraz otwarcie OTO Parku mają dla nas wymiar symboliczny – wskazuje Piotr Piechocki, prezes Falcon Investment Management. – Nie chcemy pozostawić wyrwy w pamięci miasta. Poprzez tę inicjatywę pragniemy w godny sposób upamiętnić trud i codzienne poświęcenie całych pokoleń mieszkańców Siemianowic Śląskich, którzy tworzyli historię tego miejsca.
Hutnicza historia tego miejsca rozpoczęła się 1836 roku, kiedy to hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck podjął decyzję o budowie huty. Przez blisko 170 lat (huta została postawiona w stan likwidacji w 2003 r.) było to przemysłowe serce miasta, które nadawało rytm życiu tysięcy rodzin.
– Mamy pełną świadomość, że to właśnie huta zbudowała współczesne Siemianowice Śląskie – podkreśla Tomasz Szewczyk, prezes Acteeum Central Europe. – Jej historia i losy miasta są ze sobą nierozerwalnie związane, dlatego od samego początku pracy nad projektem wiedzieliśmy, że to dziedzictwo wymaga wyjątkowego szacunku. Przebieg i ostateczny kształt tej strefy bardzo szczegółowo konsultowaliśmy z zarządem miasta, mieszkańcami, ekspertami oraz środowiskiem hutniczym, pytając, co dokładnie powinno się w niej znaleźć. Od razu założyliśmy, że nie chcemy tworzyć kolejnego klasycznego muzeum – placówka o takim charakterze z powodzeniem już w Siemianowicach działa. Zależało nam na przestrzeni żywej, w której historia staje się naturalnym tłem dla codziennego życia.
Pomnik hutnika przed OTO Park Siemianowice Śląskie
Pomysł budowy pomnika hutnika zrodził się i został zaakceptowany podczas otwartych konsultacji. Będzie to wysoka na 175 cm postać z brązu, trzymająca w ręku hutniczą kielnię. Na pomniku znajdzie się inskrypcja „Pamięci tych, których ciężka praca w Hucie Laura i Jedność dała początek i siłę naszemu miastu”.
Do przygotowania projektu pomnika posłużyła statuetka, którą udostępnił znany siemianowicki społecznik i hutnik Mariusz Pilszak – syn ostatniego dyrektora huty. Kwerenda historyczna wykazała, że rzeźba ta stanowi polską modyfikację z lat 40. i 50. XX wieku, nawiązująca do pomnika Friedricha Reuscha w Siegen z 1902 roku.
W ramach porozumienia z miastem, dotychczasowa tablica oraz Pomnik Pamięci Braci Hutniczej i Huty Jedność stojące nieopodal zostaną przeniesione na nowe miejsce na terenie skweru. Kształt całej strefy pamięci został uzgodniony z Wydziałem Kultury i Sportu UM w Siemianowicach.
Ekrany multimedialne z hutniczą historią na elewacji centrum handlowego
Nowoczesnym elementem edukacyjnym instalacji będą dwa ekrany multimedialne o wymiarach 3x2 metry, które zostaną wbudowane bezpośrednio w elewację budynku A kompleksu OTO Park. Instalacja będzie wyświetlać materiały poświęcone historii huty. W przygotowywanych materiałach wideo wykorzystane zostaną fragmenty filmów użyczonych przez samych hutników podczas spotkań konsultacyjnych. Wśród archiwalnych kadrów mieszkańcy będą mogli zobaczyć spust surówki z hutniczego pieca. Obok powstanie także strefa sportowo-rekreacyjna.
– Pomysł upamiętnienia tego miejsca narodził się z inicjatywy inwestora a także środowiska hutniczego oraz urzędu miasta, które od lat zabiegały o godne zachowanie pamięci o ludziach tworzących historię Huty Laura i Huty Jedność. Od początku z pełnym przekonaniem poparłem tę inicjatywę i zaakceptowałem koncepcję stworzenia strefy pamięci, która będzie przypominała kolejnym pokoleniom o przemysłowych korzeniach Siemianowic Śląskich. Cieszę się, że udało się połączyć funkcję rekreacyjną z edukacyjną. Wierzę, że młodzi ludzie, którzy będą korzystać ze strefy sportowo-rekreacyjnej, choć na chwilę zatrzymają się przy pomniku i tablicach, zastanawiając się, co jeszcze kilkadziesiąt lat temu znajdowało się w tym miejscu i dzięki czyjej pracy mogło rozwijać się nasze miasto – mówi Rafał Piech, prezydent Siemianowic Śląskich.
Pracownia architektoniczna ARCHAS DESIGN stworzyła projekt zagospodarowania terenu, który płynnie scala strefę historyczną z nowoczesną infrastrukturą rekreacyjną. Całość będzie w formie zielonego, otwartego skweru z geometrycznymi ścieżkami z kostki brukowej, wkomponowanymi w zadbane trawniki i otoczonymi bogatą roślinnością oraz drzewami.
W centralnej części przestrzeni rekreacyjnej zaplanowano plac zabaw z miękką nawierzchnią, na którym znajdzie się m.in. nowoczesna wieża ze zjeżdżalnią, huśtawki wagowe oraz sensoryczne półkule do balansowania. Tuż obok tej strefy, dedykowanej najmłodszym, powstaną instalacje sportowe dla młodzieży – profesjonalny skatepark oraz modułowy tor rowerowy pumptrack.