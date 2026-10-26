Południowy Koncern Węglowy wsparł ćwiczenia ratownicze MAYDAY’26

Południowy Koncern Węglowy S.A. był jednym z głównych partnerów czwartej edycji MAYDAY’26 – wydarzenia poświęconego doskonaleniu współpracy służb ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Spółka udostępniła na potrzeby ćwiczeń infrastrukturę kolejową Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i zaangażowała pracowników w obsługę ruchu kolejowego. W wydarzeniu uczestniczyli także ratownicy górniczy z ZG Janina, którzy prezentowali specjalistyczny sprzęt i prowadzili instruktaż pierwszej pomocy.

Południowy Koncern Węglowy S.A. był jednym z głównych partnerów czwartej edycji MAYDAY’26 – wydarzenia poświęconego doskonaleniu współpracy służb ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą poszkodowanych. Spółka udostępniła na potrzeby ćwiczeń infrastrukturę kolejową Zakładu Górniczego Janina w Libiążu i zaangażowała pracowników w obsługę ruchu kolejowego. W wydarzeniu uczestniczyli także ratownicy górniczy z ZG Janina, którzy prezentowali specjalistyczny sprzęt i prowadzili instruktaż pierwszej pomocy.

MAYDAY to cykliczne przedsięwzięcie szkoleniowo-ratownicze obejmujące konferencję naukową, warsztaty i ćwiczenia praktyczne. Jego celem jest doskonalenie przygotowania służb do działań w sytuacjach kryzysowych wymagających skoordynowanej pomocy wielu poszkodowanym. Czwarta edycja odbyła się 23 i 24 października 2026 roku. Konferencję zorganizowano w Oświęcimiu, a warsztaty i ćwiczenia ratownicze – w Libiążu.

Za organizację konferencji naukowej odpowiadały Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe

w Katowicach oraz SPZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu. Organizatorami warsztatów i ćwiczeń ratowniczych były Pogotowie Ratunkowe Szpitala Powiatowego w Chrzanowie oraz Fundacja Rozwoju Ratownictwa i Bezpieczeństwa – Pierwsza Linia.



Jednym z głównych elementów wsparcia ze strony PKW było udostępnienie infrastruktury kolejowej ZG Janina na potrzeby symulacji wypadku komunikacyjnego z dużą liczbą poszkodowanych. W ćwiczeniach wykorzystano tor nr 51 oraz stację zdawczo-odbiorczą.

Za obsługę ruchu kolejowego odpowiadali pracownicy spółki. W działaniach uczestniczyła drużyna manewrowa, w skład której weszli dyżurny, maszynista, ustawiacz i manewrowi. Zajmowali się oni przygotowaniem i przemieszczaniem pojazdów kolejowych na potrzeby ćwiczeń. W planie uwzględniono również przeprowadzenie składu do stacji Libiąż i jego odjazd w kierunku Krakowa po zakończeniu akcji.

Wykorzystanie czynnej infrastruktury kolejowej pozwoliło uwzględnić w scenariuszu zadania związane z ruchem kolejowym i współpracą służb ratowniczych z personelem odpowiedzialnym za jego obsługę.

Ćwiczenia odbywały się pod hasłem „Od chaosu do koordynacji. Wiele służb, jeden cel”, podkreślającym znaczenie sprawnej współpracy podczas zdarzeń masowych. Scenariusz zakładał około 200 poszkodowanych, których odgrywali profesjonalnie ucharakteryzowani pozoranci. W działania zaangażowano około 40 jednostek ratowniczych reprezentujących pogotowie ratunkowe, Państwową Straż Pożarną, Policję, Straż Ochrony Kolei i Straż Graniczną. Łącznie w ćwiczeniach uczestniczyło około 600 osób.

Ćwiczenia pozwoliły sprawdzić procedury, komunikację i współpracę służb w warunkach zbliżonych do rzeczywistego zdarzenia masowego. Scenariusz wymagał sprawnego podejmowania decyzji, właściwego podziału zadań i koordynacji działań wielu jednostek. W przypadku zespołów ratownictwa medycznego szczególny nacisk położono na kierowanie akcją medyczną, segregację poszkodowanych, organizację punktów udzielania pomocy oraz koordynację transportu rannych.

W MAYDAY’26 uczestniczyli również ratownicy górniczy z ZG Janina. Na przygotowanym stoisku prezentowali wyposażenie wykorzystywane podczas akcji ratownictwa górniczego i prowadzili instruktaż pierwszej pomocy.

Uczestnicy mogli poznać specyfikę pracy ratowników, zobaczyć wykorzystywany przez nich sprzęt i wymienić doświadczenia z przedstawicielami innych służb. Takie spotkania pozwalają lepiej poznać kompetencje poszczególnych formacji i rozwiązania stosowane podczas działań ratowniczych.

Program wydarzenia uzupełniało zwiedzanie sztolni szkoleniowej w ZG Janina. Uczestnicy mieli dzięki temu okazję zobaczyć podziemną infrastrukturę i poznać specyfikę środowiska pracy górniczej.

PKW angażuje się w inicjatywy, które pozwalają służbom ratowniczym doskonalić umiejętności i lepiej przygotowywać się do wspólnych działań tam, gdzie o skuteczności pomocy decydują doświadczenie, dobra organizacja i współpraca.

O Południowym Koncernie Węglowym S.A.

Południowy Koncern Węglowy S.A. to jedna z największych spółek górniczych

w Polsce, prowadząca działalność wydobywczą w oparciu o zakłady górnicze zlokalizowane w Jaworznie, Libiążu i Brzeszczach. Firma specjalizuje się w wydobyciu oraz sprzedaży wysokiej jakości węgla energetycznego dla energetyki zawodowej, ciepłownictwa oraz odbiorców indywidualnych.