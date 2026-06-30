30 organizacji przemysłowych przekazało Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel o systemowe wsparcie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki - poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).

30 organizacji przemysłowych przekazało Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel o systemowe wsparcie działań na rzecz rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki - poinformowała Krajowa Izba Gospodarcza (KIG).

"Polski przemysł znalazł się w punkcie krytycznym. Rosnące koszty energii, presja globalnej konkurencji i wymogi redukcji emisji zderzają się z brakiem krajowej strategii transformacji tego sektora. Dlatego około 30 organizacji przemysłowych przekazało Ministrowi Finansów i Gospodarki Andrzejowi Domańskiemu wspólny apel. KIG współtworzy sekretariat Paktu" - napisała Krajowa Izba Gospodarcza na swojej stronie.

Pakt dla polskiego przemysłu

KIG wyjaśnił, że "Pakt dla polskiego przemysłu" zawiera postulaty systemowego wsparcia działań na rzecz rozwoju nowoczesnej, konkurencyjnej i niskoemisyjnej gospodarki.

"Pakt łączy interesy branż energochłonnych i sektora czystych technologii. Wspólnym priorytetem jest stworzenie jasnej strategii transformacji przemysłowej połączonej z finansowaniem inwestycji na rzecz dekarbonizacji" - wskazano.

Postulaty paktu obejmują: przygotowanie strategii przemysłowej z silnym aspektem finansowania transformacji; efektywne finansowanie inwestycji w dekarbonizację; skuteczne wdrażanie regulacji obniżających koszty energii i wspierających inwestycje; systemowe finansowanie infrastruktury i innowacji; inwestycje w kapitał ludzki; wsparcie przemysłu wdrażającego czyste technologie; stały i otwarty dialog z przemysłem.