Polska Strefa Inwestycji (PSI) umacnia swoją rolę jako jeden z najważniejszych instrumentów wspierających rozwój gospodarki. W pierwszej połowie 2026 roku przedsiębiorcy uzyskali 332 decyzje o wsparciu, deklarując inwestycje o łącznej wartości ponad 12,4 mld zł – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku liczba projektów wzrosła o 22 proc., a deklarowana wartość inwestycji zwiększyła się o 29 proc. Ponad 70 proc. zatwierdzonych projektów przypadało na sektor mikro, małych i średnich firm.

Polska Strefa Inwestycji (PSI) umacnia swoją rolę jako jeden z najważniejszych instrumentów wspierających rozwój gospodarki. W pierwszej połowie 2026 roku przedsiębiorcy uzyskali 332 decyzje o wsparciu, deklarując inwestycje o łącznej wartości ponad 12,4 mld zł – informują w Ministerstwie Rozwoju i Technologii. W porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku liczba projektów wzrosła o 22 proc., a deklarowana wartość inwestycji zwiększyła się o 29 proc. Ponad 70 proc. zatwierdzonych projektów przypadało na sektor mikro, małych i średnich firm.

Ponad 4 tys. decyzji o wsparciu

Polska Strefa Inwestycji funkcjonuje od września 2018 roku. Do końca czerwca 2026 roku wydano w jej ramach łącznie 4032 decyzje o wsparciu. Przedsiębiorcy zadeklarowali inwestycje o rekordowej wartości 166,85 mld zł oraz utworzenie 57 118 nowych miejsc pracy.

– Nowe inwestycje i większa konkurencyjność – to filary wzrostu gospodarczego. Zadaniem państwa jest odpowiednie stymulowanie tych zjawisk, a Polska Strefa Inwestycji należy do najważniejszych instrumentów, które mają to zadanie realizować. Tegoroczne wyniki PSI wskazują, że polska gospodarka dynamicznie się rozwija, a kluczowym motorem tego wzrostu są rodzime małe i średnie przedsiębiorstwa – powiedział minister finansów i gospodarki Andrzej Domański.

Inwestycje warte ponad 12 mld zł

W całym 2025 roku przedsiębiorcy uzyskali 646 decyzji o wsparciu. Zadeklarowali inwestycje o wartości niemal 22 mld zł oraz utworzenie ponad 3,6 tys. miejsc pracy.

Pierwsza połowa 2026 roku przyniosła dalszy wzrost aktywności inwestycyjnej. Do końca czerwca wydano 332 decyzje o wsparciu, dotyczące projektów o łącznej wartości przekraczającej 12,4 mld zł. Inwestycje te mają przełożyć się na powstanie ponad 1,5 tys. nowych miejsc pracy.

Porównanie danych z końca czerwca 2026 roku z analogicznym okresem 2025 roku pokazuje:

wzrost liczby realizowanych projektów o 22 proc.,

wzrost deklarowanej wartości inwestycji o 29 proc.

Większość decyzji jest aktywna

Dane Ministerstwa Rozwoju i Technologii wskazują, że większość przyznanych decyzji o wsparciu jest skutecznie wdrażana. Na koniec 2025 roku aktywnych pozostawało 3017 decyzji o łącznej wartości 113,4 mld zł.

Według danych z 30 czerwca 2026 roku liczba aktywnych decyzji wzrosła do 3260. Oznacza to, że aktywna była około 80 proc. wszystkich wydanych decyzji o wsparciu. Projekty te odpowiadały inwestycjom o wartości 120,7 mld zł oraz deklaracji utworzenia 34,3 tys. nowych miejsc pracy.

MŚP z dominującym udziałem

Polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są jednym z filarów Polskiej Strefy Inwestycji. W 2025 roku odpowiadały za 71 proc. projektów, które otrzymały decyzję o wsparciu. Ich udział w wartości inwestycji wyniósł 16 proc., natomiast w deklarowanej liczbie nowych miejsc pracy – 26 proc.

W pierwszej połowie 2026 roku krajowe MŚP uzyskały 238 decyzji o wsparciu, czyli 72 proc. wszystkich decyzji wydanych w tym okresie. Zadeklarowały nakłady finansowe w wysokości 2,183 mld zł, co stanowiło 18 proc. łącznej wartości inwestycji. Projekty małych i średnich firm zakładały również utworzenie 452 nowych miejsc pracy – 29 proc. ogółu.

Od początku funkcjonowania programu polscy przedsiębiorcy z sektora MŚP uzyskali 2610 decyzji o wsparciu, stanowiących 65 proc. wszystkich przyznanych decyzji. Łączna wartość zadeklarowanych przez nich inwestycji wyniosła 26,2 mld zł.