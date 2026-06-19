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Gospodarka

Polska gospodarka rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz "kuloodpornej gospodarki", która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Pap

19 czerwca 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Pixabay.com

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fot: Pixabay.com

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz "kuloodpornej gospodarki", która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że produkcja przemysłowa w maju 2026 r. wzrosła o 4,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc.

Analitycy PKO BP wskazali, że wynik jest wyraźnie powyżej prognoz, gdyż rynkowy konsensus stawiał na 2,5-proc. wzrost. 

"Majowe dane pokazały mocny wynik przemysłu mimo niekorzystnego układu kalendarza i szoku podażowego" - zaznaczyli.

Dane o koniunkturze w przetwórstwie, tak jak dane o produkcji sprzedanej - w ocenie PKO BP - sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze. 

"Negatywne skutki są widoczne głównie w branżach bezpośrednio powiązanych z transportem surowców przez cieśninę Ormuz, czyli rafinacji ropy (dane niejawne z powodu tajemnicy statystycznej). Pogorszenie koniunktury w innych branżach tj. produkcji żywności albo wyrobów z drewna znajduje źródło w odmiennych przyczynach. Mimo dobrej sytuacji popytowej przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast większe opóźnienia w płatnościach, co przekłada się na spowolnienie poprawy obserwowanej pod koniec ubiegłego roku płynności finansowej firm" - zauważyli ekonomiści banku.

 

"Wyniki przemysłu wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej" - spuentowali analitycy banku. Zwrócili uwagę, że poprawa koncentruje się w segmentach inwestycyjnych, energetycznych i części dóbr pośrednich, przy nadal słabszym popycie na trwałe dobra konsumpcyjne i presji w branżach eksportowych, przez utrzymujący się słaby popyt zewnętrzny.

W ocenie PKO BP w kolejnych miesiącach wsparciem dla przemysłu powinny pozostać inwestycje publiczne, w tym dalsza modernizacja transportu, automatyzacja i zbrojenia.

 "Głównym ryzykiem pozostaje trwałość porozumienia na Bliskim Wschodzie i tempo przywracania przedwojennego poziomu podaży surowców energetycznych" - zastrzegł bank.

Powiązane tematy:

produkcja gospodarka, bliski wschód

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