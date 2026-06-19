Polska gospodarka rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz "kuloodpornej gospodarki", która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Piątkowe dane o produkcji przemysłowej wpisują się w obraz "kuloodpornej gospodarki", która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej - uważają analitycy PKO Banku Polskiego. Ich zdaniem dane sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

Główny Urząd Statystyczny w piątek poinformował, że produkcja przemysłowa w maju 2026 r. wzrosła o 4,1 proc. rdr, a w porównaniu z poprzednim miesiącem spadła o 0,8 proc.

Analitycy PKO BP wskazali, że wynik jest wyraźnie powyżej prognoz, gdyż rynkowy konsensus stawiał na 2,5-proc. wzrost.

"Majowe dane pokazały mocny wynik przemysłu mimo niekorzystnego układu kalendarza i szoku podażowego" - zaznaczyli.

Dane o koniunkturze w przetwórstwie, tak jak dane o produkcji sprzedanej - w ocenie PKO BP - sugerują, że konflikt na Bliskim Wschodzie nie wywołał istotnego spadku aktywności w sektorze.

"Negatywne skutki są widoczne głównie w branżach bezpośrednio powiązanych z transportem surowców przez cieśninę Ormuz, czyli rafinacji ropy (dane niejawne z powodu tajemnicy statystycznej). Pogorszenie koniunktury w innych branżach tj. produkcji żywności albo wyrobów z drewna znajduje źródło w odmiennych przyczynach. Mimo dobrej sytuacji popytowej przedsiębiorstwa sygnalizują natomiast większe opóźnienia w płatnościach, co przekłada się na spowolnienie poprawy obserwowanej pod koniec ubiegłego roku płynności finansowej firm" - zauważyli ekonomiści banku.

"Wyniki przemysłu wpisują się w obraz kuloodpornej gospodarki, która rośnie, mimo pogorszenia sytuacji zewnętrznej" - spuentowali analitycy banku. Zwrócili uwagę, że poprawa koncentruje się w segmentach inwestycyjnych, energetycznych i części dóbr pośrednich, przy nadal słabszym popycie na trwałe dobra konsumpcyjne i presji w branżach eksportowych, przez utrzymujący się słaby popyt zewnętrzny.

W ocenie PKO BP w kolejnych miesiącach wsparciem dla przemysłu powinny pozostać inwestycje publiczne, w tym dalsza modernizacja transportu, automatyzacja i zbrojenia.