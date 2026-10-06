Kraj i Świat

Politechnika Śląska wśród najlepszych uczelni technicznych w prestiżowym rankingu

Politechnika Śląska znalazła się w gronie najlepszych polskich uczelni technicznych w najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings 2027. 

Robert Passia

Opracował: Robert Passia

6 października 2026, 12:33
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Katarzyna Siwczyk / Politechnika Śląska

Politechnika Śląska.

fot: Katarzyna Siwczyk / Politechnika Śląska

Politechnika Śląska znalazła się w gronie najlepszych polskich uczelni technicznych w najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings 2027. 

Uczelnia utrzymała pozycję w przedziale 1001–1200 na świecie. Zajęła w nim piąte miejsce ex aequo w gronie polskich szkół wyższych. Wśród uczelni technicznych w Polsce jest to najwyższa pozycja w tegorocznym zestawieniu. W tym samym przedziale znajdują się również Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Politechnika Gdańska. 

Wyżej w krajowym zestawieniu uplasowały się jedynie cztery uczelnie medyczne i uniwersytety (m.in. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu czy Uniwersytet Jagielloński). Łącznie w tym roku w prestiżowym zestawieniu uwzględniono 44 polskie szkoły wyższe spośród blisko 2300 uczelni z całego świata. Na samym szczytu globalnego podium już jedenasty rok z rzędu znalazł się brytyjski Uniwersytet Oksfordzki. 

Dobra współpraca z przemysłem

Ranking ocenia uczelnie w pięciu kluczowych obszarach, takich jak jakość kształcenia, badania, współpraca z przemysłem czy umiędzynarodowienie. Najlepszy wynik Politechnika Śląska zanotowała – podobnie jak rok temu – w kategorii „Research Quality” (jakość badań), gdzie jej wynik wzrósł z 50,7 do aż 52,5 punktu. 

Co ważne, uczelnia poprawiła swoje osiągnięcia w sumie w czterech z pięciu obszarów, w tym we współpracy z przemysłem, gdzie zanotowała wzrost z 45,4 do 45,8 pkt. 

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