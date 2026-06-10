Politechnika Śląska i GIG dołączają do ISAC SIG

— Musimy wzmacniać nie tylko ochronę systemów, ale także zdolność do utrzymania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych — przekonuje Marian Zmarzły, wiceminister energii.

Politechnika Śląska oraz Główny Instytut Górnictwa przystąpiły do ISAC SIG — centrum wymiany i analizy informacji o zagrożeniach dla sektora surowców i georóżnorodności. Intencja przystąpienia została podpisana 10 czerwca w Politechnice Śląskiej w Gliwicach. W słowie skierowanym do uczestników wydarzenia oraz sygnatariuszy porozumienia wiceminister energii dr inż. Marian Zmarzły podkreślił, że cyberbezpieczeństwo energetyki, górnictwa i przemysłu surowcowego staje się jednym z realnych wymiarów bezpieczeństwa państwa.

Podpisanie dokumentu odbyło się w związku z konferencją XII CyberRANGE – ATI – ISAC SIG, poświęconą cyberodporności infrastruktury krytycznej, bezpieczeństwu systemów przemysłowych oraz współpracy administracji, nauki i przemysłu w reagowaniu na cyberzagrożenia, która rozpoczyna się 10 bm. w Szczyrku.

Wiceminister energii Marian Zmarzły, który objął wydarzenie patronatem, skierował do uczestników konferencji oraz sygnatariuszy porozumienia specjalne słowo. Podkreślił w nim, że przystąpienie Politechniki Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa do ISAC SIG jest ważnym krokiem w budowie odporności cyfrowej polskiej energetyki, górnictwa i przemysłu surowcowego.

— Z dużą satysfakcją przyjmuję przystąpienie Politechniki Śląskiej oraz Głównego Instytutu Górnictwa do ISAC SIG. To ważny krok w budowie odporności cyfrowej polskiej energetyki, górnictwa i przemysłu surowcowego — wskazał wiceminister Marian Zmarzły.

Jak zaznaczył, cyberbezpieczeństwo energetyki nie może być dziś traktowane jako temat techniczny, zarezerwowany wyłącznie dla wyspecjalizowanych działów IT.

— Cyberbezpieczeństwo energetyki nie jest już tematem przyszłości ani wyłącznie problemem technicznym. Jest jednym z realnych wymiarów bezpieczeństwa państwa — podkreślił.

W ocenie wiceszefa resortu energii ostatnie doświadczenia pokazują, że infrastruktura energetyczna, przemysłowa i surowcowa może być celem działań o charakterze sabotażowym. Dlatego kluczowe staje się nie tylko zabezpieczenie systemów, ale również zdolność do utrzymania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych.

— Musimy wzmacniać nie tylko ochronę systemów, ale także zdolność do utrzymania ciągłości działania w sytuacjach kryzysowych — przekonywał

W swoim przesłaniu zwrócił także uwagę, że transformacja energetyczna musi być prowadzona równolegle z budową odporności cyfrowej.

— Transformacja energetyczna musi być transformacją bezpieczną. Nie wystarczy budować nowe moce, modernizować sieci i wdrażać nowe technologie. Równolegle trzeba rozwijać odporność cyfrową, kompetencje ludzi, zdolność reagowania na incydenty oraz praktyczną współpracę administracji, nauki, przemysłu i instytucji eksperckich — wskazał.

Szczególne miejsce w słowie ministra zajęła rola Politechniki Śląskiej. Wiceminister podkreślił, że uczelnia od dekad kształci kadry dla przemysłu, górnictwa i energetyki, a jej udział w ISAC SIG może wzmocnić zaplecze eksperckie i inżynierskie dla bezpiecznej transformacji.

— Bezpieczna transformacja nie dokona się wyłącznie decyzjami administracyjnymi ani zakupem technologii. Wymaga wiedzy inżynierskiej, zaplecza badawczego i ludzi, którzy rozumieją przemysł od strony praktycznej — podkreślił wiceminister energii.

Odniósł się również do znaczenia przystąpienia Głównego Instytutu Górnictwa oraz współpracy GIG z Państwowym Instytutem Geologicznym i Wyższym Urzędem Górniczym. Jak zaznaczył, bezpieczeństwo cyfrowe energetyki nie może być budowane w oderwaniu od surowców, geologii, górnictwa, infrastruktury przemysłowej i systemów automatyki.

— Bezpieczeństwo cyfrowe energetyki nie może być budowane w oderwaniu od surowców, geologii, górnictwa, infrastruktury przemysłowej i systemów automatyki — zaakcentował.

Podkreślił także praktyczny wymiar funkcjonowania ISAC SIG. Jak zaznaczył, wartość tej inicjatywy zależy od realnej wymiany informacji, zaufania i wspólnego ćwiczenia reakcji na incydenty.

— ISAC SIG ma sens wtedy, gdy opiera się na realnej wymianie informacji, zaufaniu i wspólnym ćwiczeniu reakcji na incydenty — zaznaczył.

W tym kontekście wiceminister Marian Zmarzły pozytywnie odniósł się do XII CyberRANGE, określając cyberpoligon dla infrastruktury krytycznej jako narzędzie praktycznego sprawdzania gotowości organizacji do działania w warunkach realnego zagrożenia.

— To praktyczne ćwiczenia pozwalają sprawdzić procedury, współpracę zespołów i gotowość organizacji do działania w warunkach realnego zagrożenia — podkreślił.

Na zakończenie pogratulował instytucjom przystępującym do ISAC SIG oraz podziękował organizatorom za tworzenie przestrzeni współpracy pomiędzy administracją, nauką, przemysłem i instytucjami eksperckimi.

— Bezpieczna energetyka to warunek bezpiecznego państwa, a bezpieczna transformacja wymaga wspólnego działania administracji, przemysłu, nauki i instytucji eksperckich — podsumował wiceminister energii Marian Zmarzły.

Podpisanie intencji przystąpienia Politechniki Śląskiej i Głównego Instytutu Górnictwa do ISAC SIG stanowi kolejny krok w budowie krajowej współpracy na rzecz odporności cyfrowej infrastruktury krytycznej, w szczególności w sektorach energetycznym, górniczym, surowcowym i przemysłowym.