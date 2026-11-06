Policjanci zjechali pod ziemię. Co robili w kopalni?

Zabrzańscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu.

Zabrzańscy policjanci uczestniczyli w szkoleniu z zakresu bezpieczeństwa w zabytkowej Kopalni Guido w Zabrzu.

Szkolenie dotyczyło bezpieczeństwa, topografii oraz prowadzenia działań interwencyjnych na terenie Kopalni Guido. Chodziło o przygotowanie funkcjonariuszy do interwencji w warunkach infrastruktury naziemnej i podziemnej kopalni.

Podczas szkolenia policjanci zapoznali się z topografią i infrastrukturą obiektu, w tym lokalizacją punktów zbiornych, stref zjazdu pod ziemię oraz najważniejszych miejsc infrastruktury naziemnej i podziemnej - informuje zabrzańska komenda.

W czasie szkolenia skoncentrowano się też na procedurach ewakuacyjnych, zasadach postępowania w sytuacjach awaryjnych i zagrożenia życia pod ziemią. Omówiono także sposoby utrzymywania łączności radiowej i telefonicznej w warunkach ograniczonego zasięgu.

Policjanci zapoznali się także z technikami podejmowania interwencji wobec osób z agresywnych lub stwarzających zagrożenie w zamkniętych przestrzeniach czy podziemnych wyrobiskach.