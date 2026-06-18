Polacy w średnim wieku zadłużeni na 28 mld zł

Polacy w średnim wieku, czyli osoby między 36. a 59. rokiem życia, mają 28 mld zł zaległości - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zdecydowana większość długów stanowią zaległe alimenty.

Polacy w średnim wieku, czyli osoby między 36. a 59. rokiem życia, mają 28 mld zł zaległości - wynika z danych Krajowego Rejestru Długów. Zdecydowana większość długów stanowią zaległe alimenty.

Krajowy Rejestr Długów podzielił analizę na dwa przedziały: 36-45 lat oraz 46-59 lat.

"Na jednego dłużnika w wieku 36-45 lat przypadają średnio 22 tysiące złotych zaległych zobowiązań. Taki problem ma już ponad pół miliona osób, odpowiadają one za jedną czwartą wszystkich długów Polaków. Mimo że jest to zwykle okres najwyższych zarobków i zawodowych sukcesów, to, jak się okazuje, wyższe zarobki nie nadążają za życiowymi ambicjami" - podkreślił, cytowany w informacji prezes KRD Adam Łącki.

Z kolei zadłużenie w grupie 46-59 lat wynosi 17 mld zł, a średnia zaległość sięga 30,5 tysiąca zł. "Wyjście z długów utrudnia sytuacja na rynku pracy, gdzie wiek często staje się przeszkodą w znalezieniu stabilnego zatrudnienia.

Co czwarty zarejestrowany bezrobotny ma ponad 50 lat

Niewielka otwartość pracodawców na osoby po pięćdziesiątce dodatkowo pogarsza ich położenie" - dodał Łącki.

Dłużnikami w wieku 36-45 lat i 46-59 lat są zwykle mężczyźni - ich zobowiązania są trzykrotnie wyższe względem kobiet w młodszej i czterokrotnie wyższe w starszej grupie wiekowej. Wśród osób w wieku 36-45 lat mężczyźni zalegają ze spłatą 8,6 mld zł, a w kolejnej dekadzie muszą oddać 13,7 mld zł.

Zdecydowanie największym wierzycielem Polaków w średnim wieku jest administracja rządowa i samorządowa. Zobowiązania te wynoszą blisko 5 mld zł w młodszej grupie i niemal w całości są to zaległe alimenty. Z kolei o dekadę starsi muszą oddać 9,2 mld zł. Na drugim miejscu znajdują się instytucje finansowe (m.in. banki, SKOK-i, firmy pożyczkowe, towarzystwa ubezpieczeniowe), którym młodsi dłużnicy są winni łącznie 800 mln zł, a starsi 827 mln zł. Na swoje należności czekają również telekomy - odpowiednio 172 mln zł i 148 mln zł.

Najwięcej dłużników mieszka w województwach: mazowieckim, śląskim i dolnośląskim. Najniższe zadłużenie mają natomiast mieszkańcy podlaskiego, opolskiego i świętokrzyskiego.

Krajowy Rejestr Długów (KRD) to baza danych, w której gromadzone są informacje o zadłużeniach osób fizycznych i firm.