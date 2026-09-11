Kraj i Świat

Polacy uważają niepłacenie alimentów za najgorszy rodzaj długu

Dla Polaków, którzy uważają, że niektóre długi są bardziej szkodliwe niż inne, najgorsze jest niepłacenie alimentów - wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu wskazywano długi przedsiębiorców wobec innych firm.

Pap

11 września 2026, 18:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: pixabay

Długi alimentacyjne sięgają 16,3 mld zł,

fot: pixabay

Dla Polaków, którzy uważają, że niektóre długi są bardziej szkodliwe niż inne, najgorsze jest niepłacenie alimentów - wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu wskazywano długi przedsiębiorców wobec innych firm.

Zgodnie z raportem "Moralność finansowa Polaków 2026" Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce (ZPF) 34,2 proc. ankietowanych uważa, że niektóre długi są bardziej szkodliwe dla gospodarki i społeczeństwa niż inne. Niemal taki sam odsetek - 34,1 proc. - ocenia wszystkie zaległości jako równie szkodliwe, a prawie co trzeci respondent nie ma w tej sprawie zdania.

Długi alimentacyjne sięgają 16,3 mld zł

Wśród osób, które różnicują szkodliwość poszczególnych rodzajów zadłużenia, najwyżej na liście znalazło się niepłacenie alimentów. Za bardzo szkodliwe uważa je 64,6 proc. tej grupy. Na drugim miejscu znalazły się zaległości przedsiębiorców wobec innych firm, które za szczególnie dotkliwe dla gospodarki i społeczeństwa uznało 58,8 proc. badanych. Dane Krajowego Rejestru Długów wskazują, że długi alimentacyjne sięgają 16,3 mld zł, a przedsiębiorców - niemal 12 mld zł.

Badani pytani, jak oceniliby znajomego mającego niespłacone długi, najczęściej odpowiadali, że rozumieją, iż ludzie miewają trudności finansowe - taką odpowiedź wskazało 54,7 proc. badanych. Kolejne 16,1 proc. uznało, że jest to sytuacja, która może zdarzyć się każdemu. Znacznie rzadziej długi znajomego byłyby odbierane jako dowód nieodpowiedzialności - tak odpowiedziało 15,7 proc. respondentów. Tylko 4,4 proc. uznałoby taką sytuację za niemoralną.

Wśród badanych, którzy początkowo tłumaczyli zaległości okolicznościami życiowymi, 71 proc. zmieniłoby swoją ocenę na negatywną, gdyby okazało się, że dana osoba ma pieniądze, lecz świadomie nie reguluje zobowiązań. Jedynie 15 proc. nadal podchodziłoby do niej ze zrozumieniem.

Boją się problemów prawnych

Badanie pokazuje też, że ankietowanych do terminowej spłaty najbardziej motywuje chęć uniknięcia problemów prawnych (70,3 proc.) oraz chęć uniknięcia dodatkowych kosztów - taką odpowiedź wskazało 67,5 proc. badanych. Ponad połowę respondentów bardzo motywuje także możliwość nieprzerwanego korzystania z mediów.

Mniej niż praktyczne konsekwencje działa samo przekonanie, że zobowiązania należy spłacać. Za bardzo motywujące uznaje je 52,1 proc. badanych. Mniejsze znaczenie ma zachowanie dobrej opinii w rodzinie lub pracy - bardzo motywuje ono 45,8 proc. respondentów, a 15,2 proc. twierdzi, że nie motywuje ich wcale.

Badanie "Moralność finansowa Polaków 2026" zostało przeprowadzone telefonicznie przez firmę Biostat na zlecenie Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce w lutym i marcu 2026 r. na ogólnopolskiej 1000-osobowej próbie Polaków w wieku powyżej 18 lat.

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