W pierwszym półroczu decyzję o zmianie sprzedawcy prądu podjęło 45 891 odbiorców. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Ilu Polaków decyduje się na zmianę dostawcy prądu?

W pierwszym półroczu decyzję o zmianie sprzedawcy prądu podjęło 45 891 odbiorców. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).

Taka decyzja oznacza wzrost o 2,66% od końca 2025 roku. Liczba zmian sprzedawcy energii wśród gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) wyniosła 16 031. Z kolei w grupach A, B i C było to 29 860.

Nowi klienci firm energetycznych (w ramach tzw. TPA) zużyli łącznie 1 679 250 MWh energii. Najwięcej z tego, bo aż 720 975 MWh, przypadło na firmową grupę C (małe i średnie firmy).

URE przypomina, że prawo do zmiany dostawcy prądu jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Warto jednak uważać na nieuczciwe praktyki.

Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę – czytamy w raporcie URE.

Na co uważać przy zmianie sprzedawcy prądu i gazu?

Urząd Regulacji Energetyki przypomina, o czym należy pamiętać podpisując umowę z nowym sprzedawcą.