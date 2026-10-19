Polacy chętnie zmieniają sprzedawcę prądu? Są dane za pierwsze półrocze
W pierwszym półroczu decyzję o zmianie sprzedawcy prądu podjęło 45 891 odbiorców. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
fot: ARC
Ilu Polaków decyduje się na zmianę dostawcy prądu?
fot: ARC
W pierwszym półroczu decyzję o zmianie sprzedawcy prądu podjęło 45 891 odbiorców. Tak wynika z danych Urzędu Regulacji Energetyki (URE).
Taka decyzja oznacza wzrost o 2,66% od końca 2025 roku. Liczba zmian sprzedawcy energii wśród gospodarstw domowych (grupa taryfowa G) wyniosła 16 031. Z kolei w grupach A, B i C było to 29 860.
Nowi klienci firm energetycznych (w ramach tzw. TPA) zużyli łącznie 1 679 250 MWh energii. Najwięcej z tego, bo aż 720 975 MWh, przypadło na firmową grupę C (małe i średnie firmy).
URE przypomina, że prawo do zmiany dostawcy prądu jest jednym z podstawowych praw konsumenta. Warto jednak uważać na nieuczciwe praktyki.
Dlatego Urząd Regulacji Energetyki przypomina o konieczności uważnego i dokładnego zapoznania się z ofertą i umową, zanim złożymy swój podpis pod dokumentami przedłożonymi przez przedsiębiorcę – czytamy w raporcie URE.
Na co uważać przy zmianie sprzedawcy prądu i gazu?
Urząd Regulacji Energetyki przypomina, o czym należy pamiętać podpisując umowę z nowym sprzedawcą.
- Czytać warunki umowy: Warto zwracać uwagę na ukryte opłaty za dodatkowe usługi, czas trwania kontraktu, zasady po jego wygaśnięciu oraz koszty ewentualnego wcześniejszego wypowiedzenia.
- Analiza dokumentów: Dokładne sprawdzenie dokumentów i weryfikacja danych firmy, z którą podpisujemy umowę.
- Uważność na oszustów (zakaz domokrążców): dla gospodarstw domowych całkowicie zakazana jest sprzedaż „door-to-door” - bezpośrednia w domach klientów.