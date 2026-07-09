Biznesplan obejmuje cztery podmioty - Hutę Pokój Profile, Hutę Łabędy, Walcownię Blach Batory oraz Hutę Pokój Konstrukcje. Inwestycje rozwojowe w tych spółkach mają wynieść ponad 500 mln złotych. Celem biznesplanu jest poprawa rentowności tych spółek i ich pozycji na rynku.

Sygnał dla branży

Inwestycje w Hucie Pokój Profile mają dotyczyć poprawy logistyki i produkcji. W Hucie Łabędy nacisk ma być położony na produkcję rur wielkośrednicowych. W Walcowni Blach Batory będzie odbywać się produkcja blach trudnościeralnych. Z kolei w Hucie Pokój Konstrukcje powstanie nowe zaplecze dla konstrukcji stalowych.



Jak mówił netTG.pl obecny w Gliwicach minister aktywów państwowych Wojciech Balczun - po zmianach w Hucie Częstochowa, nowy biznesplan jest kolejnym pozytywnym sygnałem dla polskiego hutnictwa.

- Uruchamiamy bardzo duże finansowanie, które będzie służyło hutom i walcowniom Grupy WĘGLOKOKS. Odbudowujemy i wzmacniamy kompetencje w zakresie hutnictwa. To część strategii WEGLOKOKSU na najbliższe lata. To także dobry sygnał dla regionu i całego biznesu, to koło zamachowe gospodarki – powiedział minister.

Hutnictwo partnerem zbrojeniówki

Szef resortu aktywów państwowych dodał, że inwestycje w sektorze hutniczym łączą z tymi, które państwo ponosi na sektor obronny.

- Tylko w tym roku nakłady na obronność to 200 miliardów złotych. Dochodzi do tego SAFE, a to prawie 185 miliardów. Tworzymy też nowy fundusz w ramach Banku Gospodarstwa Krajowego. Dajemy wielki impuls rozwojowy dla całych regionów w Polsce i zakładów zbrojeniowych, a one muszą gdzieś kupować materiały do swojej produkcji. Na pewno konkurencyjne spółki z branży hutniczej są partnerami dla zakładów realizujących inwestycje w sferze obronności – powiedział Wojciech Balczun.

Przypomnijmy, że strategia Grupy WĘGLOKOKS na lata 2025–2030 zakłada m.in. zmianę jej profilu. Celem jest uniezależnienie firmy od tradycyjnych, górniczych źródeł przychodów na rzecz nowoczesnego przemysłu hutniczego.

Wcześniejszy biznesplan dla segmentu hutniczego Grupy Kapitałowej WĘGLOKOKS powstał w okresie wysokich cen stali i optymistycznych prognoz. Jego korekta była konieczna z powodu zmiany koniunktury, niższych cen oraz mniejszego popytu.

