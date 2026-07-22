Pogórniczy teren stanie się łąką. GIG-PIB zazielenia hałdę

Chodzi o badania roślinności niskiej, która rozwinęła się na rybnickiej hałdzie dzięki niskokosztowej metodzie zazieleniania takich zwałowisk, którą opracował Główny Instytut Górnictwa - Państwowy Instytut Badawczy. Inwentaryzacja roślin prowadzona jest w ramach projektu REECOL.

W ramach badań oceniany jest m. in. skład gatunkowy roślin i skuteczność rekultywacji pogórniczego zwałowiska.

- Zebrane dane pozwolą ocenić efektywność rozwiązania opartego na wspomaganiu rozwoju roślinności niskiej bezpośrednio na skale odpadowej. To kolejny krok w kierunku przywracania wartości przyrodniczych i użytkowych terenom pogórniczym oraz wspierania zrównoważonej transformacji regionów górniczych – przekazuje GIG-PIB.

Do końca roku GIG-PIP, wraz z instytucjami z kilku krajów, prowadzi projekt REECOL. Ma on na celu zebranie dotychczasowych doświadczeń w rekultywacji terenów pogórniczych oraz stworzenie nowych, opłacalnych metod przywracania ich do życia. W ramach projektu powstaną narzędzia do monitorowania rozwoju przyrody na odnowionych obszarach. Opracowany zostanie też system certyfikacji, który potwierdzi skuteczność zazieleniania poprzemysłowych terenów.