Artykuł sponsorowany

Podróże bez barier z Kolejami Śląskimi

To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.

24 czerwca 2026, 14:27
źródło: prezentacja

fot: Koleje Śląskie

Pociąg bez barier Kolei Śląskich

fot: Koleje Śląskie

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Galeria
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To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.

Mimo schodów na dworcach kolejowych, podróże pociągami dla osób z niepełnosprawnościami są łatwe i wygodne. Świętujący swoje 15-lecie regionalny przewoźnik z woj. śląskiego od początku swojego istnienia stawiał mocny akcent na dostępność transportu kolejowego dla wszystkich bez wyjątku.

Naszym celem jest kolej dostępna każdego dnia, na każdej trasie i dla każdego pasażera. Cieszy nas, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wybiera podróże pociągami Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z usług Kolei Śląskich skorzystano rekordowe blisko 280 tys. pasażerów. To najlepszy dowód, że nasze działania przynoszą efekty – podkreśla Adam Wojtowicz, wiceprezes Kolei Śląskich.

Blisko 280 tys. osób z niepełnosprawnościami, które skorzystało z oferty Kolei Śląskich to najwięcej w historii spółki i dwukrotnie więcej niż w 2021 roku. 

Efekty konsekwentnej pracy

Rosnąca liczba pasażerów nie jest przypadkiem. Koleje Śląskie konsekwentnie inwestują w nowoczesny tabor i rozwiązania ułatwiające podróże. 

Coraz większą rolę w obsłudze pasażerów ze szczególnymi potrzebami odgrywa nowoczesny tabor. Nowoczesne Impulsy 2 wyposażone są m.in. w rampy i podnośniki, miejsca dla osób poruszających się na wózkach, dostępne toalety, system informacji wizualnej i głosowej, interkomy oraz pętle indukcyjne wspierające osoby z dysfunkcją słuchu.

Przewoźnik oferuje również usługę asysty podczas podróży, z której każdego roku korzysta około 1,2 tys. pasażerów, a także bezpłatny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Pętle indukcyjne funkcjonują we wszystkich kasach biletowych Kolei Śląskich oraz w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach.

Bez barier na co dzień 

Pociąg Bez Barier od 14 lat symbolizuje zaangażowanie Kolei Śląskich i Województwa Śląskiego w budowanie dostępnego transportu oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami. 

Dostępność jest jednym z kluczowych kierunków działań Województwa Śląskiego, w którym każdy mieszkaniec – niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy stopnia sprawności – może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Brak barier dotyczy nie tylko transportu publicznego, ale również edukacji, kultury czy usług społecznych – mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Aktualnie po torach regionu kursuje 13 nowych Impulsów 2, a docelowo w bazie przewoźnika pojawi się 35 takich pojazdów, co oznacza największą modernizację taboru w historii spółki. Zakupy nowego taboru wspólnie realizują Województwo Śląskie i Koleje Śląskie. Łączna wartość wszystkich umów dotyczących zakupu nowych pojazdów wraz z serwisem utrzymaniowym wynosi blisko 1,5 mld zł z czego część stanowią środki unijne oraz z KPO.

Pociąg - symbol

Symbolem tej wieloletniej pracy jest coroczny Pociąg Bez Barier. Od 14 lat regularnie pojawia się na torach i dla wielu jest najważniejszym pociągiem w całym roku. 

W tym roku, po raz kolejny zabrał w podróż ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. To jedyna taka inicjatywa w Polsce.

Specjalny skład poruszał się na trasie pomiędzy Katowicami – Rybnikiem a Ustroniem. Na pokładzie znalazło się ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów z dziesięciu placówek z województwa śląskiego. 

Celem wyjazdu był charytatywny koncert „Dzieci Dzieciom. Dzieci Rodzicom”. Dla uczestników podróży przygotowano atrakcje i warsztaty – m.in. szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach. 

Wyjątkowa podróż

Wśród uczestników tegorocznego przejazdu była m.in. grupa 20 uczniów i opiekunów ze szkoły Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach.

To już nasz trzeci udział w Pociągu Bez Barier i za każdym razem wracamy z niego z pięknymi wspomnieniami. Podczas jednej z poprzednich edycji mogliśmy nawet zajrzeć do kabiny maszynisty. Chciałabym, aby takich inicjatyw było więcej, bo pokazują, że transport publiczny staje się coraz bardziej dostępny i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Widać też, że wiele zmienia się na lepsze w przestrzeni publicznej, ale wciąż jest jeszcze sporo miejsc i sytuacji, które potrafią być wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Anna Międzybrodzka-Miozga, mama Natalii, uczestniczki przejazdu Pociągiem Bez Barier.

 

Znaczenie inicjatywy podkreślają także nauczyciele i opiekunowie uczestników przejazdu.

Dla naszych uczniów to coś znacznie więcej niż wycieczka. To możliwość przeżycia wyjątkowej przygody z całą rodziną, spotkania z rówieśnikami i uczestniczenia w wydarzeniu, którego są pełnoprawnymi bohaterami – mówi Lucyna Krzywoń nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach i dodaje, że to już 8 podróż bez barier Kolejami Śląskimi.

Razem można więcej

Partnerami “Pociągu bez barier” byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

Takie inicjatywy pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy samorządów, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Z przyjemnością dokładamy do tego swoją cegiełkę. Dla dzieci jest to dzień zabawy i radości, dla rodziców często chwila wytchnienia, a dla wszystkich uczestników okazja do budowania świata bardziej otwartego, dostępnego i życzliwego – mówi Iwona Spychała-Długosz, dyrektor śląskiego oddziału PFRON i dodaje, że podczas wydarzenia Oddział Śląski PFRON jest obecny ze stoiskiem informacyjnym, gdzie można uzyskać informacje o programach i formach wsparcia realizowanych przez Fundusz.

W podróż Pociągiem Bez Barier Kolei Śląskich wyruszył także Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.

Nowoczesne systemy ochrony zdrowia opierają się na profilaktyce, dlatego uważamy, że prawidłowe nawyki prozdrowotne należy kształtować od najmłodszych lat. „Pociąg bez barier” pokazuje, że edukacja i promocja zdrowia są ważnym elementem budowania dostępności oraz równych szans dla wszystkich. Cieszymy się, że jako NFZ możemy być częścią tej akcji – mówi Katarzyna Adamek, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.

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