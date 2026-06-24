Podróże bez barier z Kolejami Śląskimi

To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.

To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.

Mimo schodów na dworcach kolejowych, podróże pociągami dla osób z niepełnosprawnościami są łatwe i wygodne. Świętujący swoje 15-lecie regionalny przewoźnik z woj. śląskiego od początku swojego istnienia stawiał mocny akcent na dostępność transportu kolejowego dla wszystkich bez wyjątku.

– Naszym celem jest kolej dostępna każdego dnia, na każdej trasie i dla każdego pasażera. Cieszy nas, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wybiera podróże pociągami Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z usług Kolei Śląskich skorzystano rekordowe blisko 280 tys. pasażerów. To najlepszy dowód, że nasze działania przynoszą efekty – podkreśla Adam Wojtowicz, wiceprezes Kolei Śląskich.

Blisko 280 tys. osób z niepełnosprawnościami, które skorzystało z oferty Kolei Śląskich to najwięcej w historii spółki i dwukrotnie więcej niż w 2021 roku.

Efekty konsekwentnej pracy

Rosnąca liczba pasażerów nie jest przypadkiem. Koleje Śląskie konsekwentnie inwestują w nowoczesny tabor i rozwiązania ułatwiające podróże.

Coraz większą rolę w obsłudze pasażerów ze szczególnymi potrzebami odgrywa nowoczesny tabor. Nowoczesne Impulsy 2 wyposażone są m.in. w rampy i podnośniki, miejsca dla osób poruszających się na wózkach, dostępne toalety, system informacji wizualnej i głosowej, interkomy oraz pętle indukcyjne wspierające osoby z dysfunkcją słuchu.

Przewoźnik oferuje również usługę asysty podczas podróży, z której każdego roku korzysta około 1,2 tys. pasażerów, a także bezpłatny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Pętle indukcyjne funkcjonują we wszystkich kasach biletowych Kolei Śląskich oraz w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach.

Bez barier na co dzień

Pociąg Bez Barier od 14 lat symbolizuje zaangażowanie Kolei Śląskich i Województwa Śląskiego w budowanie dostępnego transportu oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami.

– Dostępność jest jednym z kluczowych kierunków działań Województwa Śląskiego, w którym każdy mieszkaniec – niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy stopnia sprawności – może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Brak barier dotyczy nie tylko transportu publicznego, ale również edukacji, kultury czy usług społecznych – mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.

Aktualnie po torach regionu kursuje 13 nowych Impulsów 2, a docelowo w bazie przewoźnika pojawi się 35 takich pojazdów, co oznacza największą modernizację taboru w historii spółki. Zakupy nowego taboru wspólnie realizują Województwo Śląskie i Koleje Śląskie. Łączna wartość wszystkich umów dotyczących zakupu nowych pojazdów wraz z serwisem utrzymaniowym wynosi blisko 1,5 mld zł z czego część stanowią środki unijne oraz z KPO.

Pociąg - symbol

Symbolem tej wieloletniej pracy jest coroczny Pociąg Bez Barier. Od 14 lat regularnie pojawia się na torach i dla wielu jest najważniejszym pociągiem w całym roku.

W tym roku, po raz kolejny zabrał w podróż ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. To jedyna taka inicjatywa w Polsce.

Specjalny skład poruszał się na trasie pomiędzy Katowicami – Rybnikiem a Ustroniem. Na pokładzie znalazło się ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów z dziesięciu placówek z województwa śląskiego.

Celem wyjazdu był charytatywny koncert „Dzieci Dzieciom. Dzieci Rodzicom”. Dla uczestników podróży przygotowano atrakcje i warsztaty – m.in . szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.

Wyjątkowa podróż

Wśród uczestników tegorocznego przejazdu była m.in. grupa 20 uczniów i opiekunów ze szkoły Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach.

– To już nasz trzeci udział w Pociągu Bez Barier i za każdym razem wracamy z niego z pięknymi wspomnieniami. Podczas jednej z poprzednich edycji mogliśmy nawet zajrzeć do kabiny maszynisty. Chciałabym, aby takich inicjatyw było więcej, bo pokazują, że transport publiczny staje się coraz bardziej dostępny i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Widać też, że wiele zmienia się na lepsze w przestrzeni publicznej, ale wciąż jest jeszcze sporo miejsc i sytuacji, które potrafią być wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Anna Międzybrodzka-Miozga, mama Natalii, uczestniczki przejazdu Pociągiem Bez Barier.





Znaczenie inicjatywy podkreślają także nauczyciele i opiekunowie uczestników przejazdu.

– Dla naszych uczniów to coś znacznie więcej niż wycieczka. To możliwość przeżycia wyjątkowej przygody z całą rodziną, spotkania z rówieśnikami i uczestniczenia w wydarzeniu, którego są pełnoprawnymi bohaterami – mówi Lucyna Krzywoń nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach i dodaje, że to już 8 podróż bez barier Kolejami Śląskimi.

Razem można więcej

Partnerami “Pociągu bez barier” byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.

– Takie inicjatywy pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy samorządów, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Z przyjemnością dokładamy do tego swoją cegiełkę. Dla dzieci jest to dzień zabawy i radości, dla rodziców często chwila wytchnienia, a dla wszystkich uczestników okazja do budowania świata bardziej otwartego, dostępnego i życzliwego – mówi Iwona Spychała-Długosz, dyrektor śląskiego oddziału PFRON i dodaje, że podczas wydarzenia Oddział Śląski PFRON jest obecny ze stoiskiem informacyjnym, gdzie można uzyskać informacje o programach i formach wsparcia realizowanych przez Fundusz.

W podróż Pociągiem Bez Barier Kolei Śląskich wyruszył także Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.