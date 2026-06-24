Podróże bez barier z Kolejami Śląskimi
To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.
fot: Koleje Śląskie
Pociąg bez barier Kolei Śląskich
fot: Koleje Śląskie
To jeden z „najstarszych” kursów w rozkładzie Kolei Śląskich. Wyjeżdża na tory tylko raz w roku, ale... jest symbolem otwartości i wieloletniej pracy nad wygodą podróży.
Mimo schodów na dworcach kolejowych, podróże pociągami dla osób z niepełnosprawnościami są łatwe i wygodne. Świętujący swoje 15-lecie regionalny przewoźnik z woj. śląskiego od początku swojego istnienia stawiał mocny akcent na dostępność transportu kolejowego dla wszystkich bez wyjątku.
– Naszym celem jest kolej dostępna każdego dnia, na każdej trasie i dla każdego pasażera. Cieszy nas, że coraz więcej osób z niepełnosprawnościami wybiera podróże pociągami Kolei Śląskich. W ubiegłym roku z usług Kolei Śląskich skorzystano rekordowe blisko 280 tys. pasażerów. To najlepszy dowód, że nasze działania przynoszą efekty – podkreśla Adam Wojtowicz, wiceprezes Kolei Śląskich.
Blisko 280 tys. osób z niepełnosprawnościami, które skorzystało z oferty Kolei Śląskich to najwięcej w historii spółki i dwukrotnie więcej niż w 2021 roku.
Efekty konsekwentnej pracy
Rosnąca liczba pasażerów nie jest przypadkiem. Koleje Śląskie konsekwentnie inwestują w nowoczesny tabor i rozwiązania ułatwiające podróże.
Coraz większą rolę w obsłudze pasażerów ze szczególnymi potrzebami odgrywa nowoczesny tabor. Nowoczesne Impulsy 2 wyposażone są m.in. w rampy i podnośniki, miejsca dla osób poruszających się na wózkach, dostępne toalety, system informacji wizualnej i głosowej, interkomy oraz pętle indukcyjne wspierające osoby z dysfunkcją słuchu.
Przewoźnik oferuje również usługę asysty podczas podróży, z której każdego roku korzysta około 1,2 tys. pasażerów, a także bezpłatny dostęp do tłumacza Polskiego Języka Migowego online. Pętle indukcyjne funkcjonują we wszystkich kasach biletowych Kolei Śląskich oraz w Centrum Obsługi Pasażera na dworcu w Katowicach.
Bez barier na co dzień
Pociąg Bez Barier od 14 lat symbolizuje zaangażowanie Kolei Śląskich i Województwa Śląskiego w budowanie dostępnego transportu oraz wspieranie osób z niepełnosprawnościami.
– Dostępność jest jednym z kluczowych kierunków działań Województwa Śląskiego, w którym każdy mieszkaniec – niezależnie od wieku, stanu zdrowia czy stopnia sprawności – może aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym. Brak barier dotyczy nie tylko transportu publicznego, ale również edukacji, kultury czy usług społecznych – mówi Grzegorz Boski, wicemarszałek Województwa Śląskiego.
Aktualnie po torach regionu kursuje 13 nowych Impulsów 2, a docelowo w bazie przewoźnika pojawi się 35 takich pojazdów, co oznacza największą modernizację taboru w historii spółki. Zakupy nowego taboru wspólnie realizują Województwo Śląskie i Koleje Śląskie. Łączna wartość wszystkich umów dotyczących zakupu nowych pojazdów wraz z serwisem utrzymaniowym wynosi blisko 1,5 mld zł z czego część stanowią środki unijne oraz z KPO.
Pociąg - symbol
Symbolem tej wieloletniej pracy jest coroczny Pociąg Bez Barier. Od 14 lat regularnie pojawia się na torach i dla wielu jest najważniejszym pociągiem w całym roku.
W tym roku, po raz kolejny zabrał w podróż ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami, a także ich opiekunów. Wydarzenie tradycyjnie odbyło się pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi. To jedyna taka inicjatywa w Polsce.
Specjalny skład poruszał się na trasie pomiędzy Katowicami – Rybnikiem a Ustroniem. Na pokładzie znalazło się ponad 150 dzieci i młodzieży z niepełnosprawnościami oraz ich opiekunów z dziesięciu placówek z województwa śląskiego.
Celem wyjazdu był charytatywny koncert „Dzieci Dzieciom. Dzieci Rodzicom”. Dla uczestników podróży przygotowano atrakcje i warsztaty – m.in. szkolenie z pierwszej pomocy prowadzone przez Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach.
Wyjątkowa podróż
Wśród uczestników tegorocznego przejazdu była m.in. grupa 20 uczniów i opiekunów ze szkoły Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach.
– To już nasz trzeci udział w Pociągu Bez Barier i za każdym razem wracamy z niego z pięknymi wspomnieniami. Podczas jednej z poprzednich edycji mogliśmy nawet zajrzeć do kabiny maszynisty. Chciałabym, aby takich inicjatyw było więcej, bo pokazują, że transport publiczny staje się coraz bardziej dostępny i przyjazny osobom z niepełnosprawnościami. Widać też, że wiele zmienia się na lepsze w przestrzeni publicznej, ale wciąż jest jeszcze sporo miejsc i sytuacji, które potrafią być wyzwaniem dla osób z niepełnosprawnościami – mówi Anna Międzybrodzka-Miozga, mama Natalii, uczestniczki przejazdu Pociągiem Bez Barier.
Znaczenie inicjatywy podkreślają także nauczyciele i opiekunowie uczestników przejazdu.
– Dla naszych uczniów to coś znacznie więcej niż wycieczka. To możliwość przeżycia wyjątkowej przygody z całą rodziną, spotkania z rówieśnikami i uczestniczenia w wydarzeniu, którego są pełnoprawnymi bohaterami – mówi Lucyna Krzywoń nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 6 Specjalnej w Katowicach i dodaje, że to już 8 podróż bez barier Kolejami Śląskimi.
Razem można więcej
Partnerami “Pociągu bez barier” byli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Śląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Katowicach.
– Takie inicjatywy pokazują, jak wiele można osiągnąć dzięki współpracy samorządów, organizacji społecznych i instytucji publicznych. Z przyjemnością dokładamy do tego swoją cegiełkę. Dla dzieci jest to dzień zabawy i radości, dla rodziców często chwila wytchnienia, a dla wszystkich uczestników okazja do budowania świata bardziej otwartego, dostępnego i życzliwego – mówi Iwona Spychała-Długosz, dyrektor śląskiego oddziału PFRON i dodaje, że podczas wydarzenia Oddział Śląski PFRON jest obecny ze stoiskiem informacyjnym, gdzie można uzyskać informacje o programach i formach wsparcia realizowanych przez Fundusz.
W podróż Pociągiem Bez Barier Kolei Śląskich wyruszył także Śląski Oddział Wojewódzki NFZ.
– Nowoczesne systemy ochrony zdrowia opierają się na profilaktyce, dlatego uważamy, że prawidłowe nawyki prozdrowotne należy kształtować od najmłodszych lat. „Pociąg bez barier” pokazuje, że edukacja i promocja zdrowia są ważnym elementem budowania dostępności oraz równych szans dla wszystkich. Cieszymy się, że jako NFZ możemy być częścią tej akcji – mówi Katarzyna Adamek, dyrektor Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w Katowicach.