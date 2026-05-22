Podatek od nadzwyczajnych zysków dla państwowego giganta?

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych mogą w przypadku Orlenu wynieść nawet 6 mld zł. Ten podatek jest na ostatniej prostej. Wkrótce trafi do parlamentu, a potem do prezydenta.

Szef MAP na antenie Radia ZET podkreślił: - Robimy wszystko, żeby w sposób jak najbardziej efektywny reagować na konsekwencje sytuacji w Cieśnienie Ormuz.

- Zakładamy, że taki podatek z perspektywy Orlenu może oznaczać 6 miliardów zł, tak mniej więcej - wskazał szef MAP.

Podatek ma objąć przedsiębiorców, którzy produkują niektóre paliwa ciekłe lub sprowadzają je zza granicy w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Głównie chodzi o PKW Orlen. Podstawę opodatkowania ma stanowić nadwyżka osiągniętych przez podatnika przychodów ze sprzedaży paliw ciekłych ponad kwotę przychodów z tego tytułu, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu jego średniej marży sprzedaży paliw ciekłych z roku 2025 powiększonej o 20 proc.

Wpływy z tego podatku zostaną przeznaczone na działania osłonowe na rynku paliw w związku z atakiem USA i Izraela na Iran i blokadą cieśniny Ormuz.. Rząd chce przyjąć projekt ustawy w tej sprawie do końca czerwca, a następnie szybko przeprowadzić ją przez parlament.

Minister Balczun przekazał ponadto, że na początku czerwca zostaną ogłoszone nowe zarządy - zarówno Orlenu, jak i Poczty Polskiej.

- Jesteśmy na finiszu wyboru nowego prezesa Orlenu. To procedura prowadzona przez radę nadzorczą. Pierwszy tydzień czerwca powinny być rozstrzygnięcia. Było duże zainteresowanie, ok 170 osób na różne funkcje w zarządzie się zgłosiło - wyjaśnił Balczun na radiowej antenie.