Energetyka

Podatek od nadzwyczajnych zysków dla państwowego giganta?

Minister aktywów państwowych Wojciech Balczun zapowiedział, że wpływy z podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych mogą w przypadku Orlenu wynieść nawet 6 mld zł. Ten podatek jest na ostatniej prostej. Wkrótce trafi do parlamentu, a potem do prezydenta.

Aldona Minorczyk-Cichy

22 maja 2026, 11:18
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Orlen

Orlen, oprócz wpływów z podatków lokalnych i opłaty eksploatacyjnej, wspiera także regiony

fot: Orlen

Szef MAP  na antenie Radia ZET podkreślił: - Robimy wszystko, żeby w sposób jak najbardziej efektywny reagować na konsekwencje sytuacji w Cieśnienie Ormuz.

 - Zakładamy, że taki podatek z perspektywy Orlenu może oznaczać 6 miliardów zł, tak mniej więcej - wskazał szef MAP.

Podatek ma objąć przedsiębiorców, którzy produkują niektóre paliwa ciekłe lub sprowadzają je zza granicy w okresie od 1 marca 2026 r. do 31 grudnia 2026 r. Głównie chodzi o PKW Orlen. Podstawę opodatkowania ma stanowić nadwyżka osiągniętych przez podatnika przychodów ze sprzedaży paliw ciekłych ponad kwotę przychodów z tego tytułu, jaka zostałaby osiągnięta przez tego podatnika przy zastosowaniu jego średniej marży sprzedaży paliw ciekłych z roku 2025 powiększonej o 20 proc.

Wpływy z tego podatku zostaną przeznaczone na działania osłonowe na rynku paliw w związku z atakiem USA i Izraela na Iran i blokadą cieśniny Ormuz.. Rząd chce przyjąć projekt ustawy w tej sprawie do końca czerwca, a następnie szybko przeprowadzić ją przez parlament.

Minister Balczun przekazał ponadto, że na początku czerwca  zostaną ogłoszone nowe zarządy - zarówno Orlenu, jak i Poczty Polskiej.

- Jesteśmy na finiszu wyboru nowego prezesa Orlenu. To procedura prowadzona przez radę nadzorczą. Pierwszy tydzień czerwca powinny być rozstrzygnięcia. Było duże zainteresowanie, ok 170 osób na różne funkcje w zarządzie się zgłosiło - wyjaśnił Balczun na radiowej antenie.

 

Od soboty do poniedziałku litr benzyny 95 ma kosztować nie więcej niż 6,46 zł, benzyny 98 - 7,00 zł, a oleju napędowego - 6,85 zł - wynika z piątkowego obwieszczenia Ministra Energii. Oznacza to, że ceny maksymalne wszystkich trzech paliw będą niższe od piątkowych.

Wiceprezes PGE Marcin Laskowski poinformował PAP, że trwają badania geologiczne, hydrologiczne i sejsmiczne dotyczące lokalizacji w Bełchatowie w woj. łódzkim drugiej elektrowni jądrowej w kraju. Ekspertyzy będą częścią rekomendacji ws. inwestycji, którą spółka przygotuje dla rządu.

W piątek litr benzyny 95 kosztuje nie więcej niż 6,48 zł, benzyny 98 - 7,06 zł, a oleju napędowego - 6,91 zł . Oznacza to, że ceny maksymalne benzyny 95 i diesla są niższe niż w czwartek, a cena benzyny 98 pozostaje bez zmian.

Większość ekspertów uważa, że program "Ceny paliwa niżej" jest za drogi jak na stan finansów państwa, ma wadliwą konstrukcję i nie skłania do ograniczenia zużycia benzyny i oleju napędowego - pisze piątkowa "Rzeczpospolita". 11 na 18 uczestników Panelu Ekonomistów "Rz" opowiedziało się za wygaszeniem programu.