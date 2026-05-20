Tauron wypłaci dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję

Zwyczajnie walne zgromadzenie Tauronu postanowiło podzielić zysk spółki przeznaczając ponad 350,5 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję - poinformował w środę Tauron w komunikacie giełdowym.

Zwyczajnie walne zgromadzenie Tauronu postanowiło podzielić zysk spółki przeznaczając ponad 350,5 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję - poinformował w środę Tauron w komunikacie giełdowym.

Zysk netto Tauronu, który w 2025 r. przekroczył 3,3 mld zł - zgodnie z treścią komunikatu giełdowego spółki - ma zostać podzielony tak, że ponad 350,5 mln zł przeznaczone zostanie na wypłatę dywidendy, a ponad 2,9 mld zł na zasilenie kapitału zapasowego.

Łączna liczba akcji objętych dywidendą przekracza 1,75 mld sztuk, co oznacza, że dywidenda na jedną akcję wyniesie 0,20 zł. Dzień dywidendy ustalono na 17 czerwca 2026 r., a termin jej wypłaty - na 2 lipca 2026 r.

Tauron Polska Energia to spółka holdingowa kierująca grupą kapitałową działającą w obszarze wytwarzania, dystrybucji i sprzedaży energii. Koncern należy do największych firm w kraju - jest największym dystrybutorem prądu w Polsce oraz jednym z czołowych jego producentów i sprzedawców.

Grupa Tauron miała w 2025 r. zysk netto w wysokości 3,315 mld zł. W jej skład wchodzą m.in.: Tauron Wytwarzanie, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż, Tauron Obsługa Klienta, Tauron Ekoenergia oraz Tauron Ciepło. Od 2010 r. akcje Tauron Polska Energia SA notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i wchodzą w skład indeksów WIG20 i WIG30.