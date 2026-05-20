Energetyka

Ceny gazu w Europie raz rosną, raz spadają, ale są blisko 6-tygodniowego maksimum

Ceny gazu w Europie w środę raz rosną, a raz spadają, ale są blisko 6-tygodniowego maksimum - informują maklerzy.

Pap

20 maja 2026, 13:30
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Orlen

Ceny gazu blisko rekordu

fot: Orlen

Ceny gazu w Europie w środę raz rosną, a raz spadają, ale są blisko 6-tygodniowego maksimum - informują maklerzy.

Benchmarkowe kontrakty na gaz w Amsterdamie (ICE Entawex Dutch TTF) spadają o 0,7 proc. do 51,45 euro za MWh, po zwyżce wcześniej o 1,5 proc.

Ceny paliwa są blisko najwyższych poziomów od 6 tygodni, a w ciągu poprzednich 8 sesji wzrosły o 19 proc.

Inwestorzy biorą pod uwagę malejące dostawy gazu po tym, jak trwająca od 28 lutego wojna na Bliskim Wschodzie spowodowała zamknięcie cieśniny Ormuz i odcięła 1/5 światowych dostaw LNG.

Gracze oceniają też najnowsze groźby prezydenta USA Donalda Trumpa pod adresem Iranu. Prezydent USA powiedział we wtorek, że wstrzymał się ze wznowieniem ataków na Iran na 2-3 dni lub do początku przyszłego tygodnia, by "dać Iranowi szansę na zawarcie porozumienia". Dodał, że negocjuje "jako zespół" z bliskowschodnimi sojusznikami USA.

Trump powiedział, że był "zaledwie o godzinę od wydania rozkazu uderzenia wojskowego na Iran". Ostatecznie - jak stwierdził - wstrzymał atak, ponieważ otrzymał "pilną prośbę od sojuszników z Bliskiego Wschodu o przyznanie kilku dodatkowych dni" ze względu na rzekomą gotowość Teheranu do zawarcia "rozsądnego" porozumienia.

"Mówię o dwóch lub trzech dniach, może piątek, sobota, niedziela, coś koło tego; może początek przyszłego tygodnia, ograniczony czas" - stwierdził Trump.

Dodał, że prowadzi negocjacje razem z bliskowschodnimi sojusznikami: Arabią Saudyjską, Bahrajnem, Katarem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi "jako drużyna".

Amerykański prezydent nie wykluczył jednak, że konieczne będzie wznowienie ataków na Iran, ponieważ - jak oświadczył - być może reżim w Teheranie "potrzebuje ciosu", by zmienić swoje stanowisko negocjacyjne.

Analitycy wskazują, że wiele krajów na świecie ograniczyło zużycie gazu po tym, jak wybuch wojny na Bliskim Wschodzie spowodował ograniczenia i zakłócenia w dostawach tego paliwa. Za to ponownie rośnie popyt na gaz w Azji, a kraje w Europie zabiegają o ładunki gazu do swoich magazynów. Taka sytuacja zbiega się z corocznymi pracami konserwacyjnymi głównych instalacji gazowych - od Norwegii po Stany Zjednoczone.

Powiązane tematy:

gaz ceny gazu energetyka gospodarka bliski wschód iran trump

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Paliwo

Orlen przedłuża promocję paliwową do końca wakacji

Orlen przedłuża promocję paliwową. Kierowcy będą mogli zatankować nawet 700 litrów paliwa w obniżonej cenie. Oferta będzie obowiązywać we wszystkie weekendy do końca wakacji.

Energetyka konwencjonalna

Tauron wypłaci dywidendę w wysokości 20 groszy na akcję

Zwyczajnie walne zgromadzenie Tauronu postanowiło podzielić zysk spółki przeznaczając ponad 350,5 mln zł na wypłatę dywidendy, co daje 0,20 zł na jedną akcję - poinformował w środę Tauron w komunikacie giełdowym.

OZE

Enea pozyskała ponad 417 mln zł z BGK na rozwój blisko 270 MW fotowoltaiki w ramach KPO

Enea Nowa Energia zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na kwotę ponad 417 mln zł finansowaną z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jej celem jest budowa i rozwój projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 268 MW w północno-zachodniej Polsce. Po zrealizowaniu tych inwestycji moc zainstalowana Grupy Enea w fotowoltaice wrośnie blisko czterokrotnie, do ok. 360 MW.

OZE

Skansen czy zielona rewolucja w energetyce?

Polska ma szansę stać się regionalnym hubem finansowania transformacji. A potrzeby są olbrzymie. Inwestycje w samą tylko energetykę to co najmniej 200 mld euro - pisze w środę "Rzeczpospolita".