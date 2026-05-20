Enea pozyskała ponad 417 mln zł z BGK na rozwój blisko 270 MW fotowoltaiki w ramach KPO
Enea Nowa Energia zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego umowę pożyczki na kwotę ponad 417 mln zł finansowaną z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO). Jej celem jest budowa i rozwój projektów farm fotowoltaicznych o mocy ok. 268 MW w północno-zachodniej Polsce. Po zrealizowaniu tych inwestycji moc zainstalowana Grupy Enea w fotowoltaice wrośnie blisko czterokrotnie, do ok. 360 MW.
PV Genowefa - farma fotowoltaiczna
Celem pożyczki jest sfinansowanie jedenastu projektów PV, rozwijanych przez Eneę Nowa Energia i jej trzy spółki zależne. Nowe farmy fotowoltaiczne zlokalizowane będą w trzech województwach: wielkopolskim, zachodniopomorskim i lubuskim, a ich budowa wspiera transformację energetyczną Grupy Enea.
