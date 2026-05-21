Energetyka

Orlen przedłuża promocję paliwową do końca wakacji

Opracowała: Monika Krężel

21 maja 2026, 12:04
źródło: portal gospodarka i ludzie

Kierowcy będą mogli zatankować paliwa w obniżonej cenie

Orlen przedłuża promocję paliwową. Kierowcy będą mogli zatankować nawet 700 litrów paliwa w obniżonej cenie. Oferta będzie obowiązywać we wszystkie weekendy do końca wakacji.

– Mamy kolejną dobrą wiadomość. Przedłużamy obowiązywanie weekendowej promocji do końca lata. Dzięki tej specjalnej promocji oraz pakietowi CPN, paliwa w Polsce są najtańsze w Unii Europejskiej. W ten sposób realnie chronimy Polaków przed skutkami największego w historii globalnego kryzysu cen paliw – mówi Ireneusz Fąfara, prezes zarządu Orlenu.

Przedłużenie promocji na całe lato jest odpowiedzią na oczekiwania klientów, dla których wakacje to czas częstszych wyjazdów. Dlatego Orlen oferuje realne oszczędności oraz wygodne rozwiązania, które pozwalają szybko kontynuować podróż – zarówno podczas codziennych dojazdów, jak i dłuższych tras urlopowych.

Terminy obowiązywania promocji

Promocja na wszystkich stacjach Orlenu w Polsce potrwa do 30 sierpnia (godz. 23:59), obejmując łącznie 15 kolejnych weekendów:

  • 22-24 maja;
  • 29–31 maja;
  • 4–7 czerwca (wydłużony weekend Bożego Ciała);
  • 12–14 czerwca;
  • 19–21 czerwca;
  • 26–28 czerwca;
  • 3–5 lipca;
  • 10–12 lipca;
  • 17–19 lipca;
  • 24–26 lipca;
  • 31 lipca – 2 sierpnia;
  • 7–9 sierpnia;
  • 14–16 sierpnia;
  • 21–23 sierpnia;
  • 28–30 sierpnia.

Użytkownicy aplikacji ORLEN VITAY mogą skorzystać z rabatu 20 gr na litr paliwa, który wzrasta do 35 gr na litr przy jednoczesnych zakupach pozapaliwowych za minimum 5 zł. Oferta obejmuje paliwa VERVA i EFECTA (benzyny oraz oleje napędowe).

Kupon promocyjny udostępniany jest w aplikacji w każdy poniedziałek i umożliwia jednorazowe tankowanie do 50 litrów paliwa. W całym okresie przedłużonej promocji – obejmującym 14 weekendów – pozwala to zatankować nawet 700 litrów paliwa w niższej cenie..

