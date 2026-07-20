Po szychcie

Początki przemysłu w Chorzowie. Zdjęcia z albumu hrabiego Donnersmarcka

Nie byłoby dzisiejszego Chorzowa gdyby nie Königshütte, czyli Królewska Huta. Uruchomiono ją ponad dwa wieki temu, a po kilkudziesięciu latach wykupił ją hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck i najprawdopodobniej z tej okazji powstał album ze zdjęciami zakładu, dokumentujący rodzący się przemysł. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.

Maciej Poloczek 1

Maciej Poloczek

20 lipca 2026, 14:34
źródło: portal gospodarka i ludzie

fot: Muzeum Hutnictwa

Zdjęcia Królewskiej Huty z 1870 r.

fot: Muzeum Hutnictwa

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Galeria
(12 zdjęć)

Nie byłoby dzisiejszego Chorzowa gdyby nie Königshütte, czyli Królewska Huta. Uruchomiono ją ponad dwa wieki temu, a po kilkudziesięciu latach wykupił ją hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck i najprawdopodobniej z tej okazji powstał album ze zdjęciami zakładu, dokumentujący rodzący się przemysł. Zdjęcia można zobaczyć w naszej galerii.

Początki Königshütte (później Huty Królewskiej, Piłsudskiego czy Kościuszko) sięgają końca XVIII wieku. Zezwolenie na powstanie huty wydał Urząd Górniczy w Tarnowskich Górach 27 października 1797 r. Inicjatorem budowy był hrabia Friedrich Wilhelm von Reden, a plany opracował Johann Friedrich Wedding.

Założenia huty uchodzą za jedno z największych osiągnięć ówczesnej architektury przemysłowej na świecie. Prace, które nadzorował John Baildon, rozpoczęto w 1798 r. Produkcja ruszyła we wrześniu 1802 r., a w 1818 r. ogień płonął już w aż czterech wielkich piecach. Nazwa zakładu nawiązywała do pobliskiej kopalni König, uruchomionej w 1791 roku (przemianowanej na Król, a następnie Prezydent) i dała nazwę późniejszemu miastu

Królewska Huta na zdjęciach sprzed ponad 150 lat

W 1870 r. Królewska Huta została sprzedana. Wykupił ją hrabia Hugo Henckel von Donnersmarck, który w tamtym czasie był jednym z najbogatszych ludzi w Europie. Najprawdopodobniej wtedy - jak twierdzą w chorzowskim Muzeum Hutnictwa - zlecono stworzenie zakładowi jubilerskiemu Adolph Voelkel bogato zdobionego albumu fotograficznego, w którym znalazły się m.in. zdjęcia chorzowskiej huty.

- Jest to wyjątkowy w skali świata przykład wczesnej fotografii obiektów przemysłowych i ich otoczenia, która wykorzystywana jest tu do kształtowania wizerunku firmy. Był tworzony około trzydzieści lat po tym jak Louis Jacques Daguerre (1787-1851) i William Fox Talbot (1800-1877) zaprezentowali pierwsze techniki fotograficzne – zaznaczają w Muzeum Hutnictwa.

Zdjęcia z albumu hrabiego Donnersmarcka, pochodzącego z 1870 r., są w posiadaniu chorzowskiego Muzeum Hutnictwa. Były częścią wystawy „Wielka księga przemysłu”, którą można było oglądać na przełomie 2022 i 2023 r.

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