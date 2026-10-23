Blisko 200 firm z Płocka i północnego Mazowsza wzięło udział 19 października 2026 r. w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego - informują w PGZ. Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała lokalnym przedsiębiorcom możliwości wejścia do łańcuchów dostaw sektora obronnego – od produkcji komponentów i automatyzacji po serwis, logistykę i zabezpieczenie infrastruktury.

Blisko 200 firm z Płocka i północnego Mazowsza wzięło udział 19 października 2026 r. w Regionalnym Forum Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego - informują w PGZ. Polska Grupa Zbrojeniowa zaprezentowała lokalnym przedsiębiorcom możliwości wejścia do łańcuchów dostaw sektora obronnego – od produkcji komponentów i automatyzacji po serwis, logistykę i zabezpieczenie infrastruktury.

Szansa dla firm z regionu

Płock i okolice to jeden z najważniejszych ośrodków przemysłu chemicznego, rafineryjnego i petrochemicznego w Polsce. Wokół dużych zakładów wykształciła się sieć wyspecjalizowanych podmiotów działających m.in. w automatyce przemysłowej, utrzymaniu ruchu, projektowaniu i budowie instalacji, obróbce metali, energetyce, logistyce oraz dostawach komponentów.

Choć w samym Płocku nie ma obecnie dużych zakładów zbrojeniowych, w Warszawie i jej otoczeniu działają spółki Grupy PGZ, z którymi przedsiębiorcy mogą nawiązywać współpracę. Są to m.in. PIT-RADWAR (radiolokacja), PCO (optoelektronika), CENZIN (międzynarodowy obrót sprzętem specjalnym) oraz Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno-Technologiczne (sprzęt lotniskowy).

Local content i nowe kompetencje

– Dzięki takim wydarzeniom polscy przedsiębiorcy mają szansę skorzystać z local content, czyli uczestniczyć w projektach dużej spółki, jaką jest Polska Grupa Zbrojeniowa. W kooperacji z PGZ lokalne firmy mogą realizować ambitne przedsięwzięcia związane z sektorem obronnym, zdobywać nowe kompetencje, zwiększać moce produkcyjne, a jednocześnie zwiększać swój potencjał regionalny – powiedział wicemarszałek Sejmu RP Piotr Zgorzelski.

Podkreślał, że udział polskich firm w programach obronnych oznacza nie tylko nowe zamówienia, ale także wzmacnianie gospodarki regionu i krajowych zdolności produkcyjnych.

Petrochemia jako zaplecze obronności

Prezes PGZ Adam Leszkiewicz wskazał, że doświadczenie firm pracujących dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego może być wartościowe także w sektorze obronnym. Przedsiębiorstwa te są przyzwyczajone do pracy w wymagającym środowisku, gdzie liczą się bezpieczeństwo procesów, jakość, niezawodność, powtarzalność, terminowość oraz utrzymanie ciągłości działania instalacji.

– Nie każde rozwiązanie można bezpośrednio przenieść z przemysłu petrochemicznego do obronnego, ale wiele kompetencji może znaleźć w nim zastosowanie. Łącząc potencjał płockich przedsiębiorstw ze skalą i doświadczeniem spółek Grupy PGZ, możemy zwiększać krajowe zdolności produkcyjne, wzmacniać odporność łańcuchów dostaw i wspólnie budować bezpieczeństwo Polski – ocenił Leszkiewicz.

Według prezesa PGZ współpraca może obejmować produkcję komponentów, projektowanie urządzeń, serwis i utrzymanie ruchu, automatyzację procesów, rozbudowę infrastruktury oraz zabezpieczanie łańcuchów dostaw – zarówno dla Sił Zbrojnych, jak i infrastruktury krytycznej.

Co wymaga przemysł obronny?

Podczas forum przedsiębiorcy poznali specyfikę działania spółek Grupy PGZ, ich bieżące potrzeby zakupowe i produkcyjne oraz wymagania wobec potencjalnych kooperantów. Omawiano m.in. certyfikację, standardy jakościowe, bezpieczeństwo dostaw, ochronę informacji, zdolność do produkcji seryjnej oraz adaptację rozwiązań cywilnych do potrzeb obronności.

Ważną częścią wydarzenia były indywidualne rozmowy biznesowe. Firmy mogły przedstawić przedstawicielom PGZ swoje kompetencje, moce produkcyjne, doświadczenie i potencjał inwestycyjny.

Kolejne fora w Białymstoku i Żywcu

Rozwój współpracy z firmami z Płocka i północnego Mazowsza ma przyczynić się do dywersyfikacji źródeł dostaw, zwiększenia krajowego udziału w programach obronnych oraz lepszego wykorzystania kompetencji zbudowanych w przemyśle chemicznym, petrochemicznym, energetycznym i infrastrukturalnym.

Kolejne Regionalne Fora Polskiego Przemysłu Zbrojeniowego odbędą się 4 listopada w Białymstoku oraz 13 listopada w Żywcu. Zapisy dla zainteresowanych przedsiębiorców są już otwarte.