Transformacja od A do Z

PLK podnosi prędkości pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców

Po informacji zarządcy kolejowej infrastruktury PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych w woj. śląskim, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie.

Pap

10 czerwca 2026, 16:00
źródło: Polska Agencja Prasowa

fot: Krystian Krawczyk

Uważaj na torach!

fot: Krystian Krawczyk

Po informacji zarządcy kolejowej infrastruktury PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych w woj. śląskim, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie.

Np. samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ul. Rybnickiej na linii nr 158 w tym mieście pociągi, zamiast 60 km/h, będą jechały 90 km/h.

"W związku z tym, że pociągi będą nadjeżdżać znacznie szybciej, apelujemy do wszystkich kierowców, rowerzystów oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych oraz sygnalizacji przed przejazdem" - napisano na portalu miasta.

"Pamiętajmy, że droga hamowania rozpędzonego pociągu jest bardzo długa - dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!" - dodał radliński samorząd.

Przytoczył przy tym pismo Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach PKP Polskich Linii Kolejowych związane z wprowadzaną 14 czerwca br. tzw. letnią korektą rozkładu jazdy na kolei. Wprowadzane w ciągu roku korekty wynikają przede wszystkim z postępów prac modernizacyjnych i inwestycyjnych PLK.

Jak napisały PLK, wraz z korektą 14 czerwca br. nastąpi podniesienie prędkości na poszczególnych odcinkach linii nr 158 (Rybnik Towarowy - Chałupki), którą odbywa się m.in. międzynarodowy ruch do czeskiej granicy w Chałupkach oraz odcinkach remontowanej linii nr 164 (Chorzów Batory - Ruda Kochłowice), która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami.

Na odcinkach linii nr 158 prędkości będą podnoszone m.in. z 60km/h do 90km/h, z 80km/h do 90km/h i z 80km/h do 100km/h, a na odcinkach linii 164 m.in. z 40km/h do 70 km/h oraz do 80 km/h.

Zmiany te obejmą przejazdy kolejowo-drogowe przede wszystkim na linii 158. Będą to, prócz przejazdu w Radlinie, przejazdy na ul. Dębowej, Starowiejskiej, Tęczowej w Wodzisławiu Śląskim, na ul. Dworcowej i Parkowej w Czyżowicach, na ul. Prusa w Gorzycach, na ul. Raciborskiej w Bełsznicy oraz na ul. Dworcowej i Wałowej w Olzie.

Podniesienie prędkości na linii nr 141 będzie dotyczyło przejazdu na przelotowej ul. Radoszowskiej między chorzowską dzielnicą Batory, a rudzkimi Kochłowicami.

PLK poprosiły o zamieszczanie informacji o zwiększeniu prędkości w tablicach ogłoszeń lub na stronach internetowych, w celu poinformowania mieszkańców. Informację, prócz Radlina, zamieściła Ruda Śląska, a także gmina Czyżowice (obejmująca m.in. Gorzyce, Bełsznicę i Olzę).

MOŻE CIĘ ZAINTERESOWAĆ

Artur Dyczko
Polecane
Zielony Śląsk 2030

Co po fedrowaniu? W Katowicach zapowiada się gorąca dyskusja

Prof. Artur Dyczko: Śląsk nie powinien być tylko regionem, który przechodzi transformację. Powinien być regionem, który uczy świat, jak transformację zabezpieczać.

Samorządowy transformator

Urząd miasta zmieni siedzibę. Będzie w magazynie po kopalni Anna

Były magazyn główny kopalni Anna zostanie przebudowany na nowoczesną siedzibę Urzędu Miasta Pszów. Inwestycja otrzymała ponad 16 mln zł dofinansowania. To kolejny pokopalniany obiekt, który przejdzie rewitalizację.

Samorządowy transformator

Maj najlepszym piątym miesiącem Katowice Airport w jego historii

Tegoroczny maj był pod względem liczby pasażerów najlepszym piątym miesiącem katowickiego lotniska w jego historii. Choć ruch czarterowy spadł o 3,7 proc. rdr., ruch regularny wzrósł o 23,3 proc. rdr., co przełożyło się na wzrost ogółem o 9,2 proc. rdr. i ponad 716 tys. obsłużonych podróżnych.

Samorządowy transformator

Nowy magazyn dla służb w Świętochłowicach. Wzmocnienie systemu bezpieczeństwa

To ma być wzmocnienie systemy ochrony ludności i zwiększenie gotowości służb. W Świętochłowicach powstanie nowy magazyn zasobów Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej – informują w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim. 