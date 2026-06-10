PLK podnosi prędkości pociągów, samorządy ostrzegają mieszkańców

Po informacji zarządcy kolejowej infrastruktury PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych w woj. śląskim, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie.

Po informacji zarządcy kolejowej infrastruktury PKP PLK o podniesieniu prędkości na wybranych odcinkach linii kolejowych w woj. śląskim, lokalne samorządy zaapelowały do mieszkańców o szczególną ostrożność na przejazdach na ich terenie.

Np. samorząd podrybnickiego Radlina wskazał, że przez niestrzeżony przejazd bocznej drogi od ul. Rybnickiej na linii nr 158 w tym mieście pociągi, zamiast 60 km/h, będą jechały 90 km/h.

"W związku z tym, że pociągi będą nadjeżdżać znacznie szybciej, apelujemy do wszystkich kierowców, rowerzystów oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności, bezwzględne stosowanie się do znaków drogowych oraz sygnalizacji przed przejazdem" - napisano na portalu miasta.

"Pamiętajmy, że droga hamowania rozpędzonego pociągu jest bardzo długa - dbajmy o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich!" - dodał radliński samorząd.

Przytoczył przy tym pismo Zakładu Linii Kolejowych w Tarnowskich Górach PKP Polskich Linii Kolejowych związane z wprowadzaną 14 czerwca br. tzw. letnią korektą rozkładu jazdy na kolei. Wprowadzane w ciągu roku korekty wynikają przede wszystkim z postępów prac modernizacyjnych i inwestycyjnych PLK.

Jak napisały PLK, wraz z korektą 14 czerwca br. nastąpi podniesienie prędkości na poszczególnych odcinkach linii nr 158 (Rybnik Towarowy - Chałupki), którą odbywa się m.in. międzynarodowy ruch do czeskiej granicy w Chałupkach oraz odcinkach remontowanej linii nr 164 (Chorzów Batory - Ruda Kochłowice), która ma stać się alternatywnym połączeniem pasażerskim Gliwic z Katowicami.

Na odcinkach linii nr 158 prędkości będą podnoszone m.in. z 60km/h do 90km/h, z 80km/h do 90km/h i z 80km/h do 100km/h, a na odcinkach linii 164 m.in. z 40km/h do 70 km/h oraz do 80 km/h.

Zmiany te obejmą przejazdy kolejowo-drogowe przede wszystkim na linii 158. Będą to, prócz przejazdu w Radlinie, przejazdy na ul. Dębowej, Starowiejskiej, Tęczowej w Wodzisławiu Śląskim, na ul. Dworcowej i Parkowej w Czyżowicach, na ul. Prusa w Gorzycach, na ul. Raciborskiej w Bełsznicy oraz na ul. Dworcowej i Wałowej w Olzie.

Podniesienie prędkości na linii nr 141 będzie dotyczyło przejazdu na przelotowej ul. Radoszowskiej między chorzowską dzielnicą Batory, a rudzkimi Kochłowicami.

PLK poprosiły o zamieszczanie informacji o zwiększeniu prędkości w tablicach ogłoszeń lub na stronach internetowych, w celu poinformowania mieszkańców. Informację, prócz Radlina, zamieściła Ruda Śląska, a także gmina Czyżowice (obejmująca m.in. Gorzyce, Bełsznicę i Olzę).