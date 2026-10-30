W ostatnich tygodniach na rynku węgla opałowego obserwowane jest zwiększone zainteresowanie zakupami. Wzmożony popyt odczuwalny jest również w Południowym Koncernie Węglowym, zarówno w Punktach Obsługi Klienta, jak i w sklepie internetowym Spółki.

W ostatnich tygodniach na rynku węgla opałowego obserwowane jest zwiększone zainteresowanie zakupami. Wzmożony popyt odczuwalny jest również w Południowym Koncernie Węglowym, zarówno w Punktach Obsługi Klienta, jak i w sklepie internetowym Spółki.

Szczególnie duże zainteresowanie dotyczyło sprzedaży internetowej, gdzie dostępne partie węgla wyprzedawały się w krótkim czasie, pomimo codziennego uzupełniania oferty. Od około tygodnia obserwujemy jednak stopniowe uspokojenie sytuacji i mniejszą dynamikę zakupów w tym kanale.

Produkcja i sprzedaż w odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku

Południowy Koncern Węglowy koncentruje swoje działania na realizacji założeń produkcyjnych przyjętych na 2026 rok. Spółka dokłada starań, aby osiągnąć zakładany poziom wydobycia, jednocześnie, reagując na zapotrzebowanie rynku, maksymalizuje produkcję i sprzedaż węgla przeznaczonego na rynek gospodarstw domowych. Dane sprzedażowe potwierdzają, że PKW dostarcza na rynek znacznie większe ilości węgla opałowego niż przed rokiem - w okresie od stycznia do września 2026 roku sprzedaż węgla przeznaczonego do celów opałowych wzrosła o około 23% w porównaniu z analogicznym okresem 2025 roku.

Spółka na bieżąco monitoruje zainteresowanie poszczególnymi sortymentami i prowadzi sprzedaż z uwzględnieniem możliwości produkcyjnych oraz procesu przygotowania węgla do sprzedaży. Należy przy tym pamiętać, że dostępność konkretnych produktów może zmieniać się w zależności od bieżącej podaży i liczby zamówień. Okresowe wyczerpanie zapasów wybranego sortymentu w jednym z kanałów sprzedaży nie musi oznaczać jego niedostępności w pozostałych.

Gdzie można kupić węgiel Południowego Koncernu Węglowego?

Przypominamy, że klienci mają do dyspozycji kilka możliwości zakupu węgla produkowanego przez naszą Spółkę:

Punkty Obsługi Klienta przy zakładach górniczych – umożliwiają bezpośredni zakup węgla. W przypadku zwiększonego zainteresowania czas oczekiwania na zakup lub odbiór może być wydłużony.

– umożliwiają bezpośredni zakup węgla. W przypadku zwiększonego zainteresowania czas oczekiwania na zakup lub odbiór może być wydłużony. Sklep internetowy PKW S.A. – umożliwia zakup wybranych produktów konfekcjonowanych, bez konieczności osobistej wizyty w kopalni. Oferta jest na bieżąco aktualizowana, a dostępność poszczególnych sortymentów zależy od aktualnych stanów magazynowych.

– umożliwia zakup wybranych produktów konfekcjonowanych, bez konieczności osobistej wizyty w kopalni. Oferta jest na bieżąco aktualizowana, a dostępność poszczególnych sortymentów zależy od aktualnych stanów magazynowych. Ogólnopolska sieć Autoryzowanych Dystrybutorów Węgla PKW S.A. – pozwala na zakup opału również poza zakładami górniczymi, w lokalizacjach bliższych miejscu zamieszkania klientów.

Przed zakupem zachęcamy do sprawdzenia aktualnej oferty oraz dostępności interesującego sortymentu w poszczególnych kanałach sprzedaży.

Południowy Koncern Węglowy niezmiennie koncentruje się na realizacji założonych celów produkcyjnych i sprawnej organizacji sprzedaży. Mimo utrzymującego się zwiększonego zainteresowania węglem opałowym, obserwowane w ostatnim czasie uspokojenie dynamiki zakupów w sklepie internetowym oraz na składach węglowych jest pozytywnym sygnałem.

Naszym celem pozostaje sprawna organizacja sprzedaży i możliwie najlepsze wykorzystanie dostępnych możliwości produkcyjnych, tak aby odpowiadać na zapotrzebowanie klientów w trwającym sezonie grzewczym.

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