PKP Intercity dostanie 512 mln zł z UE na zakup nowego taboru

PKP Intercity otrzyma z funduszy unijnych 512 mln zł na zakup 70 wagonów i 10 lokomotyw - poinformował w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.

PKP Intercity otrzyma z funduszy unijnych 512 mln zł na zakup 70 wagonów i 10 lokomotyw - poinformował w poniedziałek wiceminister funduszy i polityki regionalnej Jacek Karnowski.

Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski wskazał, że firma przewiezie w tym roku 97 mln pasażerów. W poniedziałek przedstawiciele PKP Intercity oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych (CUPT) podpisali umowę na dofinansowanie spółki kwotą 512 mln zł z funduszu unijnego FEnIKS (Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat i Środowisko).

Wiceminister funduszy Jacek Karnowski wyjaśnił, środki te zostaną przeznaczone na zakup 70 nowych wagonów i 10 nowych lokomotyw. Dodał, że polska kolej z tego funduszu pozyska w obecnej perspektywie finansowej UE 24,2 mld zł. Przypomniał, że PKP Intercity jest również beneficjentem KPO, z którego spółka otrzymała ponad 2,6 mld zł m.in. na modernizację wagonów i zakup nowych lokomotyw. Prezes PKP Intercity Janusz Malinowski doprecyzował, że z 70 wagonów, na które PKP Intercity dostało dofinansowanie, 50 to będą wagony klasy drugiej, 10 klasy pierwszej oraz 10 gastronomicznych.

Malinowski przekazał, że w ciągu 10 miesięcy br. PKP Intercity obsłużyło 81 mln osób. - Szacujemy, że w tym roku przewieziemy 97 mln pasażerów - to o 43 proc. więcej niż np. w 2023 roku - powiedział.

Przypomniał też, że PKP Intercity od 13 grudnia, czyli od nowego rozkładu jazdy, będzie uruchamiać codziennie 600 połączeń dalekobieżnych. - To jest o 50 proc. więcej niż to było w 2023 roku - wskazał. PKP Intercity to największy międzyregionalny operator kolejowy, który zapewnia komunikację między dużymi miastami oraz popularnymi ośrodkami turystycznymi w kraju, a także umożliwia podróżowanie po Europie. W ubiegłym roku PKP Intercity przewiozło 89,2 mln pasażerów.